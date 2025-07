El fenómeno televisivo de Prime Video "The Summer I Turned Pretty" no solo ha capturado la atención de la audiencia con su intrigante triángulo amoroso, sino que su banda sonora ha desempeñado un papel crucial para elevar la intensidad emocional de la serie. En la temporada 3, que marcará el final de la historia, Jenny Han ha integrado la música inédita de Taylor Swift de manera más prominente que nunca. Con una gestión acertada de sus derechos musicales, la autora y showrunner fortalece su relación con Swift, la artista que ha musicalizado cada paso del camino de Belly Conklin.

Taylor Swift: una presencia musical inseparable

Han siempre ha expresado abiertamente su admiración por Taylor Swift, pues sus canciones han resonado perfectamente con los temas de amor, desamor y crecimiento explorados en The Summer I Turned Pretty. Con la serie llegando a su clímax, Han ha conseguido ampliar el catálogo de Swift en la banda sonora, incluyendo temas desde el inédito "You're Losing Me (From the Vault)" hasta éxitos ya conocidos como "Daylight" y "Red (Taylor’s Version)". Esta cuidadosa selección ha asegurado que cada momento decisivo de la serie esté enmarcado por una música que conecta con la audiencia.

La temporada 3: nostalgia y novedad combinadas

La tercera temporada, que se estrenó el 16 de julio, trae una esperada dosis de nostalgia y elementos nuevos. La inclusión de canciones no lanzadas antes garantiza un factor sorpresa que los fans de Swift y de la serie han estado esperando. Desde la intensa "Exile" hasta las notas inéditas de "The Tortured Poet's Department", cada tema está estratégicamente situado para resonar con la narrativa de Han y su elenco. Esta colaboración refleja la confianza y el respeto mutuo que ambas han cultivado a lo largo de los años, contribuyendo a crear una experiencia auditiva única.

Un legado que conecta generaciones

Más allá de la pantalla, la música de Taylor Swift en The Summer I Turned Pretty ha servido como un puente entre diversas generaciones, que encuentran en sus letras y melodías un reflejo de sus propias experiencias. La habilidad de Han para integrar la música de Swift en el corazón de sus personajes asegura que la serie continuará resonando con los espectadores mucho después de que su temporada final haya concluido.

A medida que la serie se acerca a su conclusión, la combinación de la narrativa evocadora de Han con el inconfundible estilo musical de Swift se consolida como un hito notable en la narrativa juvenil contemporánea. La temporada final de The Summer I Turned Pretty promete ser una despedida memorable, acompañada de una banda sonora que perdurará en los espectadores durante años venideros.

