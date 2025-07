El senador nacional de Chaco por la Unión Cívica Radical (UCR), Victor Zimmermann, protagonizó este viernes un tenso cruce en la 750 con el periodista Tomás Méndez, luego de la sesión autoconvocada por la oposición en la Cámara alta, en la que se aprobaron la emergencia en discapacidad, el aumento del bono a jubilados y la prórroga de la moratoria previsional. El legislador fue duramente cuestionado por no haber dado quórum y por la designación de su hija en un cargo estatal.

Zimmermann defendió su accionar en el Senado, asegurando que se trató de una situación atípica que “se salió de la normalidad”. Según el senador chaqueño, es la primera vez desde que ocupa su banca que se realiza una sesión autoconvocada, y que esa modalidad rompe con los procedimientos institucionales habituales.

“La semana pasada se reunió esta comisión de Presupuesto y Hacienda autoconvocada, sacaron los dictámenes con media sanción de Diputados. No sabía que se iba a dictaminar, no me invitaron. Perdimos la oportunidad de debatir a fondo muchos de los proyectos que se aprobaron ayer", sostuvo.

Consultado al respecto, el legislador explicó que su presencia en la sesión fue solo para expresar su disconformidad, pero que al habilitarse formalmente la discusión legislativa, decidió retirarse. “Voté en contra, y cuando se habilitó la sesión me fui para no convalidar con mi presencia esta forma de conformar las leyes”, aclaró.

Durante la entrevista, Méndez lo cuestionó por no haber dado quórum en una sesión que trataba temas urgentes para los sectores vulnerables. El intercambio se tornó aún más tenso cuando el periodista mencionó que Zimmermann le había otorgado un cargo estatal a su hija. Visiblemente molesto, el legislador negó cualquier irregularidad y respondió: “Aclarémoslo: es una persona muy preparada. Estamos hablando de un sueldo normal. Querés dar una discusión que no tiene sentido. Quiero entrar en un debate que sea serio. ¿Qué tiene que ver eso con el tema de los jubilados?”, espetó.

Cuando el conductor de En el ojo de la tormenta insistió en que Zimmerman expresa que no hay plata para los jubilados pero sí para un sueldo de casi dos millones de pesos para su hija, el chaqueño volvió a defenderse: “No dije que no hay plata para los jubilados”, aclaró, aunque advirtió que “estas cosas ya las vivimos, cuando las pagaba el presupuesto y la variable de ajuste eran los jubilados”.

“Yo quiero hacer mi tarea en el Senado seriamente, con los debates que corresponden. No comparto estas reglas de juego, porque no sirvieron antes”, cerró.