El gobierno de Javier Milei intentó por todos los medios frenar la sesión de este jueves en el Senado, pero no lo consiguió. Entre maniobras reglamentarias, mensajes amenazantes desde redes sociales y un sospechoso colapso del sistema de votación, la Cámara alta avanzó con una serie de proyectos incómodos para la Casa Rosada.

En medio de fusibles volados, internas libertarias y mensajes de alto voltaje en X, la oposición aprobó el aumento de haberes jubilatorios, reactivó la moratoria previsional, declaró la emergencia en discapacidad y votó el envío de fondos a Bahía Blanca, que Milei había vetado tras la catástrofe climática.

Bullrich contra Villarruel

La interna libertaria quedó al desnudo cuando, en pleno debate, Patricia Bullrich arremetió públicamente contra Victoria Villarruel. Desde su cuenta en X, la ministra de Seguridad le exigió que levante la sesión y la acusó de ser “cómplice del kirchnerismo destructor”. Milei, siempre atento en redes, retuiteó el mensaje, marcando posición.

Villarruel no tardó en responderle con un seco y filoso “repase la Constitución Nacional”. El cruce expuso no solo las fracturas dentro de La Libertad Avanza, sino también el desconcierto oficialista ante una Cámara alta que ya no controla.

La clase parlamentaria de Mayans a la vicepresidenta

Uno de los momentos más ásperos se dio cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel intentó bloquear el tratamiento de los proyectos previsionales alegando que no contaban con dictamen de comisión. José Mayans, jefe de Unión por la Patria, le contestó con una clase parlamentaria en vivo: le recordó que como titular del Senado no puede decidir sobre el fondo de los expedientes ni interpretar el reglamento a su antojo, y que su rol es conducir y someter las mociones a votación.

“Usted viene acá como árbitro, no a patear el penal”, le disparó el formoseño desde su banca, en medio de los murmullos del recinto. El planteo de Mayans dejó a Villarruel sin margen y la moción para considerar válidos los dictámenes se votó, con 42 votos afirmativos, 17 negativos y 3 abstenciones.



Fusibles volados y votación a viva voz

Mientras tanto, en el recinto el clima no era mejor. Bartolomé Abdala, presidente provisional, anunció que se abstendría de votar.

José Mayans le salió al cruce: “Si usted se abstiene, es como que estuviera ausente. No puede presidir y abstenerse. Retírese”. Y remató con ironía: “Es una vergüenza lo que están haciendo con las pantallas. Me dijeron que Atauche sacó el fusible del tablero, que lo ponga de nuevo”.

La votación electrónica colapsó y hubo que recurrir al conteo a viva voz, uno por uno.

Dress code, portazos y la política en modo caos

La sesión legislativa no solo dejó en evidencia la fractura política, sino también una serie de escenas tan insólitas como reveladoras del estado de ánimo que atraviesa el Senado. La senadora cordobesa del PRO, Carmen Álvarez Rivero, repitió su salida intempestiva y furiosa del recinto para evitar emitir su voto a favor del aumento a jubilados, un gesto que no pasó desapercibido y que volvió a alimentar la sensación de un oficialismo fragmentado y sin rumbo.

Por si fuera poco, en otro episodio que combinó formalidad y absurdo, el senador santacruceño José María Carambia protagonizó un cruce inédito con el protocolo. Carambia denunció que no le permitían ingresar al recinto por no cumplir con el “dress code” oficial: no llevaba corbata . Con la verborragia que lo caracteriza, el santacruceño no solo dejó constancia de la situación, sino que la desafió con un irónico anuncio: “La próxima vengo en pijamas”.

Las leyes sancionadas y una sesión que sigue

Pese a todo, el Senado sancionó las leyes jubilatorias, la reactivación de la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad y la restitución de fondos a Bahía Blanca. La sesión continúa, con la Casa Rosada en silencio y el oficialismo en minoría.

