Después de la salida del intendente de Pergamino del acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO hay al menos otros tres intendentes macristas que están pensando seguir el mismo camino. El que ya está decidido es el de Puan, Diego Reyes, pero podrían seguir por esa misma vía también los de 9 de Julio, Junín y Pringles. El motivo en todos los casos es el mismo: el férreo control que busca ejercer Karina Milei sobre sus listas de concejales, a contramano de lo que se había negociado antes del cierre de alianzas.

El intendente de Puan formalizó en las últimas horas lo que en el PRO bonaerense ya sabían hace algunos días: no formará parte de la Alianza La Libertad Avanza, como decidió ponerle Karina Milei para dejar en claro qué porcentaje de poder maneja cada partido. Reyes ya había advertido a Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro que los referentes locales de LLA le exigían repartir la lista de concejales como si fueran parte un cogobierno: querían la mitad de los lugares de la lista.

Visto y considerando que los integrantes del sector de Karina Milei en Puan no califican como aliados sino más bien como opositores salvajes, Reyes declinó la oferta."Yo priorizo mi gestión, mi compromiso con el vecino y no una cuestión electoralista", advirtió en FM Futurock,

"En su momento, cuando hablamos los intendentes del PRO no hubo una obligación. Cristian (Ritondo) es respetuoso del territorio. No nos pueden obligar a ir en contra de la gobernabilidad en nuestros territorios. Sí había la idea de hacer un acuerdo que nos convenga a todos. La particularidad en mi caso es que la gente de La Libertad Avanza es oposición y yo tengo que lograr gobernabilidad con concejales que acompañen mis decisiones", explicó con bastante claridad. No podía tener a tirios y troyanos dentro de la misma boleta.

"No puedo meter la oposición dentro de nuestra propia lista. En los lugares donde no pudo llegarse a un acuerdo, tenemos la libertad para ir por otro lado", aseguró el intendente de Puan, quien por estas horas está negociando un acuerdo con la ex PRO María Eugenia Talerico para inscribirse como parte del frente Potencia. Allí compartiría lugares con dirigentes que responden a Oscar Zago, otro exmacrista ahora desencantado también de LLA. En caso de que esas negociaciones no prosperen, Reyes irá con boleta corta. Es decir: cualquier cosa, menos ir con LLA.

El caso de Reyes va en la misma línea del que picó en punta, el intendente de Pergamino Javier Martínez. También él advirtió a los negociadores PRO que en su caso le estaban pidiendo hasta el 70 por ciento de los lugares en las listas unos dirigentes de Karina Milei que no hicieron más que oponerse a todo en estos años. Finalmente cortó por lo sano y se fue a Hechos, un frente que integra el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, también descontento con las negociaciones. Solo que Passaglia ya se había ido antes de que sellaran el acuerdo con los libertarios. Uno que la vio.

Martínez no duda en que tomó la decisión correcta y así se lo dijo a Ritondo y los otros negociadores: "Saben que acá era insostenible el acuerdo con esta gente, votaron todo con el kirchnerismo; son zurdos”, arremetió él intendente de Pergamino.

Lejos queda ese cierre de alianzas donde Ritondo había festejado que había logrado contener a todos los intendentes del PRO dentro del acuerdo. Ya hay dos (o tres) que se fueron y quedan dudas sobre algunos más: entre ellos, Lisandro Matzkin (Pringles), Pablo Petrecca (Junín) o María José Gentile (9 de Julio). El caso de esta última es el más crítico. Se supone que tiene que llegar a un acuerdo con los referentes locales de Karina Milei, que son los mismos que hace no tanto impulsaron denuncias contra ella y empujaron en el Concejo Deliberante de 9 de Julio un pedido de destitución. "¿Cómo hacer un acuerdo contra los que lo querían echar hace cinco minutos?", se preguntan los intendentes amarillos, comprensivos con Gentile.

Gentile todavía no formalizó su salida del acuerdo, pero está en conversaciones con el frente Somos Buenos Aires para ver si logra sumarse a su boleta. La otra opción --como viene planeando el de Puan-- es ir con boleta corta. De nuevo: menos aceptar el virtual suicidio en las boletas --al menos, así lo ven en la intendencia-- que le propone Karina Milei, cualquier cosa es buena.

Habrá que ver cuánto logra retener la muñeca política de Ritondo de acá al sábado, pero queda claro que los dirigentes de Karina Milei en los distritos no se la ponen fácil. Lo que sí está claro: ya no será un acuerdo con todo el PRO.