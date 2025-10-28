En las efemérides del 28 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1908. Nace Arturo Frondizi

En Paso de los Libres, Corrientes, nace Arturo Frondizi. Militante del radicalismo desde su juventud, fue uno de los 44 diputados de la UCR durante el primer peronismo y compañero de fórmula de Ricardo Balbín en las elecciones de 1951. Después de la caída de Juan Domingo Perón lideró la UCR Intransigente, mientras que el grueso del antiperonismo radical se nucleó en la UCR del Pueblo, encabezada por Balbín. Frondizi negoció con Perón los votos del peronismo proscripto y así fue electo presidente en 1958. Impulsó una política económica de apertura al capital extranjero, sobre todo en la producción de petróleo. La protesta social se enfrentó con el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado), que ponía en la órbita de la justicia militar a quienes se manifestaran en contra. Fue derrocado en 1962, luego del triunfo peronista en la provincia de Buenos Aires. No alcanzó que anulara esos comicios para evitar su caída. Más tarde fundó el Movimiento de Integración y Desarrollo y en su vejez tuvo posturas amables hacia el terrorismo de Estado. Murió en 1995.

1922. La Marcha sobre Roma

Se realiza la Marcha sobre Roma. Azuzados por su líder Benito Mussolini, militantes fascistas marchan hacia la capital de Italia con el objetivo de tomar el poder. El rey Víctor Manuel III rechaza la implantación del estado de sitio para contener la situación ante el avance de unos 40 mil fascistas. Finalmente, el monarca pide a Mussolini que forme gobierno. Es el comienzo de la dictadura fascista, que se extenderá hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial.

1933. El nacimiento de Garrincha

Nace Garrincha en Magé, Río de Janeiro. El, para muchos, más grande wing de la historia del fútbol, llegó al mundo como Manuel Francisco dos Santos. Su apodo viene del nombre de un pájaro. Sus hermanos lo llamaron así porque sus movimientos en la cancha le recordaban a esa ave. Creció en la pobreza, se lo diagnosticó como débil mental y fumaba desde niño. Padeció poliomielitis y la pierna derecha era 6 centímetros más larga que la izquierda. Lo operaron para corregirle una anormalidad en los pies (los tenía 80 grados hacia adentro) y no quedó bien. Pero arribó a la primera del Botafogo y a la selección brasileña. Jugó el mundial de Suecia, pero la consagración llegó en Chile 62, luego de la lesión que postergó a Pelé. Garrincha condujo a Brasil al bicampeonato y fue considerado la figura del torneo y el mejor futbolista de ese año. Murió en la pobreza el 20 de enero de 1983.

1951. El primer título mundial de Fangio

A bordo de un Alfa Romeo, Juan Manuel Fangio gana el Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito catalán de Pedralbes, y obtiene así el primero de sus cinco títulos en la máxima categoría del automovilismo.

1958. Nuevo Papa: Juan XXIII

El cónclave para elegir al sucesor de Pío XII llega su fin con la elección como papa de Angelo Giuseppe Roncalli, patriarca de Venecia. El nuevo pontífice tiene 77 años y adopta el nombre de Juan XXIII. En apenas cinco años de papado producirá la mayor transformación del siglo XX en la Iglesia Católica con la convocatoria al Concilio Vaticano II.

1973. La presentación de Artaud

Luis Alberto Spinetta presenta su disco Artaud en un concierto que se inicia ese domingo a las 11 de la mañana en el Teatro Astral. Durante una hora y cuarto, el músico de 23 años toca los temas de un álbum solista que, por cuestiones contractuales, aparece firmado por Pescado Rabioso, banda que se acaba de disolver. Artaud es considerado la cumbre del rock argentino.

1982. Triunfo socialista en España

Victoria aplastante del PSOE en España. El partido liderado por Felipe González obtiene 202 de 350 bancas en el parlamento. Gobernará con mayoría absoluta y se mantendrá en la Moncloa hasta 1996. Es el primer gobierno de izquierda desde la Guerra Civil. El triunfo del socialismo marca el fin de la Transición a la democracia iniciada tras la muerte de Francisco Franco en 1975.

1983. El cajón de Herminio Iglesias

El peronismo cierra su campaña en la avenida 9 de Julio, dos días después del impactante acto radical. La convocatoria es similar, cuando faltan menos de 48 horas para las elecciones. El acto quedará en la memoria colectiva por un gesto de Herminio Iglesias, candidato a gobernador de Buenos Aires: prende fuego a un ataúd con los colores del radicalismo.

1999. Fallece Rafael Alberti

A los 96 años muere Rafael Alberti en su ciudad natal, El Puerto de Santa María, en Cádiz. Allí había nacido en diciembre de 1902. Fue uno de los mayores exponentes de la Generación del 27, junto a Federico García Lorca y otros poetas. Su militancia comunista le costó el exilio. Vivió en la Argentina y pudo regresar en 1977. En 1983 recibió el Premio Cervantes. En su producción destacan Marinero en tierra, Sobre los ángeles, Pleamar, Abierto a todas horas y Fustigada luz, entre otros libros.

2007. CFK gana las presidenciales

En la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner se convierte en la primera mujer elegida presidenta en las urnas. La candidata del Frente para la Victoria gana en primera vuelta con el 45 por ciento de los votos, frente al 23 de Elisa Carrió y el 16 de Roberto Lavagna. La esposa de Néstor Kirchner sucederá a su marido el 10 de diciembre de ese año, con el radical Julio Cobos como vicepresidente.

2022. Muere Jerry Lee Lewis

A los 87 años fallece uno de los patriarcas del rock: Jerry Lee Lewis. Apodado The Killer por su extravagancia al tocar el piano, fue un pionero de los orígenes del rock. Escandalizó al casarse con su prima de 13 años. Su fama resurgió a fines de los 60 en la música country.

Además, se celebra el Día Mundial del Judo. También es el Día Mundial de la Animación, en recuerdo de la primera proyección, en 1892, en París, de lo que hoy son dibujos animados.



