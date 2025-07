Escritora, actriz y fotógrafa, con trabajo repartido en el mundo y en medios como La Nación, CNN, Etiqueta Negra; Ana Schlimovich -oriunda de Paraná, actualmente viviendo en Chile- es también Ana Fénix, el nombre que guía su nueva faceta, desde los escenarios y el formato del stand-up. El mal paso es el título del espectáculo que la viajera y narradora presenta hoy, a las 19.30, en Nexo Club Cultural (Laprida 2136). “En mi caso, el stand-up fue una confluencia. ¿Viste cuando todo se da en el momento justo y en el lugar indicado? Necesitaba narrar un poco lo que había experimentado durante los últimos años, porque fue bastante dramático, pero no quería hacerlo desde ese mismo lugar; y el stand-up me cambió”, comenta Ana Fénix a Rosario/12.

-¿Cómo es eso?

-Porque es una manera de ver las cosas desde un lugar mucho más liviano. El humor salva. Transforma todo y lo humaniza. Te das cuenta porque, además, no solo te pasa a vos, sino a todo el mundo.

-Tengo la impresión de que al stand-up se puede llegar de maneras impensadas; es decir, no creo que hayas tenido la previsión de hacer algo así.

-Sí, es un formato abierto y no hay especificaciones. No tenés que llenar casilleros para hacer stand-up, cualquiera puede hacerlo. En verdad, se requieren valentía y decisión. En mi caso, mi primera elección en la vida fue justamente el teatro. Rendí para el Conservatorio Nacional y no entré; también para el Municipal, tampoco entré. Me frustré muchísimo, tenía 19 años. Y si bien seguí haciendo teatro de manera independiente, eso me marcó mucho y preferí dejarlo, aunque era mi pasión. Pero la comunicación desde un escenario es una sensación que no me da ninguna otra actividad artística; por eso, este retorno al escenario, y desde un lugar además autoral, fue como una revancha, y a una edad en la que supuestamente ya no estás para empezar nada. Bueno, no sé si es así, pero soy grande, y veo gente empezando que tiene todo por delante. Mi sensación fue: “Lo hago ahora o no lo hago nunca”. Y fue muy bueno haberme atrevido.

-Seguramente te dejes llevar por lo que sucede en cada presentación.

-A mí esa parte me encanta, justamente por lo que puede llegar a pasar. Hay variables que no manejás, y para mí son las más interesantes y las más difíciles. Por ejemplo, es la primera vez que voy a hacer esto en mi propio país, y eso es muy fuerte, porque siempre les hablé a los chilenos; en realidad, lo hice como una extranjera medio argentina, medio brasileña, medio chilena. Y ahora, vamos a ver cómo se recibe en Argentina. Obviamente, el texto tiene un gran componente de mis años en Chile y de mi visión sobre Chile; al que creo que se conoce tan poco en Argentina. Me gusta esto de ser un poco la que lleva la voz, y contar qué hay detrás de la cordillera, más allá de las compras.

-¿Cuál es el contenido del texto del espectáculo?

-Es un recorrido, y creo que no es casual que lo sea, porque trabajé la mayor parte de mi vida como cronista de viajes. Hablo de mi vida desde Paraná, que es mi raíz; e incluso desde antes, a partir de mis antepasados hasta el presente; y cómo llegué adonde estoy. Obviamente, en clave de humor, pero observando las culturas, sobre todo en Chile y Brasil; creo que al haber estado tanto tiempo afuera de Argentina, no sé si me atrevo a hablar tanto de Argentina, a excepción de Paraná, porque ya estoy con un pie afuera y yo narro lo que veo.

-“Del otro lado de la cordillera, más allá de las compras”, toda una definición para estos tiempos argentinos.

-Ayer tuve que ir a comprarle un regalo a mi papá y caí en un mall, que los detesto; estaban llenos de argentinos con sus valijitas, unos personajes muy reconocibles.

-¿Qué otros temas te atraen?

-Tengo algunos temas que son medio incómodos, por llamarlos de alguna manera. Tengo un imán, me atraen esos temas; por ejemplo, hablo un poco sobre algo medio escatológico, como la relación con nuestra propia mierda. También un tema demasiado polémico, incluso para el estándar; me acuerdo cuando empecé a estudiar y me decían que de esto no había que hablar. Pero yo soy Escorpio y me gustan los temas medio escabrosos. Mi primer chiste fue sobre los suicidios en el Costanera Center, que eran muy frecuentes; yo no podía creer cómo todo funcionaba y hacían como que nada pasaba. El consumo por un lado y, paralelamente, la gente matándose. Pero no me quiero poner muy oscura, ¡porque si no, no va a ir nadie! En Brasil, me acuerdo de la gente disfrutando en la playa, sacándose selfies, con el mar lleno de basura, trayendo botellas, pañales, cualquier cosa. Pero la gente, como si nada. Tenemos la capacidad de hacer un corte en la mente para no ver lo incómodo.

-Y vivir en las redes, de otra manera.

-Sí, sí, muy real. Uy, ¡éste es el momento dramático del stand-up!

Para Ana Schlimovich, el stand-up “es una nueva manera de llevar de viaje a la gente; algo que siempre hice a través de la palabra escrita y los medios gráficos, pero que ahora puedo hacer desde un lugar físico. Y sin censura. Pero hay algo más. Yo estuve trabajando cinco años en la ONU, y eso fue como un giro inesperado en mi vida, muy importante. Cuando quise salir de ahí, fue como decir, ¿a dónde vuelvo? No había dónde volver. Ésa era mi sensación con el periodismo. Y el stand-up me ha permitido un camino alternativo”.