En medio de dos competencias continentales de alto vuelo, la Copa América y la Eurocopa, que reúnen a muchas de las mejores jugadoras del mundo, nació un trabajo audiovisual a la altura del presente de la disciplina: se trata de "El Manual del Fútbol Femenino", el primer videopodcast argentino que sistematiza la historia, la evolución y los desafíos del fútbol jugado por mujeres.

El trabajo documental, una producción del medio especializado El Femenino, se propone la sistematización, en profundidad, de los principales aspectos del deporte desde una perspectiva histórica, táctica, institucional y social. El ciclo es conducido por la periodista Romina Sacher, consta de 13 episodios de entre 20 y 25 minutos –grabados en formato audiovisual en Casa Spotify Buenos Aires– y tiene un sueño precioso: "ser una herramienta de consulta, inspiración y memoria para nuevas generaciones de jugadoras, entrenadoras, periodistas, dirigentes y aficionados".

De las pioneras a las nuevas tácticas

El material, sin dudas, es una iniciativa más que bienvenida en el ámbito deportivo nacional y merece ser celebrada en el contexto de una disciplina que en Argentina inició su existencia semiprofesional en 2019 pero que ofrece una historia mucho más amplia y valiosa. "El Manual del Fútbol Femenino" indaga en ese recorrido histórico y también en otras dimensiones que hacen a la complejidad del deporte; cada capítulo aborda un eje temático: la historia silenciada de las pioneras, los cambios tácticos en los últimos años, el rol de los medios, las luchas colectivas y los desafíos del profesionalismo en nuestro país y la región.

El ciclo incluye entrevistas y conversaciones con un amplio abanico de referentes, que van desde jugadoras históricas o actuales de la Selección argentina hasta dirigentes y periodistas. Dalila Ippolito, Lara Esponda, Vanina Preininger, Germán Portanova, Angela Lerena, Agustina Furnó, Mónica Santino y Betty García, por mencionar algunos nombres, están entre las reconocidas figuras que protagonizan el videopocast.

Un manual: definiciones y respuestas

¿Con qué se van a encontrar quienes se acerquen a "El Manual del Fútbol Femenino"? Lo explica la propia Sacher en diálogo con Página/12: "Se van a encontrar con testimonios que dan cuenta no solo de su realidad sino también de cómo se conforman las diferentes definiciones dentro de la disciplina: cómo se vivió el fútbol femenino antes, cómo se vive ahora, cómo es ser una futbolista profesional, cuál es el trabajo de un entrenador o de una dirigente de fútbol femenino… Lo interesante es que tanto la mirada como el enfoque están puestos en poder lograr, a través de esos testimonios, una especie de definición. De ahí el nombre: la idea de que sea un manual tiene que ver con esto de ir a buscar respuestas y comprender la profundidad de la disciplina".

Más allá de que cada uno de los 13 episodios conforman un todo para aprehender la complejidad de este universo deportivo, la periodista elige dos ejes temáticos al ser consultada sobre cuál fue el capítulo que más le gustó de su nuevo proyecto audiovisual. "Todos tienen algo interesante para contar –asegura–. A mí me atraviesan mucho el de fútbol y maternidad y el de fútbol y vínculos. Me gustó mucho la conversación con Daniel Campomenosi: él es actor, viene de otro palo, y su hija juega al fútbol, así que charlamos de cómo es ser el papá de una jugadora de fútbol y de cómo acompañarla en ese proceso a su hija. También disfruté mucho hablar con Vanina Preininger: ella fue mamá muy joven y, como hoy la maternidad funciona de una manera totalmente diferente, creo que es un tema muy interesante para profundizar y comprender".

Marco teórico para las nuevas generaciones

La directora del medio especializado El Femenino cuenta que, aun con muchos años de recorrido en este ámbito, las conversaciones que llevó adelante para este videopodcast la sorprendieron con nuevos conocimientos y descubrimientos sobre la disciplina. "Aprendí que las vivencias son muy difíciles de sistematizar –destaca–, pero a través de ellas es que estamos tratando de encontrarle alguna especie de marco teórico a la construcción de la historia del fútbol femenino".

La aventura que encara este proyecto, que busca hacer su aporte original a una historización del fútbol jugado por mujeres, es más que necesaria. "Hay algunas futbolistas que están actualmente en el torneo profesional que no conocen del todo cuáles fueron los momentos que las llevaron a hoy poder considerarse jugadoras profesionales", señala Sacher. Ese contexto vuelve imprescindible volver el foco sobre la disciplina, como expresa la propia periodista: "No hay un conocimiento pleno de una línea de tiempo sobre los hitos que marcaron el advenimiento del fútbol femenino profesional en Argentina. Me parece que por eso, y en este formato que por ahí es más amigable para las nuevas generaciones, es necesario contarlo".

En medio del disfrute que significa tener disputándose simultáneamente la Copa América y la Eurocopa para quienes amamos este deporte, ya está disponible el primer episodio de "El Manual del Fútbol Femenino", que puede encontrarse en Spotify y también en formato video en el canal de Youtube de El Femenino. Cada lunes llegará un nuevo capítulo y, con él, los aportes para una disciplina que tiene todavía mucho más de su universo por recorrer. "Las reglas ya existen -asegura Sacher- pero el manual lo estamos escribiendo".