Los medios cooperativos y comunitarios visibilizamos las luchas, construimos identidad federal y aportamos una agenda de soberanía. Hoy estamos en situación de emergencia; nuestras comunidades y audiencias pierden acceso a diversidad y calidad informativa, el trabajo comunicacional se precariza cada vez más y es permanente blanco de represión y hostigamiento desde las principales esferas del aparato estatal.

Nuestro reclamo tiene tres planos, por un lado, lo que tiene que ver con la política pública relacionada al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), que son fondos destinados a medios sin fines de lucro, medios de pueblos originarios y de frontera y están establecidos en la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El artículo 97 que sigue vigente al día de hoy establece que un 10% de los gravámenes que el organismo recauda en torno a impuestos a los servicios de comunicación audiovisual, debe estar dirigido a sostener y generar proyectos para fortalecer a esos medios. Esos fondos, al día de hoy, no se están ejecutando, esta política pública está totalmente parada desde fines del año 2023, cuando asume la actual gestión.

En relación a los FOMECA, esta recaudación que mes a mes ingresa al organismo es un impuesto a los servicios de comunicación audiovisual que pagamos todos aquellos medios que tenemos licencia para explotar un servicio de comunicación audiovisual. Un porcentaje de esa torta que se recauda debería ir a financiar los proyectos FOMECA. Esa recaudación se sigue haciendo, porque todos los medios seguimos pagando nuestro impuesto, pero los FOMECA no se están ejecutando. Nos preguntamos ¿dónde está yendo ese dinero que tiene que ser dirigido a los medios comunitarios, de frontera, sin fines de lucro y de pueblos originarios?

Esto no es algo reciente, toda la recaudación que corresponde al 2023 que debería haberse ejecutado en 2024, no tenemos idea dónde fue a parar, y lo mismo con toda la recaudación que se hizo durante el 2024 que debería estar ejecutándose este año. No sabemos quién se está quedando con ese dinero. Ahí hay otro plano que tiene que ver con preguntarnos qué pasa con esa plata cuando es un gobierno que se llena la boca hablando de la corrupción de otros pero, en este caso, hay algo que en términos de números no está cerrando. Por otro lado, varios de nuestros canales, televisoras, radios y productoras comunitarias que en 2023 hemos presentado proyectos que fueron adjudicados a través de concurso y publicados en el Boletín Oficial, aún no fueron pagados.

El tercer eje de reclamo tiene que ver con la intervención del ENACOM que recae sobre Martín Ozores, lo cual hace que hoy el organismo esté en manos de una solo persona, cuando la ley establece que tiene que estar dirigido por un directorio compuesto por integrantes que designan el poder ejecutivo y la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. Lo que vemos es una clara degradación del funcionamiento democrático que recae en esta única persona.

Todo esto se da en un contexto en donde la comunicación y el periodismo no alineado al gobierno es atacado, perseguido y los trabajadores de comunicación sufren la represión en las manifestaciones. En ese contexto de amedrentamiento, de censura, de recorte de la pauta, que solo se sostiene para empresas descentralizadas y para los periodistas amigos, nos pone en un equilibrio muy delicado. Son fondos que nos corresponden y que no se están ejecutando.

Los medios comunitarios y alternativos nos encontramos en una situación económica muy difícil, seguimos funcionando porque así lo hicimos siempre. Nuestros medios surgen del impulso y la búsqueda de generar otros ámbitos de comunicación, acercando otra información a nuestras audiencias, pero sin esos fondos que nos permitieron equiparnos y crecer en términos de cantidad de compañeros y compañeras dedicándose a este tipo de periodismo y también en términos de calidad de la información, hoy por hoy, vemos más difícil el sostenimiento diario.

Esta situación lesiona gravemente la pluralidad de voces y la comunicación democrática porque somos un poco el contrapeso de un sistema de medios que está absolutamente concentrado. Al ir disminuyendo la posibilidad de seguir poniendo en nuestras pantallas o radios otras voces, se lesiona gravemente la posibilidad de las audiencias de acceder a otro tipo de información.

Es claro que hay un objetivo que es que nuestros medios dejen de existir, que estas voces se dejen de difundir, que no se muestren los conflictos que nosotros mostramos, que son conflictos que no están en las agendas de los medios concentrados, o que cuando aparecen, aparecen de manera estigmatizada. Sin ir más lejos, tenemos lo que está pasando, por ejemplo, con el Hospital Garrahan, donde vemos como muchos medios afines al gobierno estigmatizan a los trabajadores de la salud que están en el hospital.

En nuestros medios justamente lo que hacemos es buscar otras fuentes que puedan representar el conflicto que se está llevando adelante, cuáles son las consecuencias del vaciamiento de la salud, cómo afecta a los pacientes. Todo eso de a poco deja de estar en la pantalla, en las radios y hace que queden solamente las voces que representan a un sector en los medios comerciales, y que sabemos que son voces afines a los intereses económicos de los poderosos. Ese es el trasfondo de todo esto.

Es la primera vez desde que se creó el ENACOM (antes AFSCA) que no tenemos un canal de diálogo. Cada uno de los medios que tenían proyectos pendientes de pago y que habían sido adjudicados, realizamos los pasos administrativos correspondientes para que nos digan por qué hay esa demora en el pago y no hemos tenido respuesta. Tenemos la intención de defender esta política pública, que es una política que está vigente por ley, una ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fue discutida por la sociedad civil, que al momento de su redacción contó con la participaron de sectores de distintos ámbitos, académico, sindical y medios cooperativos y comunitarios, entre otros. Es una ley absolutamente discutida, pero hoy está paralizada.

*Integrante de Barricada TV y Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CoNTA)