El bloque de diputados del Frente para la Victoria se reunió ayer a los familiares de ex funcionarios y otros dirigentes políticos presos en causas vinculadas con la gestión kirchneristas. El jefe del bloque, Agustín Rossi, difundió una fotografía de los legisladores acompañados por las familias de la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala, el ex canciller Hector Timerman, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, el ex vicepresidente Amado Boudou, Luis D’Elía, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y Fernando Esteche. “Les expresamos nuestro apoyo y acompañamiento”, señaló.