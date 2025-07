“Yo no puedo escribir sin tener en cuenta el marco, el ambiente donde se origina la historia que voy a contar”, dice Ricardo Halac, un dramaturgo siempre atento a lo que sucede en el presente. Aunque sus obras aborden hechos acontecidos siglos atrás, como pasa en Mil años, un día o en Marcados de por vida: “Tengo obras históricas, tal vez el 30% de mi producción, pero cuando voy al pasado siempre cuento desde el hoy”, afirma el autor en conversación con este diario. Su último estreno, en cambio, retrata una realidad actual que se proyecta hacia el futuro. Se trata de Cría ángeles y te abrirán los ojos, con dirección de Rodolfo Hoppe y actuación de Lucía Iavorano, Ariel Leyra y Juan Tammaro, obra que se presenta los domingos en El extranjero (Valentín Gómez 3378).

“Es la primera vez que escribo una obra con un protagonista que ha perdido la cabeza”, dice Halac. Es que Ángel, uno de los personajes, es un maestro chaqueño que para mejorar su vida emigra a la Patagonia pero no tiene suerte: sufre violencia y abandono, causa de los problemas mentales que lo acosan y que finalmente vence convertido en un hombre dedicado a ayudar a los demás. Quien recibe su amparo y consejos es un muchacho marginal, “alguien que está orgulloso de ser un outsider -subraya Halac-, un personaje que pasó de la cárcel al reformatorio y que entendió cómo es la vida cuando se dio cuenta de que el pez grande se come al chico”. El dramaturgo aclara: “es un joven que sostiene la línea de pensamiento que hoy nos están proponiendo, la ley del más fuerte”.

A los 90 años, Halac hace un resumen de su vida y se declara un hombre con suerte aún cuando sufrió amenazas y exilio: “sí, me acusaron de judío marxista pero también sobreviví a eso”, dice hoy. El dramaturgo tenía 26 años cuando su primera obra, Soledad para cuatro, se estrenó en 1961 bajo la dirección de Augusto Fernandes. Mientras fue desarrollando su carrera como autor fue periodista (trabajó en El Mundo y en La Opinión), y más tarde fue guionista de televisión (junto al propio director Hope fue responsable de la serie Compromiso) y uno de los fundadores del movimiento de Teatro Abierto. Dirigió el Teatro Cervantes y el Centro Cultural de la Amia hasta el momento del atentado. Y como desde hace años hoy continúa dirigiendo talleres de escritura.

-¿Cómo ves el panorama general en este momento?

-Llegué a los 90 años siendo un optimista. Pero aunque reconozco que hubo intentos por construir una sociedad más igualitaria, con el fracaso de esos intentos hoy siento que no entiendo el futuro. En este mundo inhóspito vemos que hay una concentración de poder como nunca antes: hay unas 4 ó 5 personas que están decidiendo el mundo. Me resulta aterrador. Como decía Hegel, “el mundo avanza por el lado malo”. Se podría decir que en mi obra se da la lucha del bien en contra del mal. Pero hay que ver que hoy es el mal el que manda.

-¿Te sigue pasando que los personajes se van escribiendo ellos mismos?

-Sí, tienen su propia vida, no se los puede llevar adonde uno quiere. Ángel me sorprendió con un vaticinio sobre lo que nos espera como sociedad: se construirán más cárceles y más manicomios y en el futuro habrá quienes pasen de uno a otro, en un anticipo de una catástrofe, como antes de un apocalipsis.

-¿Qué es lo que tenés en cuenta en el momento de enfocarte en la escritura de una obra?

-Cada obra me da una posibilidad diferente: si escribo sobre algo que no entiendo del todo, eso mismo me da la posibilidad de cambiar y de crecer. Llegué a esta edad tratando de responderme qué es la vida. Y como decía Borges, uno mismo está en cada personaje que escribe. Y es por eso que Ángel se hace la misma pregunta. Además, él se pregunta si finalmente conseguirá salvar al personaje marginal y si podrá pasarle otros valores diferentes a los que tiene.

-¿Cómo es tu ritmo de escritura?

-Puedo estar años sin terminar una obra. Las dejo descansar, las retomo, las corrijo, las doy para que las lean. Estoy en una linda etapa de mi vida, tengo muchos amigos que, como decía Atahualpa, no los puedo contar, que escuchan lo que tengo para decir. Y tuve mucha suerte porque siempre fui dramaturgo y viví del periodismo hasta que me convocaron para hacer televisión. Y hasta hoy sigo trabajando y teniendo una militancia cultural.

Artículos que se hicieron libro

Mis notas en Florencio se llama el libro que Argentores publicó recientemente con 14 notas que Ricardo Halac escribió especialmente para Florencio, la revista de la entidad. Los artículos abordan temáticas diversas, entre otras, las persecuciones sufridas por Arthur Miller, Pinter y la memoria colectiva, los interrogantes que deja la obra de Bertolt Brecht, Lope de Vega como informante de la Inquisición, además de un reportaje al crítico Edmundo Guibour realizado a mediados de los '90. “Desde 2017 escribo en Florencio sobre el tema que yo mismo proponga”, dice Halac y advierte: “si la vida me da tiempo seguiré dando vueltas sobre otros autores que admiro”.

*Cría ángeles y te abrirán los ojos, Teatro El extranjero (Valentín Gómez 3378), domingos a las 20.30.