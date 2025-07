En su homilía con ocasión del te deum del día de la independencia y en el marco del “jubileo de los gobernantes” que celebra la Iglesia Católica, el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, subrayó “la necesidad del diálogo entre la política y la economía al servicio del bien común” y, tomando una afirmación del papa Benedicto XVI, sostuvo que “el mercado está sujeto a los principios de la llamada justicia conmutativa que regula precisamente la relación entre dar y recibir entre iguales”.

Las palabras del arzobispo platense -presidente de Cáritas nacional y una personalidad religiosa comprometida con los sectores populares- cobran especial importancia después que el sábado anterior el presidente Javier Milei haya insistido en su idea de que "la justicia social es envidia con retórica". Sin hacer ninguna alusión directa a las afirmaciones presidenciales Carrara retomó para hacer suyas palabras del papa Ratzinger señalando que “la doctrina social de la iglesia no ha dejado nunca de subrayar la importancia de la justicia distributiva y de la justicia social para la economía de mercado, no sólo porque está dentro de un contexto social y político más amplio, sino también por la trama de relaciones en el que se desenvuelve” entendiendo que “la actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales ampliando sin más la lógica mercantil” porque “debe estar ordenada a la consecución del bien común”.

Al respecto el arzobispo subrayó que le corresponde a la dirigencia política la búsqueda del bien común y que, por lo tanto, separar “la gestión económica, a la que le correspondería únicamente producir riqueza, de la acción política, que tendría el papel de conseguir la justicia mediante la redistribución” es causa de “graves desequilibrios”.

Haciendo suyas palabras del papa León XIV en una reciente intervención, Carrara habló de la responsabilidad que le cabe a los gobernantes en orden a “promover y proteger, independientemente de cualquier interés particular, el bien de la comunidad, el bien común, defendiendo especialmente a los vulnerables y marginados”. Y esto -subrayó tomando palabras del papa- significa “trabajar para superar la inaceptable desproporción entre la inmensa acumulación de las riquezas concentrada en manos de unos pocos y los pobres del mundo”.

El arzobispo platense destacó a su vez la necesidad de la comunidad en la construcción de alternativas sociales. “Nadie se salva solo” dijo, retomando una de las frases más repetidas por el fallecido papa Francisco. Porque, agregó, “el sálvate a vos mismo termina en todos contra todos”. Y advirtió que “las periferias geográficas y existenciales de nuestra patria piden a gritos fraternidad y amistad social” señalando en oportunidad de la fecha patria que “la independencia y la libertad proclamada hace más de dos siglos hoy no se traduce en una vida digna para todos los habitantes de nuestra patria”. Porque, dijo Carrara, “el acta de la independencia alcanzará su plena vigencia conforme a lo que soñaron sus firmantes cuando se logre como piso mínimo eso que Francisco hizo proclama suya: Tierra-Techo-Trabajo”. Traducido, señaló, como “una tierra para trabajar, para construir una casa, para cuidar una familia”.

Contradiciendo los discursos xenófobos que atacan a los inmigrantes el arzobispo hizo también una apelación al sentido latinoamericanista de la independencia argentina porque “nuestra” lucha por la independencia “es la misma que condujo a las independencias de Chile, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay, por citar solo algunos casos cercanos”, dijo. Por eso, agregó, “sólo podemos entender el proceso de la independencia si lo vemos como un fenómeno americano y no solo argentino”. Y recordó una frase de la Conferencia Episcopal Argentina en el documento “Iglesia y comunidad nacional” (1981) en la que se sostiene que “el pueblo argentino nace en el espacio fraterno de la solidaridad latinoamericana que no puede ser borrada de la memoria histórica” y “así nace la convicción de formar parte de la Patria Grande”.

