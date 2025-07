La propuesta del título no es demasiado grave. Basta con reconocer que es un dictador más y ni siquiera de los peores. No es todavía un Hitler o un Netanyahu; ni un Aramburu, un Videla o un Massera.

Presidentes autoritarios, mentirosos, groseros y hasta repugnantes los hubo siempre y los habrá. Por eso no es excepcional que el tipo que nos toca en este turno sea consecuente con su vulgaridad y no se de cuenta de sus continuos despropósitos. Quizás porque sólo mira, arrobado, su propia imagen gesticulando monerías en el espejo del baño.

Porque es obvio que no dialoga, no concede, no consiente. Pero sí se envanece y es obvio que se la cree ante el aplauso servil de los lacayos que le chupan las medias.

O sea que se conduce como los típicos petisos resentidos de barrio y, por eso, de puro acomplejado y resentido, se le forma esa repugnante sonrisa falsa de motosierrista porteño.

Enano cultural, además, como todo nazi-fascista es violento y por eso su paradigma es la motosierra. Sólo a quien desvaría se le ocurre emblema semejante, que además de cretino y patético es pavoroso porque engañó a millones de ciudadanos/as que no supieron tomar distancias. Y no sólo en la Patria malherida sino también en el fenomenal bolonqui que es el mundo actual.

Ahí está el titular de portada de un relevante diario italiano que la semana pasada publicó una foto del presidente argentino luciendo una serena sonrisa amable al mentir que en la república Argentina "el PIB crece un 5,8% (superando a China) y la inflación cae".

Ante tamaño disparate, falso como moneda de 14 pesos, algunos colegas extranjeros gozaron de un jocoso banquete de necedades acerca de la violencia, las amenazas y la ignorancia pertinaz del presidente, a la vez que este columnista recomendaba leer "De Hitler a Milei", el excelente libro de quien fuera Juez de Cámara Federal y Presidente del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata. Y libro, por cierto, que es lo mejor que se puede encontrar en librerías argentinas a propósito del presente ominoso que sufre nuestro agobiado pueblo, y que esclarece punto por punto las mentiras y ocultamientos de la presuntuosa dizque "libertad avanza".

Y libro necesario, además, porque establece y no sin cierta ironía, que no sirve para nada decir que el presidente está loco o que es esto o aquello.

Lo importante no es eso, como tampoco lo es establecer el destino, suerte o verdad de las manías perrunas presidenciales. Ni tampoco determinar si la Argentina ha enloquecido o ha entrado en el mundo del revés, o si continuará la violencia etílica desatada por la peor ministra del gabinete del Señor Caligari de estas pampas.

Y además cabe decir que el Presidente como estadista la única gran pasión que ha desarrollado es la de viajar por el mundo como chupamedias de gobernantes y millonarios, lo que sólo evidencia una necia e inútil pasión turística menor, digna de gorilas sin asunto. Porque se la pasa viajando y deja todo en manos de puñados de funcionarios de probada inutilidad. Pero que lo protegen eximiéndolo de responsabilidades por sus reiteradas groserías y violencias orales, sean suyas o de sus huestes seguidoras.

Por eso esta columna prefiere y sugiere no ocuparse tanto de quien es, en síntesis, un hombre seguido de lacayos que fingen amar y respetar su talento y el honor que a él le falta, que no tiene.

Pero no por eso es un pobre tipo, ojo, no confundirse. En realidad maldito sea por el daño que ha hecho y hace a la República y a millones de personas que por primera vez en esta tierra practicaron voto suicidio. Materia de la cual esta columna se exime de discurrir, convencida de que será maldito también pero cuando lo expulsen hasta de los infiernos dantescos que hace 5 siglos embellecían el talento de Alighieri.

Quizás por eso, y anticipatoriamente, en diversas ocasiones grita "Zurdos hijos de puta", categoría sociológica que ha inventado y propagandiza en sus viajes por el mundo, sin darse cuenta de que es apenas una expresión lamentable que eludimos todos quienes no pensamos como él.

Claro que todavía es un dictador con minúsculas, y como tal, más despreciado que eficaz. Pero igualmente, con un sujeto así siempre hay que estar alertas. Que es lo que evidentemente a él le encanta provocar. Porque con sujetos así –enamorados de sí mismos y en este caso también de sus promocionados perros, si es que de veras existen– piedad y liviandad son más bien formas de descuido. Claro que desaconsejable, toda vez que ya se sabe que es grande, brutal e imperdonable el daño que provoca. Y más el que preanuncia, avalado como está por sujetos y sujetas violentos, que además son corruptos y cipayos de la peor calaña que ha dado esta tierra que amamos y llamamos Patria.

Lo cierto es que este pequeño mandón aparentemente estéril, lo único que acaso eyacula es una verborragia confusa, poco clara, y que es la posible razón de su estilo confuso, agraviador y siempre con las cejas alzadas y sonrisas enigmáticas a lo Guasón.

Pobre hombre, pensarán los que entienden de amor y solidaridad, y algo de piedad también. "Pobrecito" diría uno sin ironía, aunque quizás mejor "maldito sea", como decimos los que amamos a la Argentina como madre y novia.

O sea, maldito sea. Y mucho mejor aún si se lo llevan los repugnantes mercaderes de la vida argentina, o sea los CEOs sin alma, los gerentes sin corazón, los sin memoria.

Este columnista firma al pie, e invita a firmar y difundir, porque capaz en estas palabras adoloridas uno puede interpretar a millones de argentinas y argentinos, incluso los que se confunden en las urnas cuando no hay mejores opciones.

El presidente es un dictador, nomás. Pero no uno que dicta versos y prosas para hermosear la vida, sino uno que no tuvo ni tiene corazón.

No, no tiene. También por eso, primero ofende y grita. Luego trazos gruesos, nunca aceptar, nunca suaves rebeliones con cautela, jamás la lucha honrada. Es lo que viene pasando y pasará. Hasta la victoria, que será impactante y dulcemente nuestra, aunque sea muy costosa. Pero, por la Patria, siempre valdrá la pena. @