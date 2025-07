El diputado nacional Oscar Zago, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), aseguró que La Libertad Avanza no cuenta con los votos necesarios para sostener los vetos presidenciales en el Congreso. Además, cuestionó la falta de diálogo del Gobierno nacional y pidió recuperar el respeto institucional para poder avanzar en consensos.

“Hoy los votos no están, ni en Diputados ni en el Senado”, advirtió Zago durante una entrevista radial en referencia a los vetos que anunció la Casa Rosada y la oposición planea rechazarlos. En ese sentido, Zago que llegó a la Cámara baja por LLA, advirtió que "el Gobierno tiene que volver a sentarse a la mesa de discusión, buscar consensos y trabajar mucho si quiere bloquear el veto”. El legislador reconoció que la situación con los gobernadores es delicada y que muchos de ellos se sienten desatendidos: “Tienen problemas serios, en algunas provincias no hay fondos para pagar sueldos. Con menos diálogo no se consiguen las cosas”, sostuvo. Y fue enfático: “Hay que volver al respeto, a la conversación. Sin eso, va a ser muy complicado”.