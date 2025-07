Cines

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

Con Mason Thames, Gerard Butler. Dir. Dean Deblois. ATP

Cinépolis. Cas: 13.15, 16.20, 22.20 h

Hoyts. 2D Cas: 14.10, 17.00, 19.50 h

Las Tipas. 3D.4D Cas: 13.10, 16.40, 19.20 h

Nuevo Monumental. Cas: 11.45, 14.20, 18.20, 21.30 h

Showcase. 3D Cas: 13.40, 16.25, 19.15 h; 2D Cas: 13.25, 16.05, 18.55, 21.45 h

ELIO

Animación. Dir: Adrián Molina, Domee Shi, Madeline Sharafian. ATP

Cines del Centro. Cas: 12.30*, 14.40, 16.50 h (*solo jue, vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 13.15, 15.40, 18.00, 20.15 h

Hoyts. Cas: 13.00, 15.20, 17.45 h

Las Tipas. 3D Cas: 16.10 h; 2D Cas: 14.10 h

Nuevo Monumental. Cas: 12.15, 14.40, 17.00 h

Showcase. Cas: 12.40*, 14.55, 17.10 h (*solo sáb y dom)

EL NOVIO DE MAMÁ

Con José María Listorti, Dani La Chepi. Dir: Nicolás Silbert y Leandro Mark. ATP

Cines del Centro. Cas: 12.50*, 15.00, 17.10 h (*solo jue, vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 18.00, 19.30, 22.00 h

Hoyts. Cas: 13.30, 15.50, 18.10, 20.30, 22.50 h

Las Tipas. Cas: 14.30, 20.00, 22.20 h

Nuevo Monumental. Cas 16.50, 19.05, 21.20 h

Showcase. Cas: 12.00*, 12.20*, 14.00, 14.20, 14.40, 16.20, 16.40, 17.05, 19.00, 19.35, 22.05 h (*solo sáb y dom)

F1: LA PELÍCULA

Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley

Cines del Centro. Sub: 19.10, 22.10* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. 4D.2D Cas: 22.45* h; 2D Cas: 19.30, 22.00 h (*solo vie y dom)

Hoyts. Cas: 21.45, 22.20 h

Las Tipas. 2D.4D Cas: 15.40, 18.50 h; 2D.4D Sub: 21.50 h

Showcase. Cas: 18.40, 22.00 h; Sub: 19.30, 21.30, 22.25 h

JURASSIC WOLD: RENACE

Con Mason Thames, Nico Parker. Dir: Dean DeBlois. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 19.40 h; Sub: 22.20* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. 4D.3D Cas: 11.00, 13.50, 16.50, 19.45; 3D Cas: 12.15, 15.15, 18.15, 21.30 h; 2D Cas: 13.00, 13.30, 15.50, 16.30, 18.50, 22.15, 22.45 h

Hoyts. DBOX.3D Cas: 16.20, 19.20 h; 3D Cas: 16.20, 19.20 h; 3D Cas: 16.20, 19.20 h; DBOX.2D Cas: 13.20, 22.15 h; 2D Cas: 12.50, 13.20, 15.50, 18.45, 21.40 h; 2D Sub: 22.40 h

Las Tipas. 3D.4D Cas: 16.20 h; 3D.4D Sub: 22.10 h; 2D.4D Cas: 13.30, 19.10 h; 3D Atmos Cas: 15.00, 21.00 h; 2D Atmos Cas: 18.10 h

Nuevo Monumental. Cas: 13.00, 15.50, 18.45, 21.45 h

Showcase. 3D Cas: 13.50, 16.50, 19.45, 22.40 h; 2D Cas: 13.20, 16.10, 16.30, 19.05, 19.25, 21.55 h; Sub: 22.15 h

LILO Y STITCH

Aventuras. Dir: Dean Fleischer Camp. ATP

Cines del Centro. Cas: 12.40*, 15.00, 17.20 h (*solo jue, vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 12.00, 14.30, 15.45, 17.00, 18.30, 19.15 h

Hoyts. Cas: 12.00*, 14.30, 17.10, 19.45 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. 2D.4D Cas: 14.00 h; 3D Cas: 15.10, 17.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 13.40, 16.05, 18.30, 20.50 h

Showcase. Cas: 12.25*, 14.50, 17.20, 21.50 h (*solo sáb y dom)

LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS (mié)

Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 c/Res

Cines del Centro. Mié: Cas: 17.20 h

Cinépolis. Mié: 4D.2D Cas: 16.50, 19.30 h; 3D Cas: 17.10, 22.30 h; 3D Cas: 17.40, 18.40, 21.15, 22.50 h; Sub: 19.10 h

Showcase. Mié: 3D Cas: 15.00, 17.30, 20.05 h; 2D Cas: 14.40, 17.10 h; 2D Sub: 13.35, 16.10, 19.45, 20.20 h

MISIÓN IMPOSIBLE: LA SENTENCIA FINAL

Con Tom Cruise, Hayley Atwell. Dir: Christopher McQuarrie. SAM 13 años c/Res

Las Tipas. Cas: 21.10 h

PITUFOS

Animación. Dir: Chris Miller. ATP

Cines del Centro. Cas: 13.00*, 15.00, 17.00 h (*solo jue, vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 12.30, 15.00, 17.15, 19.40 h

Hoyts. Cas: 13.00, 15.15, 17.25, 19.35 h

Las Tipas. Cas 13.20, 15.30, 17.40, 19.50 h

Nuevo Monumental. Cas 13.20, 15.45, 17.50, 19.20 h

Showcase. 12.30*, 13.00*, 14.15, 14.45, 15.15, 17.00, 17.30, 19.10, 19.50, 22.10 h (*solo sáb y dom)

ROGER WATERS: THIS IS NOT A DRILL

Musical. SAM 13 c/Res

Showcase. Mié, Sub: 19.30 h

SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO

Con Jennifer Love Hewitt, Madelyn Cline. Dir: Jennifer Kaytin Robinson. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 20.00 h; Sub: 22.00* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 20.30, 22.50 h

Hoyts. Cas: 20.10, 22.45 h

Las Tipas. Cas: 19.30, 21.30 h; Sub: 22.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 19.50, 22.00 h

Showcase. Cas 19.55, 22.20 h; Sub: 22.40

SUPERMAN

Con David Corenswet. Rachel Brosnahan. Dir: James Gunn. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 19.50, 22.30* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. 4D.3D Cas: 22.45* h; 3D Cas: 19.30 h; 2D Cas: 22.10** h (*excepto dom) (**vie y lun, subtitulada)

Hoyts. DBOX.3D Cas: 16.10, 22.00 h; 3D Cas: 16.10, 22.00 h; DBOX.2D: 13.15, 19.00; 2D Cas: 13.15, 13.50, 16.45, 19.00, 19.40 h; 2D Sub: 22.30 h

Las Tipas. 4D.2D Sub: 22.00 h; 3D Cas: 16.50 h; 2D Cas: 18.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 12.45, 15.30, 21.10 h

Showcase. Cas: 13.45, 14.05, 16.35, 16.55, 19.20, 19.40, 22.05 h; Sub: 22.30 h

TONY, SHELLY Y LA LINTERNA MÁGICA

Animación. Dir: Filip Posivac. ATP

Showcase. Cas: 12.05*, 14.15 h (*solo sáb y dom)

Música

ASTENGO

Mitre 754

Acústica. Ike Parodi / Palmo Addario. Show con instrumentos acústicos y orgánicos. Vie 25 de julio, a las 21 h

David Lebón. Sáb 23 de ago, a las 21 h

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes

Holograma. Canciones propias de rock alternativo y covers de Beatles, Paul y John solistas. Mañana, a las 20.30 h

BIOCERES ARENA

Cafferata 729

Las Pelotas. Sáb 6 de agosto, a las 21 h

La Beriso. Sáb 23 de ago, a las 21 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Experiencia Queen. Dom 27 de julio, a las 21 h

Gran concierto Pop Rock Sinfónico. Jue 31 de julio, a las 20.30 h

Mayumana. Vie 1 de ago, a las 21 h

Miguel Mateos. Vie 15 de ago, a las 21h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

Dúo Petetta-Bozzano. 22 de jul, 20 h. Músicos invitados: Cecilia Abecasis y Tomás Bozzano

Hilda Lizarazu. Sáb 26 de jul, a las 21 h

Elena Roger. Vie 29 de ago, a las 21 h

LA SALA DE LAS ARTES

Güemes 2985

Chango Spasiuk. Vie 29 de ago, a las 20 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Dúo Fioroni – Mas. Esteban Fioroni y Javier Mas presentan el álbum debut del dúo: un recorrido instrumental por el universo de Astor Piazzolla, con arreglos originales para viola y piano que reimaginan algunas de sus obras más emblemáticas. (Petit Salón). Jue 24 de julio, a las 21 h

Elizabeth Karayekov Big Band presenta Ases del Swing. Sáb 2 de agos, a las 21 h

Banda Verde. Jue 7 de ago, a las 21 h

Teatro

ASTENGO

Mitre 754

Alejandra. Unipersonal de Martín Rechimuzzi, politólogo y artista argentino. Comedia teatral en 3 actos sobre las distintas formas que puede cobrar la locura. Vie 1 de ago, a las 21 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Bluey. Mié 6 y jue 7 de agosto, a las 16 h

Soy Muni. Dom 10 de agosto, al as 15 h

En otras palabras. Narra la historia de amor de Juana y Abel, quienes enfrentan el diagnóstico de Alzheimer de Abel y exploran cómo el amor puede manifestarse en las buenas y en las malas, a través del paso del tiempo. Dir: Nicolás Vázquez. Sáb 16 y dom 17 de agosto, a las 20 h

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624

Los cielos de la Diabla. Una mujer, en los límites de un pueblo, evoca su ciudad natal. Mientras espera que la vengan a entrevistar, cuenta sus días de fenómena, recupera “dones” y “escenas de entusiasmo”: El fervor, la abundancia y el abandono. Dramaturgia y Actuación: Vilma Echeverría. Los sáb de julio, a las 21 h

Las escenas secundarias, de Romina Mazzadi Arro. Una obra de amor y de lío. Con Vanina Frustagli y Martín Dieguez. Los sáb de agosto, a las 21 h.

LA COMEDIA



Mitre 958

Festival Celebra Perú. El Ballet Sipan de Rosario, dirigido por la profesora Patricia Mamani, ofrecerá un recorrido por el Perú a través sus danzas con un gran despliegue de artistas. Jue 24 de julio, 19 h

Habitación Macbeth. Versión para un actor de Pompeyo Audivert sobre Macbeth de W. Shakespeare, ganadora de tres premios Estrella de Mar. Vie 25 de julio, a las 20 h

La vida extraordinaria. Aurora y Blanca son amigas toda la vida. Ambas son de Ushuaia. Dir: Mariano Tenconi Blanco. Sáb 26 de julio, 21.30 h; dom 27, 19 h

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

Maniobras (del final de un día). Un cumpleaños especial. Con sorpresas y descubrimientos.. Dir: Aldo Rubén Pricco. Los vie de julio, a las 21 h

A la gran masa argentina. La obra plantea, desde el humor, una historia imaginaria de la Argentina atravesada por la cultura peronista. Dir: Gustavo Di Pinto. Los sáb de julio, a las 21 h

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991

Enderiva. Dolores vueltos cantos que derivan en danza. Dramaturgia y dir: María Inés Vitanzi y Diego García. Los sáb de julio, a las 21 h