La generación del trabajo

Los Indios no se olvidan del lugar de origen. A más de un lustro de su radicación en Buenos Aires, desde donde se confirmaron como uno de los grupos fuertes de la escena pop-rock nacional, la banda rosarina lanzó el año pasado el Festival Iberá, propuesta con la que esta noche volverán a cerrar su temporada frente al público que los vio nacer. Anunciado para las 21 en La Sala de las Artes (Suipacha y Güemes), el encuentro volverá a mostrar una grilla que combina experiencia y juventud, talento local y de otras localidades: ese combo estará representado por los propios organizadores, que compartirán escenario con Francisca y Los Exploradores, Matilda, El Chacal & los Alpes Floreados y Videoclub. Completando el marco, Dani Pérez oficiará como Dj.

Empujados por su propia capacidad de producción, los Indios pergeñaron al Festival Iberá como un punto de encuentro que favoreciera también la exposición de proyectos ascendentes. "Al festival lo empezamos como grupo. Siempre hacemos nuestras producciones, tenemos conocimiento de eso y, como tenemos bandas amigas y teniendo en cuenta lo difícil que muchas veces se hace poder cerrar las fechas y organizarlas, decidimos organizar nuestro festival, gestionarlo nosotros, invitando a las bandas, armando la artística, el concepto. Un poco el espíritu del Festival Iberá es poder brindar un espacio, un escenario a bandas que por ahí recién están arrancando", explica Guillermo Montironi, bajista de la banda que completan Joaquín Vitola (voz), Nicolás de Sanctis (guitarra), Patricio Sánchez Almeyra (guitarra), Agustín Majdalani (sintetizador) y Federico Pellegrini (batería). Reconociéndose parte de un grupo de bandas que llevan adelante proyectos similares, como Los Espíritus o El Mató a un Policía Motorizado, los Indios apuestan a abrir el juego con su festival.

En ese sentido, Montironi apunta: "Todos sabemos lo difícil que es el camino de la difusión y participación en festivales de grandes magnitudes, entonces creo que está tomando un giro esa realidad. Creo que es un buen ejercicio para las bandas, para los artistas, el hecho de compartir y organizar juntos una movida. Si bien grabar discos es la parte mágica, creo que una de las cosas más lindas que tiene la música es el show en vivo, es el momento más verdadero. Y qué mejor que hacerlo en un festival donde podés invitar a amigos, a bandas que te gustan, y poder hacerlos participar de esto. Es el espíritu de compartir el escenario, la música. Son las cosas más enriquecedoras, las que más nos gusta disfrutar".

Franco Saglietti llega con Francisca y los Exploradores.

Para la banda organizadora, será además la posibilidad de darle un cierre a una temporada intensa, que acaba de coronarse con una extensa gira internacional --que incluyó una veintena de shows en 17 ciudades mexicanas, y actuaciones en Lima y Santiago de Chile-- y un concierto colmado en el Niceto porteño, realizado el pasado martes. "Para nosotros fue sorprendente porque tocar un martes 19 de diciembre... nos hacíamos otra idea, pero estaba explotado de gente. Entonces tenemos mucha expectativa para esta fecha en La Sala de las Artes. Confiamos en que hacemos algo interesante y queremos que la ciudad esté a la altura de lo que muchas veces pasa a lo largo y a lo ancho del país", dice el bajista, que oficia además como productor local del festival cordobés La Nueva Generación.

Y si de nuevas camadas artísticas se trata, Montironi eleva la vara, y propone: "Creemos en que somos una generación de pibes que tiene que laburar para que las cosas pasen. No hay que quedarse en la zona de confort, que es algo que suele pasar en muchas bandas que se ponen en una postura de requerimientos, de aceptación o no aceptación. Nosotros vamos totalmente para otro lado, laburamos, si nos tenemos que arremangar los pantalones para meternos en el barro para que las cosas salgan bien, lo hacemos. Creemos que es la impronta que tendríamos que tener un poco todos para lograr salir adelante y poner a Rosario en el lugar que le corresponde. Creo que hay que acompañar desde las producciones, desde los lugares en que podamos hacer participar a los artistas emergentes".

- Las nuevas tecnologías, los mecanismos actuales de circulación de música, y el fortalecimiento de escenas como las de Córdoba, Mendoza, La Plata y Rosario permiten pensar en cierta federalización del circuito musical. Por otra parte, está el caso de Indios: desde que se radicaron en Buenos Aires lograron una proyección que quizás no hubieran logrado en Rosario. ¿Cómo analizan esta situación?

- Nosotros nos vinimos hace más o menos seis años, y eso es bastante tiempo. Ahora puedo citar el caso de bandas como Perras on The Beach, Usted Señalemeló o de Luca Bocci, que son más jóvenes y están logrando lo que nosotros hubiésemos soñado lograr desde Rosario. A nosotros la realidad nos obligó a venir a Buenos Aires, pero creo que se le está dando un quiebre esa cuestión. Creo que al dicho "Dios está en todos lados pero atiene en Capital Federal" lo estamos venciendo. Que bandas como Perras on The Beach llene Niceto, que Usted Señalemeló reviente dos Niceto, que Luca tenga casi vendido el show en el teatro Margarita Xirgu, todo eso sin estar en Buenos Aires... Porque disfrutan de tocar acá, pero ellos quieren volverse a Mendoza. Ese espíritu creo que viene renovado, con una idea diferente, y está muy bueno poder lograr lo que logran estando en su ciudad. Eso es lo que permite construir. Si nosotros estuviéramos viviendo en Rosario haríamos el Festival Iberá, pero también otras cosas que ahora hacemos en Buenos Aires.