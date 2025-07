Con una apuesta creativa que mezcla lo artístico con lo introspectivo, la película Better Man relata la vida del icónico músico Robbie Williams desde una perspectiva única. Disponible en Prime Video, esta biografía presenta un enfoque novedoso que fusiona las luchas personales y la exitosa carrera de Williams, representado de manera inesperada como un chimpancé animado. El director Michael Gracey eligió esta controvertida representación para plasmar la dualidad del artista: el equilibrio entre la fama magnética y la fragilidad humana.

El difícil camino hacia el streaming

Inicialmente, Better Man no tuvo éxito en los cines. Estrenada en el mes de marzo en Argentina, la película recaudó solo 20.3 millones de dólares a nivel mundial, muy por debajo de su presupuesto de producción, que fue de aproximadamente 75 millones de dólares. La decisión de personificar a Robbie Williams como un chimpancé pudo influir en las expectativas de la película, especialmente en el mercado estadounidense, donde el artista no tiene la misma popularidad que en el Reino Unido.

Sin embargo, su destino cambió al llegar a Prime Video. La película escaló rápidamente posiciones, alcanzó el número dos en Estados Unidos y Canadá. La crítica elogió de forma inesperada el enfoque simbólico de representar las luchas personales de Williams mediante un personaje animado, lo cual, en este nuevo contexto, conectó con el público.

El significado detrás del chimpancé

La intención del director al retratar a Williams como un primate fue resaltar la percepción que el propio artista tiene de sí mismo. En un intento por reflejar su batalla interna y la sensación de ser observado constantemente, la elección del chimpancé funciona como una metáfora visual de sus demonios personales y la presión del estrellato.

Better Man se encuentra disponible actualmente en Prime Video.