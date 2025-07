Con el objetivo de escapar a la polarización entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, presentaron sus listas Somos Buenos Aires (SBA) y el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FITU), que competirán en los comicios legislativos bonaerenses postulándose como una vía alternativa a los polos del peronismo y los libertarios, alejados de los dos lados de la grieta. SBA se conforma como una alianza circunstancial integrada por radicales, peronistas disidentes y otros dirigentes, que presentará como principales candidatos a Julio Zamora, intendente de Tigre, y al abogado Mauricio D’Alessandro. Por su parte, la izquierda apostará a dos caras conocidas para las secciones electorales más pobladas: Nicolás del Caño y Romina del Plá.

El surgimiento inicial de la alianza bonaerense SBA estuvo a cargo de Juan Schiaretti, Florencio Randazzo y Julio Zamora, junto a la UCR referenciada en Martín Lousteau, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, el GEN de Margarita Stolbizer, dirigentes como Emilio Monzó y Facundo Manes, y otros partidos (en total son 14 los sellos que componen el frente bonaerense). En la Primera Sección --que con 4,7 millones de habitantes es la más poblada de las ocho que conforman la Provincia--, el candidato que encabezará la lista de SBA será el intendente de Tigre, Julio Zamora, quien rompió recientemente con el armado principal del peronismo y se mostró crítico de quien fuera su mentor, el exministro de Economía Sergio Massa. Zamora irá acompañado de Marcela Campagnoli, dirigente del círculo chico de Elisa Carrió. Como cabeza en la Segunda irá el exintendente de San Nicolás Manuel Passaglia, que formó el sello “Hechos” y alcanzó un acuerdo con SBA en las últimas horas, junto con Javier Martínez, del PRO de Pergamino, uno de los integrantes del partido amarillo que rechazó el acuerdo impulsado por Cristian Ritondo con el armado de La Libertad Avanza. Por su parte, en la Tercera Sección, de 4,6 millones de habitantes, el candidato que irá al frente de la boleta será el exdiputado provincial Mauricio D’Alessandro.

En la Cuarta, el candidato será Pablo Petrecca, intendente de Junín perteneciente al PRO que también se desmarcó del acuerdo con los libertarios. “Los valores en los que creo guiaron cada una de mis decisiones. Soy del PRO, y eso no cambia. Creo en la libertad, en el respeto y en el cambio verdadero. Pero esos valores no se imponen desde los gritos, no nacen de la urgencia ni se tuercen por oportunismo electoral. Se construyen con coherencia, con trabajo y con vocación de servicio”, escribió Petrecca en sus redes sociales. En la Quinta Sección, el candidato será el secretario de gobierno del municipio de Monte, que responde al sector del radicalismo referenciado en Maximiliano Abad, mientras que en la Sexta el candidato será Andrés De Leo, dirigente de la Coalición Cívica. A su vez, en la Séptima Sección encabezará un dirigente del armado radical de Abad, mientras que en la Octava, compuesta únicamente por el municipio de La Plata, el candidato será el radical Pablo Nicoletti.

El cierre de listas de la izquierda

El FITU, en tanto, fue el primer frente en presentar todas sus listas para las elecciones legislativas bonaerenses. Además de Del Caño y Del Plá, que encabezarán la Primera y la Tercera Sección Electoral respectivamente, la médica platense Laura Cano será candidata en la Octava Sección, mientras que en la Quinta Sección estará al frente de la boleta el dirigente marplatense Alejandro Martínez. “La motosierra de Milei no fue contra la casta, fue contra los jubilados que cobran migajas y ni siquiera pueden acceder a sus medicamentos. Fue contra los docentes, contra la comida de las y los pibes en las escuelas, contra la salud pública y los salarios”, afirmó Del Caño en la conferencia de prensa que brindó el FITU, en la cual los principales voceros provinciales estuvieron acompañados por los candidatos y candidatas a diferentes cargos provinciales en las ocho secciones electorales. "Axel Kicillof dice que su gobierno es un escudo frente al ajuste, pero más de 1,5 millones de familias en la Provincia tienen problemas habitacionales", agregó Del Caño.

Por su parte, Del Plá aseguró que "somos los que enfrentamos a Milei para derrotarlo, para terminar con esta guerra lanzada sobre los trabajadores, mujeres y jóvenes. Somos también los que denunciamos la complicidad de las centrales sindicales con el gobierno nacional y provincial que los ha mantenido en la parálisis criminal mientras el gobierno avanza con la reforma laboral y un ataque sin precedentes contra los trabajadores”, sostuvo Del Plá y agregó: “Cada voto al FITU es un punto de apoyo para reforzar la lucha en todos los planos por una salida de los trabajadores a esta calamidad a la que nos llevan los que gobernaron y gobiernan en la actualidad”.

Sin embargo, no se logró un acuerdo entre la totalidad de las expresiones políticas de la izquierda. El Nuevo Más, partido que conduce Manuela Castañeira, irá por su lado y presentará sus listas en 30 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en Mar del Plata. En la Primera Sección, el canddiato será Lucas Correa, docente y dirigente del partido en el norte del Gran Buenos Aires, mientras que en la Tercera el candidato será el sociólogo Juan Cruz Ramat. En tanto, en la Quinta Sección irá como cabeza de lista Marcos Pascuan, trabajador del Hospital Dr. Oscar Alende y docente de Historia, a la vez que por la Segunda se presentarán la docente Florencia González y el sociólogo Juan Bautista Altamirano.