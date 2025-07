Algo hastiado de sus precoces comienzos souleros con la John Evan Band, Ian Anderson procedió al primer giro esencial en su larga vida musical. Convenció a Glenn Cornick, el bajista que lo acompañaba entonces. Hizo amistad con el baterista Clive Bunker y el blusero guitarrista Mick Abrahams, y parió con ellos una de las bandas más trascendentales de la historia del rock: Jethro Tull.

La primera conversión del inquieto Ian, tras adoptar ese nombre en honor al creador de la máquina agrícola estrella de la revolución industrial –la sembradora-, fue del soul al blues. Bajo ese manto estético llegó This Was en 1968, disco debut y despedida del blusero Abrahams, y también de un perfil que iría mutando hacia el misterio de la creación. Primero con el fugaz paso de Tony Iommi que eterniza el video de Rock and roll Circus, y definitivamente, con el extraordinario Martin Barre entre las filas. Stand Up es el larga duración que plasma el cambio, y abre la magia del flautista en su alborada.

Es este el marco temporal que abriga las producciones primigenias de los Tull que el mundo conoció a través de Living in the Past ("Viviendo en el pasado"). El disco fue publicado años después, en 1972, para que los fanas que habían abrazado en masa a la banda gracias a los nodales Aqualung y Thick as a Brick supieran de sus orígenes. En efecto, los surcos originales del vinilo doble reproducen 21 piezas grabadas entre 1968 y 1972, no incluidas en los discos iniciales. Entre ellas, el primer single de la historia de la música grabado en estéreo (“Witch`s Promise”); el tema de nombre homónimo; tomas descartadas de los primeros tres discos (los mencionados This was y Stand Up, más Benefit) y dos canciones en vivo grabadas en el Carnegie Hall de Nueva York, a principios de noviembre de 1970: “By Kind Permission” y “Dharma For One”, con descomunal solo de batería incluido, que preanuncia los temas de largo aliento que poblarían Thick as a Brick y A Passion Play.

La novedad que se monta sobre lo dicho es que aquel disco seminal acaba de reeditarse no solo con una modificación nominal –se llama Still Living In the Past, porque aún vive en el pasado, claro–, sino con agregados que amplían la edición original a seis CDs y un Blu-ray. Lo más grueso es que aparece entero el emblemático concierto en el Carnegie neoyorkino. Un show que brilla a través de versiones aún conmovedoras de “With You There To Help Me”, “A Song For Jeffrey”, “My God”, esplendorosa en su solo de flauta. Otra sorpresa –y esta sí estrictamente para melómanos- es que el restaurador de los temas, Steven Wilson, halló perlas escondidas y las puso a disposición de oídos del nuevo milenio. Versiones inéditas de “Inside”, “My God” y “Wond'ring Aloud”, cuentan entre ellas. Al igual que un olvidado single cara B, llamado “One for John Gee”.

“Recuerdo las grabaciones de muchas de estas canciones con sorprendente claridad, y algunas aún puedo tocarlas de memoria sin dudarlo", ha dicho Ian Anderson. "Con sus peculiaridades en algunos casos y abarcando una amplia gama de estilos musicales, demuestra mis intentos de ampliar mi composición y arreglos, y de desarrollarme más allá de los orígenes más roqueros y bluseros de la banda. Mis temas de mandolina y guitarra acústica están entre mis favoritos”. La reedición ampliada suma una versión de la clásica y bella “Locomotive Breath”, que no es la que queda en Aqualung; otra remixada de “A Christmas Song” que puebla el book set editado en 2018, a propósito de los 50 años de This Was; y una mezcla maestra alternativa de la acústica “Life is a Long Song” para alquilar balcones.