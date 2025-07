"Es un honor recibir a la Primera Magistratura de la República", aseguró el economista y miembro del Jockey Club Buenos Aires, Agustín Monteverde, sobre la visita que realizó el presidente Javier Milei este viernes a la histórica institución que reúne a 7000 miembros de la aristocracia argentina.

Consejero académico de la Fundación Libertad y Progreso, Monteverde contó, en diálogo con la 750, cómo fue la trastienda de la reunión privada de la que participaron 120 afiliados junto al Jefe de Estado y su hermana Karina Milei, pasado el mediodía.

No es la primera vez que Milei participa de un evento en el Jockey Club, también asistió durante la campaña electoral del 2023, cuando era candidato a presidente. Sin embargo, su relación con Monteverde inició antes, se conocen hace muchos años, según lo que declaró el propio economista.

De igual modo, las visitas a la institución que fundó Carlos Pellegrini en 1882 y de la que fueron socios algunos exmandatarios como Fernando De La Rúa y Mauricio Macri, no son moneda corriente, el último presidente en participar de un evento oficial fue el exjefe de Estado Carlos Menem.

"Fue un discurso interesante, inspirador", resumió el economista sobre las palabras del Presidente en el evento ocurrido este viernes, un discurso en el que Milei calificó a los gobernadores de "perversos".

Milei convocó allí a los empresarios presentes a "responder al momento histórico", a "volver a soñar con la Argentina grande y próspera" e instó a los presentes a comprometerse con el país "como hace 100, 120 años atrás".





"El presidente Milei libera una batalla cultural y forma parte de esa batalla cultural acabar con el correctismo político, ese sentir culposo de que se pueda o no estar en tal institución o tal otra. A donde lo invitan va y valora la historia de esta institución, tal vez eso lo distingue", declaró el miembro de la Fundación Libertad y Progreso, un think tank de ideas liberales que respalda al gobierno nacional.

Entre las preocupaciones de la fundación, dijo Monverde, se encuentran los problemas que afectan al país, el desarrollo y bienestar. En ese contexto destacó "el combate a la pobreza" y el "control a la inflación" que lleva adelante el gobierno nacional. "El Presidente ayer ratificó que no va a parar hasta eliminarla y no tengo duda de que va a ocurrir", respaldó el economista en Toma y daca.

Consultado por el concepto de "casta" popularizado por Milei durante la campaña electoral y si éste aplica al Jockey Club, Monteverde lo negó rotundamente: "No entienden el concepto de casta. La casta es algo cerrado, es algo hermético, esto no lo es, no tiene nada que ver, cuando el presidente Milei habla de casta habla de perpetuarse en el poder político, económico y social y manejarse de manera corporativa, acá nadie se maneja de esa manera, ni pretende perpetuarse en el poder", argumentó el economista, quien evitó dar a conocer el precio de la cuota de la institución. "No lo recuerdo", alegó.