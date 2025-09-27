Un clásico familiar. Como cada año, el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi), casa cultural y educativa de las Madres de Plaza de Mayo, celebra el 14º Festival de Teatro para toda la familia Hugo Midón. La cita es este sábado 27 de septiembre desde las 15.30 en el predio ubicado en la ex Esma (Av. del Libertador 8151), no se suspende por lluvia y la entrada es libre con un bono solidario consciente (no excluyente). Con una programación variada, la jornada se propone recordar a quien fuera uno de los máximos referentes de la cultura popular vinculada a las infancias.

En el marco del gran homenaje, se presentará Narices, una de las obras fundacionales de Hugo Midón y Carlos Gianni (ver aparte). Pero también se sumará el taller Hugo y sus objetos maravillosos -hacia un museo interactivo-, coordinado por Nora Lía Sormani y Rodrigo Ures. Mientras, en el hall central y el Auditorio se sucederán, en segmentos consecutivos, cuadros de algunas de sus puestas. Además, será parte del encuentro el infaltable Midoneando, con el cual se rinde tributo al legado del director, y que convoca a destacados y polifacéticos artistas que han formado parte de su obra como Gabi Goldberg, Daniela Fernández, Diego Jaraz, Silvia Kanter, Gustavo Monje y Carlos Gianni.

Por otro lado, en el Microcine, durante toda la jornada se proyectará un audiovisual continuo sobre la obra completa del teatrista. Para celebrar al gran maestro, habrá invitados especiales y pequeños y jóvenes alumnos y alumnas de cuatro instituciones educativas: Escuela Municipal de Teatro Musical de Venado Tuerto (ver aparte), dirigida por Andrea Oviedo y Alfredo Diale; Escuela de Teatro Musical Casa Encantarte (La Plata); Estudio de Teatro Musical La Trama (Núñez) y el Estudio de danzas de Paula Shapiro, representado por el grupo de alumnos que coordinan Flor Lerer y el maestro Gianni.

La primera edición del Festival Hugo Midón se realizó en 2012. Pensado como un encuentro con el foco puesto en las artes escénicas, el evento llegó para completar la trilogía de festivales del ECuNHi iniciada con el Encuentro Literario Gustavo Roldán y continuada con el Festival María Elena Walsh.

Nacido el 27 de febrero de 1944, Hugo Midón integró, junto con Carlos Gianni, una de las duplas teatrales más prolíficas y exitosas. Desde que estrenaron en 1970 su primera obra -La vuelta manzana- son decenas los títulos icónicos que fueron sumando. Vivitos y Coleando (1990); Locos ReCuerdos (1995); Huesito Caracú (2001) y Derechos torcidos (2005) son algunos de los títulos más destacados de esa fórmula mágica que fusionaba la pluma de Midón con la música de Gianni.

Parte del elenco estable del evento, como en cada edición, Gabi Goldberg, Daniela Fernández y Diego Jaraz forman parte del grupo de anfitriones que recibirán a las familias. Formados como artistas bajo la guía de Midón, todos coinciden en que el nuevo homenaje será “una fiesta y una tarde de encuentro, disfrute, risas y música”.

-¿Cómo viven cada uno de estos encuentros?

Diego Jaraz: -Estar otra vez en este festival es una alegría renovada. Cada vez que llega esta época del año, saber que nos volvemos a encontrar los mil payasos para rendirle homenaje a la memoria y al trabajo de Hugo Midón es un placer. Cada año buscamos ofrecer al público algo que no hayamos hecho la edición anterior y, como el legado de Hugo es tan vasto, siempre hay algo lindo para presentar. Además, este festival implica volver a la casa del EcuNHi que sigue resistiendo a pesar de los embates.

Gabi Goldberg: -Me da mucha felicidad este encuentro y saber que siempre se suman nuevas generaciones para estar con nosotros en el escenario. Es un reencuentro con pares del amor a esta obra, y en esta casa que hace catorce años nos recibe con tantos mimos. Me encanta cuando se acerca septiembre y sé que se viene una nueva edición del festival, y que vamos a ensayar para seguir disfrutando y emocionándonos.

Daniela Fernández: -Como todos los años, Vero Parodi, directora del ECuNHi, nos convoca a un grupo de actores que hemos trabajado con Hugo. Y cuando va llegando septiembre, espero con mucha ilusión su llamado, porque ser parte de este homenaje es una fiesta: por los compañeros, por el material, por el entorno, y por el honor de compartirlo en el espacio de las Madres.

-¿Cómo conocieron a Midón? ¿Y qué recuerdos tienen de él?

G. G.: -Lo conocí en el estudio de Carlitos Gianni y Sergio Blostein, quienes me habían invitado a hacer los coros de Vivitos y Coleando. Fue muy lindo. Y recuerdo que Hugo era muy amoroso. Siempre estaba con una sonrisa. Me encantaba verlo siempre en la puerta de su estudio recibiendo a sus alumnos, igual que en el teatro, saludando al público. Eso lo aprendí de él. Él me dio la oportunidad de ser Princesa Payasa y Madre en sus obras, y de armar coreografías. Siempre le voy a estar agradecida.

D. J.: -Fue hace mucho tiempo, en 1989. Yo recién estaba empezando mi carrera y me llamaron para una audición para el programa de televisión de Vivitos y Coleando en ATC. Nunca imaginé en ese momento lo que vendría después. Hubo tanto material en ese programa que eso dio nacimiento a la obra de Vivitos y Coleando en el Teatro Metropolitan. Más tarde, se estrenarían Vivitos y Coleando 2 y 3. De cada temporada, hicimos dos años a sala llena. Hugo era un tipo con un humor sutil, hablaba lo justo y tenía una mirada donde dejaba que cada uno aporte lo suyo. Disfrutaba mucho de vernos trabajar y de vernos jugar con sus escenas. Mi humor es su humor, porque me divierte lo simple, el juego de palabras y el humor físico.

D. F.: -Lo conocí como autor, viendo La vuelta manzana en Canal 7. Después, la vida me puso en una audición en la que queríamos estar todos, y terminé compartiendo con él toda la temporada de Vivitos y Coleando en ATC y Vivitos y Coleando 1 en el Metropolitan. Fue una temporada extraordinaria en la que me encontré con el placer de compartir la profesión desde el corazón con compañeros maravillosos. Hugo era un señor. Era serio y cálido. Creo que se mostraba más a través de sus textos que en el trato cotidiano. Fue un genio.

-¿En qué advierten que radica la vigencia de su legado?

D. F.: -La simpleza no caduca. Sus obras nos conectan con el juego, siempre trayendo al escenario los valores que todos buscamos, con tanta creatividad que el mensaje baja de una manera natural y clara, no forzada. Hugo tuvo siempre la capacidad de ponerle poesía a todo lo que hacía sobre el escenario. Siempre con el corazón abierto. Esas son cosas que siempre nos van a seguir conectando.

D. J.: -Es curioso ver cómo algo que fue escrito hace tanto tiempo sigue teniendo vigencia. Creo que podríamos hacer un paralelismo con el humor de Tato Bores, porque uno escucha sus monólogos y siguen siendo actuales. Y en el caso de Hugo en particular, que por supuesto tenía también una postura política, hablaba más de lo simple de la vida, de los afectos y de las relaciones de poder frente al pueblo. Hugo les habla a los pequeños como seres pensantes y no como gente que no entiende nada. Los niños siguen teniendo sueños y Hugo les ofrece un universo para ellos, inteligente, con mucho humor, juego y color, pero un universo real. Y creo que eso es lo que hace que la gente se enamore del mensaje. Y todo esto sumado a las melodías maravillosas de Carlos Gianni.

G. G.: -La obra de Hugo habla de la vida, de las cosas que pasan y que nos pasan. Y eso no pasa de moda.

Narices.

El rescate de "Narices"

Una de los momentos especiales de la jornada tendrá lugar cuando suba a escena Narices, una de las joyas entrañables de Midón y Gianni, que se presenta con dirección de Chacho Garabal, y con las actuaciones de Alejandro Paker, Flavia Pereda y La Trup (Mailén Bisso Heit y Gero Esthirle). Grandes y chicos podrán disfrutar de fragmentos de la obra y canciones clásicas como el himno “Mil narices” o la icónica “Carta a los presidentes serios”.

Creada en 1984 para celebrar el retorno de la democracia, la pieza cuenta la historia de una pareja de payasos que salen de la buhardilla en la cual tuvieron que esconderse en tiempos oscuros. “Es una obra que tiene un trasfondo sociopolítico e histórico y los adultos de hoy valoran y agradecen que haya vuelto a presentarse”, comenta el director Chacho Garabal. “Fue un desafío rescatar el corazón y alma de la obra. Y en el caso de esta versión, modificamos algunas cuestiones vinculadas al matrimonio de los payasos y a su vínculo, para adaptar el rol de la payasa protagonista a una mujer de este tiempo”.

El estreno de Narices marcó, además, el inicio de las historias de payasos en la carrera de Midón. “La obra es la semilla de la esperanza. Y tiene dos puntos centrales: su fecha de estreno al volver la democracia, y el origen de los payasos como protagonistas de la obra midoniana, creando un estilo de payaso distinto, que toma aspectos del antiguo bufón del rey quien era el único que decía las verdades que nadie podía decir y que confrontaba las hipocresías, injusticias y contradicciones de la realeza”, afirma Garabal.

Clásico de todos los tiempos, el teatro de Midón tiene la potencia de dialogar con las infancias de ayer y hoy. “Estamos en un momento generacional hermoso, porque los que siendo niños vimos la obra de Midón ahora llevamos a nuestros hijos a ver sus obras. Mantener vivo el legado es mostrar su capacidad enorme de ser maestro. El buen maestro es el que te explica algo muy difícil de una forma muy sencilla. Y en lo cotidiano y en lo simple, Midón es un experto. Nos dejó pistas en una escoba, en una brocha gorda, en un balde y en tantas otras herramientas y situaciones cotidianas, para construir una sociedad más fraterna, amable, generosa y tierna. Porque todo el mensaje midoniano gira en torno a mirarnos los unos a los otros y a entender que nadie se salva solo. Por eso considero tan importante que dejemos de usar a los payasos como un sinónimo de insulto o agravio. Porque para ser fiel a esta obra maravillosa de Hugo y de Carlos, estamos convencidos de que los payasos van a salvar al mundo”.

La presencia de las escuelas

“Una escuela midoniana”. Así describe a la Escuela Municipal de Teatro Musical de Venado Tuerto su directora Andrea Oviedo. Desde que se creó en 2003, sus alumnos y alumnas interpretan obras de Midón y el elenco juvenil recorre la ciudad en espacios no alternativos, en jardines, plazas o escuelas. Y como parte de ese tributo, su participación en el festival del ECuNHi es un compromiso que la institución mantiene desde 2016. “El legado de Hugo Midón es un tesoro que cuidamos, transitamos y difundimos con especial atención y respeto”, menciona Oviedo.

En esta ocasión, la escuela se presentará con una troupe de payasos adolescentes y jóvenes que darán la bienvenida al público en el hall con la obertura de “Cantando sobre la mesa”. Además, compartirán parte del repertorio con el Teatro Musical Casa Encantarte de La Plata y en el escenario interpretarán un fragmento de su espectáculo Payasos de la Buhardilla: Cortitos y Cacerolas. “Siempre agradecemos a Verónica Parodi la grata invitación de cada septiembre y el apoyo de la Municipalidad de Venado Tuerto para poder encontrarnos en el festival cada año. Es una emoción intensa tener la certeza de que la obra y el mensaje de Hugo siguen presentes, resignificándose en cada edición”.

Escuela Municipal de Teatro Musical de Venado Tuerto.

Puertas siempre abiertas

Por Verónica Parodi *

“Y en un abrazo,

de esos que dan gusto,

sentir que estamos juntos otra vez”. Hugo Midón

Esta edición tan especial del Festival de Teatro Hugo Midón, que se celebra hace catorce años como un ritual en la Casa Cultural de las Madres de Plaza de Mayo y en el mes de los maestros y maestras, trae consigo a las nuevas generaciones como legado de una obra inmensa que trasciende épocas y que se multiplica en los artistas que la sostienen y la llevan como bandera.

Hugo Midón y Carlos Gianni fueron una dupla invencible en el teatro y la comedia musical dedicada a toda la familia, llenos de belleza y actualidad, y comprometidos con lo social y con el arte transformador.

Sus canciones y sus obras parecen escritas hoy, porque hablan de la realidad, de lo cotidiano, de lo que nos pasa y nos atraviesa. Nos hablan a nosotros desde nuestra cultura.

En esta casa que las Madres soñaron desde la transformación colectiva, esta obra cobra otra dimensión, se resignifica y se hace inmensa y necesaria para poner luz donde hubo sombras y amor donde hubo odio.

Hace catorce años llevamos adelante este festival con mucho compromiso, como todas las actividades culturales y educativas que sostenemos todas las personas que hacemos el ECuNHi; desde pensar la programación, limpiar y acomodar, cocinar ricas tortas y guisos, hasta difundir y convocar para habitar y defender este lugar de la memoria que soñaron las Madres de Plaza de Mayo y que se encuentra desfinanciado desde hace ya muchos años. Por ese motivo, el espacio necesita del apoyo incondicional de sus trabajadores, sus docentes, sus alumnos y alumnas, de la Asociación de Amigos del ECuNHi y de los artistas que lo habitan con el gran compromiso de defender la memoria, transformar desde el arte y construir colectivamente un lugar relacionado con el horror y la muerte hoy convertido en un centro cultural lleno de propuestas que son faro, que siembran un futuro más luminoso y que necesita más que nunca ser habitado y defendido.

Les esperamos. ¡Las puertas siempre estarán abiertas!

* Directora del ECuNHi.