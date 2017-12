El Foro por la Democracia y Libertad de los Presos Políticos, que nuclea a organizaciones de derechos humanos, agrupaciones políticas y sindicales anunció que hoy se realizarán celebraciones ecuménicas en las cárceles de Ezeiza, Marcos Paz, Alto Comedero y Esquel. “El objetivo es denunciar el deterioro del Estado de Derecho en el país, que se manifiesta en la persecución de dirigentes políticos y sociales opositores y exigir la libertad de los detenidos por razones políticas”, afirmó el Foro en un comunicado.

El anuncio se realizó durante la conferencia de prensa de lanzamiento del Foro que se realizó en la sede de ATE Capital, donde participaron Tati Almeyda, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Lita Boitano, de Familiares de Detenidos por Razones Políticas, la diputada nacional de Unidad Ciudadana Vanesa Siley, el diputado Horacio Pietragalla, la legisladora porteña Victoria Montenegro, el secretario de ATE Capital, Daniel Catalano, familiares de los presos políticos y otros dirigentes políticos, sociales y sindicales.

El padre Francisco Oliveira, de Curas en Opción por los Pobres, explicó que se realizarán las celebraciones interreligiosas en las cárceles donde están detenidos los cooperativistas Mirta Aizama, Alberto Cardozo, Gladys Díaz, Mirta Guerrero, Graciela López, Javier Nieva y Milagro Sala; Facundo Jones Huala, el ex vicepresidente Amado Boudou, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex subsecretario de Planificación Roberto Baratta, el ex Secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini, el ex contador de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner Víctor Manzanares, el ex canciller Héctor Timerman, y los dirigentes sociales Luis D’Elía, Diego Barreto, Fernando Esteche y Jorge Yussuf Khalil. En esas ceremonias participarán representantes de los cultos judío, evangélico, musulmán, católico y de los pueblos originarios.