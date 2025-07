En 007: En la mira de los asesinos, la última aparición de Roger Moore como James Bond, el agente 007 observa el cadáver de un detective privado parisino, asesinado durante una cena con un señuelo de pesca envenenado. Bond, más muerto que la víctima, observa con gravedad: "Hay una mosca en su sopa". Pausa para aplaudir, ¿verdad? Es Bond puro, sin adulterar, sin disculparse. ¡Juegos de palabras! Muerte. ¡Buena sastrería! ¿Qué más se puede pedir?

Sin embargo, 40 años después de su estreno, En la mira de los asesinos sigue siendo la película oficial de Bond peor valorada y posiblemente la más odiada de la historia, con un escaso 36% en el sitio web de crítica Rotten Tomatoes. También es una de las dos únicas películas de la franquicia de 25 títulos que ha sido nominada a los Razzie; la otra, Otro día para morir, es la segunda peor valorada en Rotten Tomatoes, aunque obtuvo un 56%. Y eso que tiene un coche invisible.

Hay que reconocer que Bond se encontraba en una situación extraña cuando se estrenó En la mira de los asesinos. Era la séptima vez que Roger Moore interpretaba al agente secreto, Eon Productions se estaba quedando rápidamente sin material de Ian Fleming que adaptar, y la película anterior, Octopussy, de 1983, había recibido críticas dispares. "El vagón de Bond se arrastra", escribió la revista Time en su crítica de la película. "Roger Moore no está rejuveneciendo", observó The New York Times.

Sin embargo, aquí estábamos, con otro Bond de la era Moore estrenándose en un verano ya repleto de emocionantes películas de acción, entre ellas Volver al futuro y las secuelas de Rambo, Rocky y Mad Max. ¿Cómo podía Moore seguir el ritmo? Fueron los productores de la película quienes supuestamente le convencieron para que se quedara, en lugar del propio Moore. "Creo que, de todos los Bonds que he hecho, En la mira de los asesinos es el que menos me ha gustado", admitió en la pista de comentarios para el DVD de la película en 2005. "Creo que una de las razones es que probablemente me estaba cansando un poco". Se hicieron esfuerzos para rejuvenecer la película, pero tras la pérdida de Priscilla Presley y David Bowie como posibles coprotagonistas, las cosas se complicaron incluso antes de que rodaran las cámaras.

Pero verla en retrospectiva es algo hermoso. Hoy, el futuro de Bond parece más inestable que uno de los característicos martinis del espía, con Amazon agitando recientemente las cosas, haciéndose con los derechos de la franquicia y amenazando con dominar el mundo y crear spin-offs. Así que, aunque muchos fans consideran que la decimocuarta entrega de la serie es su punto más bajo, habrá que enfundar las Walthers por un segundo y dejar de criticar lo que en realidad es una pieza indispensable, deliciosa y nostálgica de la sagrada historia de Bond.

Porque eso es exactamente En la mira de los asesinos: el final de una era dorada, y quizá el último de los Bonds "divertidos". Aunque no funcionan tan bien cuando se miran a través de la lente más descarnada de la era de Daniel Craig, siguen siendo una parte clave del ADN del personaje. No es lo que siempre queremos de Bond, pero no se puede elegir de su historia. Incluso el Bond de Craig tiene sus ocurrencias, pero aquí se han exagerado. Y el argumento -un industrial empeñado en dominar el mundo inundando Silicon Valley y controlando los microchips- es propio de 007.

Empecemos, como todos los Bonds, con la secuencia del cañón de la pistola, en la que Moore (naturalmente) lleva bengalas. Cuando dirige sus pantalones hacia el público, es como si disparara un pistoletazo de salida, porque esta película se mueve. Primera parada: Rusia, donde se ve a Bond esquiando (algo que Craig no consiguió en cinco salidas demasiado largas). De ahí a Londres, con las obligadas siluetas en cámara lenta y la pegadiza canción principal (a la que ya volveremos). Luego a Ascot, donde hay dopaje equino y vemos por primera vez al villano de la película (también volveremos sobre él).

Quince minutos después, ya estamos en París, siguiendo a Bond hasta su primer gran hito metálico de la película: la Torre Eiffel. Su persecución de una Grace Jones en paracaídas (en el papel de la amazona May Day, un modelo para las futuras mujeres fatales de Bond) es uno de los mejores momentos de En la mira de los asesinos, en el que 007 se apodera de un taxi Renault 11 y lo lanza por rampas y escaleras, a pesar de que el coche es golpeado lateralmente y literalmente destrozado en un motor cada vez más pequeño.

La persecución culmina con 007 saltando desde un puente a un barco de fiesta, donde se precipita con los pies por delante a través del pastel de bodas de una pareja (una analogía visual perfecta de las opiniones de este 007 sobre la monogamia; en la película se lo ve saltar a la cama con un máximo de cuatro mujeres diferentes).

Y, sin embargo, aunque es evidente que son varios dobles los que se encargan de las caídas y choques de Moore, toda la secuencia muestra una dedicación a la realización práctica que la moderna maquinaria cinematográfica, dependiente de las imágenes generadas por computadora, parece haber prácticamente abandonado. Quizá sólo la franquicia Misión: Imposible, de Tom Cruise, es la única que se arriesga de esta manera.

Eso no quiere decir que Moore fuera Cruise, por supuesto. Pero sí que nos lleva -en nuestro Renault desvencijado- al principal problema que los fans tienen con En la mira de los asesinos: la avanzada edad de Moore. A los 57 años, era demasiado viejo. No hay vuelta de hoja. Incluso el propio Moore admitió que "sólo tenía unos 400 años más para el papel". Sin embargo, en los últimos años, los héroes de acción de edad avanzada se han puesto de moda. Liam Neeson tenía 55 años cuando se estrenó Búsqueda implacable. Denzel Washington tenía casi 60 cuando estrenó la franquicia El justiciero. Y el ex Bond Pierce Brosnan también era sexagenario cuando apareció en El aprendiz.

Ya que hablamos del irlandés, En la mira de los asesinos parece haber sido una especie de modelo para las aventuras Bond de Brosnan, ya que en ambas aparecen científicos que podrían ser supermodelos, mujeres de compañía convertidas en amantes y hombres de negocios malvados con guaridas en dirigibles. La película incluso proyecta su sombra sobre la era Bond de Craig, ya que Christopher Walken fue el primer ganador del Oscar en convertirse en villano de 007. Con Javier Bardem, Christoph Waltz y Rami Malek como los tres megalómanos más recientes, un Oscar parece haberse convertido en un requisito indispensable para el papel.

Christopher Walken y Grace Jones, villanos.





¡Y Walken! ¡Oh, Walken! El papel de Max Zorin -industrial nefasto, experimento nazi y psicópata frío como el hielo- fue el que se ofreció originalmente a Bowie, pero es para alegrarse eternamente de que fuera para Walken. Porque se lo cargó. En realidad, mató a todo y a todos lo que vio (Zorin es posiblemente el villano Bond más asesino de toda la franquicia). Lanza un cóctel molotov por el hueco de un ascensor. Su dirigible tiene un tobogán por el que envía a sus detractores. Incluso ametralla a decenas de sus propios trabajadores mientras se fríen en un lago subterráneo electrificado, que también está en una mina que se derrumba. ¿Cómo es posible que una apuesta tan alta produzca unos índices de audiencia tan bajos?

También hoy, el villano de Walken resuena con especial fuerza. ¿Un magnate tecnológico extranjero empeñado en controlar el mundo desde Silicon Valley? ¿Le suena? Si se agrega su melena rubia, su forma de hablar impredecible y su amor por las corbatas rojas brillantes, resulta casi profético. De hecho, hay muchos casos en los que En la mira de los asesinos predice e inspira el futuro. Una secuencia en la oficina de Zorin fue el catalizador para que la CIA desarrollara un software de reconocimiento facial en la vida real. Los organismos oficiales de snowboard atribuyen a la película la popularidad de este deporte, especialmente entre los británicos. Y, como ya se ha dicho, al combinar belleza y fuerza física, la May Day de Jones sentó las bases de personajes femeninos como Xenia Onatopp de Famke Janssen en GoldenEye o Nomi de Lashana Lynch en Sin tiempo para morir.

En el pasado, las películas de Bond se habían quedado cortas en lo que respecta a la representación femenina, pero Jones cambió la situación y se erigió en el personaje de acción más importante de los ochenta (Incluso más fuerte que el fornido Dolph Lundgren, el entonces novio de Jones que -apenas unos meses antes de Rocky IV- debutó en el cine en En la mira de los asesinos como guardaespaldas de la KGB).

Así que eso son acrobacias, villanos y un ligero pronóstico. ¿Qué más tiene En la mira de los asesinos? El propio Bond, por supuesto. A pesar de su edad, Moore está en plena forma, dando golpes de kárate y despachando villanos por todas partes, desde Siberia hasta San Francisco. Da una voltereta con una escopeta en un momento dado y derriba un helicóptero con una pistola de bengalas antes incluso de que empiecen a rodar los títulos. Salta un foso. Dice "Bond. James Bond" dos veces en un minuto. Se quita los frenos. Y Bond da su propio giro a la icónica persecución en coche de San Francisco secuestrando un camión de bomberos (una escena en la que Moore, que conducía camiones en el ejército antes de convertirse en actor, incluso hace algunas de sus acrobacias). Sacá del medio, Steve McQueen.

Pero uno de los pocos puntos en contra de En la mira de los asesinos es también automovilístico. Durante sus anteriores misiones en el MI6, Moore había recogido las llaves de dos hermosos Lotus Esprit, pero se olvidó de incluir un motor de firma en su canto del cisne (el Renault no cuenta). La espía soviética Pola Ivanova, interpretada por Fiona Fullerton, tiene un decente Chevrolet Corvette, y Patrick Macnee aparece brevemente en un Rolls-Royce Silver Cloud, pero no hay nada que haga jadear de verdad a los amantes de la nafta. De hecho, el equipo de Bond es un poco escaso en todos los aspectos, y otro punto negativo es la clara escasez de gadgets de la rama Q.

¿Un elemento fundamental de la franquicia que sí cumple? El tema musical. La canción de Duran Duran "A View to a Kill" fue un auténtico éxito. Sigue siendo el único tema de Bond que ha alcanzado el número 1 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, y fue el tema de Bond más vendido en Gran Bretaña hasta "Skyfall" de Adele. Es una oda a todo lo que hace grandes a los temas de Bond, y fue coescrita por John Barry. Puede que la revista Rolling Stone sólo lo haya clasificado como el duodécimo mejor tema de Bond, pero Classic FM (árbitros del gusto, está claro) lo colocó entre los diez primeros, que es donde debe estar.

¿Algo más? El póster, probablemente, sigue siendo la última lámina decente de 007. Ya se sabe: Bond encaramado al puente Golden Gate (ahí está el segundo gran hito metálico), con la inapropiada chica Bond de Tanya Roberts (Moore era mayor que su madre) en una mano y su Walther en la otra. Es una imagen perdurable, que ilustra perfectamente por qué este Bond brillantemente ampuloso es uno de los mejores, no el peor.

Sí, En la mira de los asesinos está repleta de clichés extravagantes y cortes cuestionables, pero no se avergüenza de ser una película Bond fiable, algo con lo que las siguientes, como la risible Quantum of Solace, parecían tener problemas. Y con el futuro de la franquicia tan incierto, una película que se ciñe a la receta parece un salvavidas al que deberíamos agarrarnos y celebrar. Así que sí, a Moore le habría venido bien un coche decente, un montón de artilugios y, posiblemente, un lavado de cara, pero -incluso si todavía no lo convence- ¿qué es una vuelta de la victoria saltando de espectáculo y sobre un tiburón cuando ya le dio tanto a la serie?

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.