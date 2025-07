El modelo de Javier Milei no da tregua. Son cientos los frentes que alzan la voz advirtiendo que la situación no da para más. Alcanza con ver las marchas de cada semana: jubilados, médicos, investigadores, docentes, disidencias. La lista parece interminable.



En este caso, quienes alzaron la voz fueron quienes le ponen el cuerpo y dan vida a Dejalo Ser, una institución educativa punta ubicada en Adrogué que trabaja con 200 chicos con discapacidad. Y lo hicieron por la 750, donde explicaron que la situación actual es de supervivencia.

Maria Ester Bentivoglio, licenciada en Ciencias de la Educación y representante legal de la escuela, explicó que el centro asiste a 200 chicos todos los días, 120 en el propio centro, 80 con docentes asistentes que disponen para que los alumnos tengan a apoyo en los colegios tradicionales.

“Nos está pasando que, debido a la no actualización del nomenclador desde el año pasado, se achica la posibilidad de pagar los sueldos, como lo venimos haciendo durante 32 años”, advirtió con preocupación.

Y afirmó: “Porque los aumentos de los docentes y las cargas hace que peligre el cumplimiento de las obligaciones. Porque los estudiantes almuerzan, toman una merienda y desayunan con nosotros. Desde el 2023 se viene agravando”.

Pero no solo pasa en la escuela: “Se viene agravando toda la red que atiende a personas con discapacidad. Porque también están los transportistas, los terapeutas, no pueden pagar los alquileres, no pueden sostenerse. Los chicos se quedan sin apoyos que necesitan muchísimo”.

No es algo nuevo. El sector de la discapacidad fue de los que más tomó la calle durante la gestión de Milei, que siempre respondió con más ajuste, más travas y más estigmatización. Alcanza solo con recordar cómo dieron marcha atrás con los certificados de discapacidad con el pretexto, falso, de que en muchos casos se presentan radiografías de animales para su justificación.

Por todo esto, y porque por la falta de fondos para el sector –producto del ajuste del que se ufana Milei– es que el Senado trató y aprobó la Emergencia en Discapacidad, para actualizar los montos congelados desde el cambio de Gobierno. Aunque, claro, el Gobierno ya tiene el veto prometido y preparado.