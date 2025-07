Cher, una de las figuras más icónicas de la industria del entretenimiento, ha vuelto a captar atención al hablar sobre sus relaciones tensas con los directores Peter Bogdanovich y Frank Oz. Reconocida por su capacidad para reinventarse y adaptarse a lo largo de seis décadas de carrera, revela cómo estas experiencias la afectaron profundamente, destacando episodios de su trayectoria que no había compartido antes.

Los encuentros tensos con Peter Bogdanovich

Una de las experiencias más difíciles que Cher vivió en su carrera cinematográfica fue bajo la dirección de Peter Bogdanovich durante el rodaje de Mask en 1985. La cantante y actriz describió situaciones donde Bogdanovich actuó con arrogancia y desdén hacia su equipo. "Era un imbécil. No era amable con las chicas de la película", expresó Cher en entrevistas recientes. Este comportamiento no solo dañó el ambiente laboral, sino que también deterioró rápidamente la relación entre ambos.

El incidente que Cher recuerda con mayor claridad ocurrió cuando el director desestimó su sugerencia en el set. Según ella, Bogdanovich llegó comiendo un sándwich y empezó a gritar: "No eres nadie. Puedo retirarte de la cinta en cualquier momento". Este tipo de episodios evidenció la tensión existente y la percepción negativa mutua que con el tiempo se acentuó.

Por otro lado, Bogdanovich manifestó que Cher le parecía una actriz complicada. En declaraciones a The Times, dijo que ella parecía desconfiar de los hombres con los que trabajaba. A pesar de la antipatía, las fricciones entre ambos no impidieron que Mask se convirtiese en un éxito de crítica.

La ruptura creativa con Frank Oz

En 1990, durante la filmación de Mermaids, Cher enfrentó otro desafío con un director. Fue Frank Oz quien terminó fuera de la producción debido a diferencias irreconciliables. "Le dije: o te vas tú o me voy yo", recordó Cher sobre el rodaje. Algo en la dinámica profesional fallaba: Oz había hecho comentarios personales que agotaron la paciencia de la actriz.

Cher destacó que, aunque Oz es un director talentoso, sus roces personales generaron un ambiente laboral incómodo. Su trabajo en la famosa serie de Los Muppets fue su carta de presentación, pero en esta ocasión su suerte no lo acompañó en Mermaids. Finalmente, el estudio decidió prescindir de él, permitiendo a Cher continuar como protagonista.

Una carrera marcada por reinvenciones

A lo largo de su carrera, Cher ha trabajado con otros cineastas como Norman Jewison y Mike Nichols, con quienes afirmó tener relaciones de respeto mutuo. En películas como Moonstruck, por la que ganó un Óscar, y The Witches of Eastwick, su talento no fue cuestionado.

Asimismo, su trayectoria musical es destacada. Desde su debut junto a Sonny Bono con I Got You Babe hasta la emblemática Believe, Cher sigue siendo una figura relevante. Proyecta su ética profesional como respuesta a los múltiples desafíos que ha enfrentado. "La gente dice que sigo reinventándome, pero en realidad, simplemente hubo largos periodos en que nadie me quería", confesó.

Cher no es solo una artista que desafía la percepción pública, sino que también afronta las dificultades con innovación y tenacidad. Su franqueza al abordar sus experiencias problemáticas con Bogdanovich y Oz ofrece una visión sincera de cómo transformó conflictos personales en oportunidades de crecimiento profesional.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial