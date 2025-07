La pregunta se repite: ¿cuándo es el próximo feriado? A pocos días del 9 de julio , los argentinos vuelven a mirar el calendario con la ilusión de un nuevo descanso. Y aunque falta un poco, agosto traerá algo de alivio con un feriado y un día no laborable que, combinados, arman un fin de semana extra largo para algunos.

Según establece la Ley 27.399, el Gobierno nacional puede definir hasta tres feriados puente al año, siempre ubicados en lunes o viernes, para fomentar el turismo interno. Este 2025, uno de ellos será el viernes 15 de agosto, un día no laborable que dependerá de la decisión de cada empleador . Es decir, no todo el mundo podrá aprovecharlo.

El motivo detrás de este asueto está en el calendario patrio. El 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, fecha que este año cae domingo. Como la normativa permite trasladar algunos feriados, pero no aquellos que coinciden con fines de semana, se sumó este viernes previo como compensación.

Cuál es la diferencia entre feriados y días no laborables

Ahora bien, conviene recordar la diferencia entre feriados nacionales y días no laborables. En los primeros, el descanso es obligatorio y, si se trabaja, se cobra doble. En los segundos, queda a criterio del empleador otorgar el día libre o no, y si se trabaja, se paga jornada simple. Un detalle no menor para quienes organizan escapadas o aprovechan para hacer horas extra.

De cara a lo que resta del año, el calendario de feriados en Argentina incluye otras fechas clave: el 12 de octubre, 21 y 24 de noviembre, 8 y 25 de diciembre. Algunos inamovibles, otros trasladables, y un par de días puente que prometen aliviar la rutina.

Así que, para quienes ya están planeando la próxima escapada, la respuesta es clara: el próximo fin de semana largo llegará en agosto.

