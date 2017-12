“Sabían quién era, me lo dijeron”, sostuvo el concejal de Unidad Ciudadana en San Martín y director del CEPA, Hernán Letcher, durante la rueda de prensa de ayer en el Congreso en la que relató el extraño y brutal ataque que sufrió en su casa el miércoles por la noche. Tampoco hay dudas de una tarea de inteligencia previa de los agresores, que conocían su casa, sus movimientos, sus vínculos políticos. Lo buscaban a él, lo pegaron con un arma y le dieron golpes de puño y patadas, además de amenazarlo con secuestrar a su hijo, a quien le apuntaban con el revolver en la cabeza. Los cuatro atacantes se llevaron de la casa de Letcher solo sus efectos personales: la computadora, su celular y su billetera con documentación personal, pero dejaron muchos otros elementos de valor que tuvieron a mano. “A vos te vendió la policía”, le dijeron los agresores.

Acompañado por el jefe del bloque de diputados del FpV-PJ, Agustín Rossi, y muchos otros miembros de esa bancada, y el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, Letcher volvió a relatar en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso la extraña agresión que sufrió en su casa.

“A las 10.30 de la noche vino una persona, que había llamado los últimos 4 días de manera recurrente desde un teléfono que finalmente dejó en mi casa, diciéndome que necesitaba que yo lo ayudara a una gestión para impulsar un emprendimiento allí en San Martín. Le contesté que no tenía posibilidades. Me dijo que él trabajaba con un doctor que me aprecia mucho y le había dicho que los atienda, los oriente”, explicó el economista y agregó: “De hecho esta persona entra. Me dice le voy a avisar al remís que espere. Cuando volvió a entrar eran dos personas con armas. Después entran dos más pero cuando yo ya estaba el piso”.

Ahí comenzó el calvario. “Me tiran al piso, me pegan un culatazo, después me hacen agarrar los aparatos de las cámaras del circuito cerrado que tengo. Se los llevan. Me vuelven a tirar al piso, amenazaban que iban a secuestrar a mi hijo (de 20 años que estaba allí junto a dos amigos), que lo iban a llevar dos semanas, que lo iban a tener drogado”.

Los agresores reclamaban hacerse de algunas cosas de valor al tiempo que dejaban en claro que también conocían los vínculos políticos de su víctima. “En el medio me decían dame plata, relojes. Volvían a las amenazas. Me decían ‘llamálo a tu amigo Lauro’, por Lauro Grande, que es un diputado provincial con el que trabajamos allí en San Martín. Me hicieron de hecho llamarlo 3 veces, pero él no atendió. Finalmente me vuelven a tirar al piso, me pegan nuevamente en ese momento con el arma y con los puños. Me pegan patadas en el tórax. Finalmente nos atan a los cuatro con mis propias sábanas que habían cortado y se van”, recordó Letcher.

–¿A qué atribuye el ataque? ¿Hubo otras referencias a su actividad política, su militancia? –preguntó PáginaI12.

–Los que vinieron tenían perfectamente claro quién era yo y qué hacía. Se encargaron de decírmelo y en varias oportunidades me dijeron ‘a vos te vendió la policía’. Que no hiciera la denuncia, me dijeron, porque eran ellos mismos. Lo que me llama la atención es que no se llevaron cosas de valor, que estaban totalmente accesible, estaba el televisor ahí, otra computadora arriba. Se llevaron mi computadora, mi celular, mi billetera completa, la billetera de mi hijo estaba al lado y la dejaron. Con lo cual pareciera que hubiera una motivación. Pero también pudiera ser un hecho de inseguridad. Tal vez como concejal, uno tiene acceso a algunos teléfonos y convocar a una actividad como esta pero yo no puedo mudarme a una base militar para vivir y mucho menos lo puede hacer un vecino de a pie que por ejemplo tenga motivaciones o ganas de denunciar lo que pasa en las calles de San Martín. Me parece que ese modelo de seguridad que plantea el Gobierno hoy tampoco funciona y los que vivimos en San Martín nos sentimos muy inseguros.

La casa de Letcher es conocida en San Martín porque es una prolongación de su actividad política por donde diariamente pasan muchas personas. Los agresores montaron un operativo previo de inteligencia con la participación de varias personas, donde abundaron más golpes, preguntas y amenazas para el magro y específico botín.