Un hombre de 33 años, aún no identificado, murió ayer a la tarde antes de llegar al Hospital Carrasco tras ser baleado en la zona de Manantiales y Lejarza, a metros de las vías del tren, en la zona oeste de Rosario. La policía recibió un llamado pasadas las 16.30 alertando un hombre herido luego de recibir un disparo, sin embargo, a la hora del arribo del móvil no encontraron a la víctima. Los agentes realizaron una búsqueda a pie por la zona y aunque no dieron con el hombre, sí hallaron tres vainas servidas sobre el terreno de una cancha de fútbol barrial. Los testigos del hecho indicaron a los uniformados que el autor de los disparos se había retirado a pie por calle Lejarza hacia Felipe Moré.