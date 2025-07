El triunfo electoral de Javier Milei tuvo características inéditas en la historia argentina. La victoria de un outsider, al frente de una fuerza política nueva, con un discurso rupturista de los consensos democráticos construidos desde 1983, era impensable hasta hace poco tiempo atrás. “Argentina es otra cosa”, decían muchos analistas políticos cuando algunos señalaban el triunfo de Bolsonaro en tierras brasileñas.

Antes de asumir, la debilidad del armado político de la Libertad Avanza (apenas 38 diputados, 7 senadores y ningún gobernador) habilitaba dudas razonables acerca del margen de gobernabilidad que tendría Milei.

En la campaña electoral, la candidata a diputada nacional Marcela Pagano consultada por este tema sostuvo que “No nos olvidemos que los diputados responden a un territorio...los gobernadores se sirven de algo que son las transferencias discrecionales. Al fin y al cabo, plata... Y esa plata que van a necesitar la firma Javier Milei”.

Lo cierto es que, por las razones que fuera, un grupo de legisladores opositores “amigables” (u “oficialistas no correspondidos”, como los definió el periodista Gabriel Sued) fueron dadores de gobernabilidad con la venia de muchos jefes provinciales. El 9 de julio del año pasado, el presidente argentino juntó a 18 gobernadores para firmar el denominado “Pacto de Mayo”. Un año más tarde, el escenario no es el mismo.

Por un lado, la línea “karinista” de impulsar candidatos propios para las elecciones de medio término tensionó los vínculos con varios jefes territoriales. Por el otro, la política de la “motosierra” impactó en las cuentas provinciales.

Según la consultora Empiria, el gasto público provincial se contrajo un 15 por ciento en términos reales en 2024. En ese contexto, la última reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI) no fue una más. En primer lugar, la asistencia perfecta de todos los gobernadores (o sus representantes) fue una fuerte señal al Ejecutivo Nacional. En segundo lugar, los mandatarios provinciales reclamaron la coparticipación plena del impuesto a los combustibles líquidos y la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a través de sendos proyectos de leyes.

La inasistencia de la mayoría de los gobernadores al acto oficial del 9 de julio en Tucumán completó el cuadro. A raíz de eso, Milei dijo que los gobernadores son unos "hijos de puta" que “quieren destruir al Gobierno Nacional” y "romper el país".

Acto seguido, el Senado de la Nación aprobó el aumento del 7,2 por ciento a las jubilaciones, la actualización del bono previsional de 70.000 a 110.000 pesos, la emergencia en discapacidad, la prórroga de la moratoria previsional y rechazó el veto presidencial del Fondo de Emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca, mientras el gobierno los acusaba de dar un “golpe institucional”.

Pelea por los recursos

La pelea por la distribución interjurisdiccional de los recursos tributarios no es ninguna novedad. En todo caso, la intensidad de la disputa se agudiza en épocas de vacas flacas.

La pulseada actual se enmarca en un debate mucho más amplio. Por caso, el oficialismo propuso rediscutir el régimen de coparticipación federal de impuestos (que data de 1988) en el Pacto de Mayo. La necesidad de reformar esta norma legal fue expuesta repetidas veces por distintos gobiernos. El principal obstáculo es que eso requiere un acompañamiento unánime de todas las partes involucradas.

Más allá de eso, el diseño de un nuevo régimen de coparticipación no es una tarea exclusivamente técnica. La selección de determinados parámetros de distribución de fondos da cuenta de una cosmovisión ideológica subyacente. Un ejemplo es cuando los dirigentes políticos reclaman que los recursos sean distribuidos de acuerdo al aporte de cada jurisdicción. La aplicación extrema de ese criterio “devolutivo” dejaría a las provincias “pobres” en una situación muy complicada. En otras palabras, el reparto interjurisdiccional de los recursos tributarios dejaría de cumplir un rol redistributivo.

Esto es importante porque Argentina tiene fuertes asimetrías territoriales, tal como lo refleja un reciente trabajo publicado de Fundar con datos del 2022. La jurisdicción más rica es CABA con un PBI per cápita cercano a los 80.000 dólares (cercano al de Estados Unidos). En el fondo de la tabla aparece Misiones con PBI per capita de 13.717 dólares (similar al vietnamita).

El informe de Fundar aclara que “un mismo PIB per cápita entre dos territorios no necesariamente supone una misma calidad de vida, ya que esta también depende de cómo esté distribuida la torta: por ejemplo, Neuquén y Alemania tienen similar PIB per cápita, pero mientras que en Alemania el 10 por ciento más rico de la población gana 8 veces más que el 10 por ciento más pobre, en Neuquén esa brecha es de 18 veces”.

Por todo eso, el criterio de distribución de los recursos debiera partir de un principio básico: asegurar una prestación igualitaria de los servicios públicos estratégicos (salud, educación, seguridad) a todos los habitantes argentinos para reducir las brechas de desarrollo regionales.

El camino contrario es abandonar a su suerte a las provincias más postergadas. En el trabajo “Tributación, evasión y equidad en América Latina y el Caribe” (publicado por la CEPAL en 2010), los especialistas Juan Carlos Gómez Sabaini, Juan Pablo Jiménez y Andrea Podestá decían que “las jurisdicciones más pobres no cuentan con una base imponible suficiente para obtener los recursos fiscales necesarios para el financiamiento de los gastos locales, lo que implica la existencia de diferentes capacidades de los gobiernos subnacionales para la provisión de servicios públicos”. Mayor integración o más desintegración territorial. Esa es la cuestión.