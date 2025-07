En la última década, se desdibujaron las certezas del presente. Las tecnologías digitales capturaron la percepción y nuestros afectos, el algoritmo desplazó al mito, las derechas avanzaron sobre los restos de lo común, y el porvenir dejó de inspirar esperanza para tornarse amenaza. Pero hay algo que no cambió: el mecanismo del deseo humano. Deseamos lo que no tenemos, y una vez obtenido, el deseo migra, se disloca, va hacia otra parte. En la era digital, esa dinámica se radicaliza: el deseo ya no sólo se desplaza, sino que se codifica y se exhibe. En este contexto, Electrónica (originalmente publicada en 2014 y reeditada por dosmanos en 2025 con una nota del autor que funciona como declaración poética y política) resulta una intervención crítica y vital sobre el deseo y su deriva en la contemporaneidad.

Enzo Maqueira abre su nota con una confesión: el texto y él mismo han cambiado, pero no así su impulso de escritura. Lo que Electrónica logra es llevar al límite una hipótesis: la subjetividad contemporánea -femenina, urbana, ilustrada y afectiva- se construye sobre el deseo, pero también sobre sus fracasos, sobre su imposibilidad de realizarse sin pervertirse. La protagonista, una profesora universitaria de periodismo, encarna ese deseo desplazado: desea a sus alumnos, a sus ex, a su yo anterior. Pero cada vez que se acerca al objeto anhelado, el deseo se descompone, se actualiza, se hace beta.

La historia que narra Electrónica puede resumirse como el itinerario sentimental y existencial de una mujer en sus treinta, atrapada entre un pasado de intensidad y un presente de simulacro. Sin embargo, no se trata de un drama íntimo tradicional ni de una novela de formación tardía. Lo que se pone en juego es la gramática afectiva de una generación: la que creció en los noventa al calor de la narrativa neoliberal, la autonomía femenina, la vida cultural como capital simbólico y el goce como derecho. Esa promesa no se cumplió y colapsó en cuerpos cansados, vínculos rotos, maternidades inesperadas y algoritmos afectivos que parasitan nuestras inseguridades.

La profesora convive con Gonzalo, su pareja estable, la encarnación de lo aceptable según el contrato social y moral: un varón correcto, políticamente inofensivo, emocionalmente previsible y con hábitos de alimentación ordenados. Pero con él no hay deseo, apenas inercia. La relación se sustenta en rutinas propias de una clase media tardía: cocinar comidas saludables, mirar noticias y asistir a cumpleaños. Y en una culpa que se disimula bajo las pautas del ideal doméstico.

En ese marco, irrumpe Rabec, un alumno de dieciocho años, como revelación y como síntoma. La atracción que él le provoca va más allá de lo sexual pues Rabec condensa todo lo que ella fue alguna vez y que ahora le resulta inaccesible.

Él la mira como si todavía brillara. Usa sus palabras en los exámenes, repite sus gestos, le responde con sonrisas cómplices. La tensión erótica entre ambos se transforma en una zona de ambivalencia ética, emocional y generacional. La profesora fantasea con él, se excita corrigiendo sus textos, recuerda su perfume, planea encuentros clandestinos. Pero también se juzga.

La tensión se resuelve, pero no como epifanía romántica, sino como colapso performativo: en una escena clave -que da forma al núcleo del capítulo Una porno- Rabec la invita a participar de una filmación sexual con otros jóvenes. Ella acepta. El cuerpo se libera, pero el deseo es puro espectáculo. La intimidad ya no es vivencia: es contenido.

No se trata de un fracaso individual, sino de una experiencia generacional. La novela se construye en la convicción de que quienes rondan los treinta, educados con fe sobre la autonomía personal, el deseo como expresión autodeterminada y el cuerpo como territorio político y poético, han chocado con un presente regido por la precariedad, la hiperconectividad y una toxicidad afectiva sistémica. Las amigas de la protagonista -las mismas que hace poco tomaban cocaína en baños- ahora tienen hijos, suben a redes fotos de tortas de cumpleaños y repiten frases de crianza respetuosa.

Maqueira trabaja con una lengua flexible y heterogénea, capaz de transitar el lirismo y la brutalidad. En Electrónica, el lenguaje está marcado por la cultura digital: incorpora el chat online, los lugares comunes de la autoayuda, discursos de la sexología, el coaching emocional y una militancia pop que oscila entre el compromiso y la parodia. La tensión entre lo sublime y lo trivial, lo íntimo y lo irónico recorre cada frase hasta formar la condensación estética de la novela. Aquí, la voz narrativa no busca unidad: se construye desde la fractura.

La figura de Esteban, un exnovio, habilita otra forma del deseo: la del amor proyectivo. Con él hubo ternura, intención de futuro, sincronía. Pero también, reiteración, agotamiento. El duelo por Esteban es el único verdadero de la novela. El uso de Las cuatro estaciones de Vivaldi como fondo emocional de ese luto es uno de los pasajes más memorables de la novela: la armonía barroca -precisa, repetitiva, ideal- contrasta con el caos de una mujer que no puede siquiera sacarse el pijama.

El capítulo Buenos Aires 2.0 lleva esa deriva al plano urbano y digital. La protagonista mantiene una relación completamente virtual con Lisandro, un ex que vive en Nueva York. El chat funciona como zona de ilusión, de deseo especular, de una relación sin cuerpo. Pero ese vínculo también está condenado a colapsar. Lisandro responde con monosílabos, la ghostea como un bot que deja de estar en línea.

La ciudad ya no es espacio de reunión, sino una red de algoritmos que nos recuerdan a quienes alguna vez nos desearon. En ese deslizamiento, la protagonista no pierde la razón: simplemente asume que hasta el deseo fue colonizado.

Electrónica no es un libro sobre ser joven ni ser adulto. Es el relato de un borde impreciso que separa y confunde ambas etapas. Habla del deseo como un programa fallido y de cuerpos que se niegan a apagarse. Sus páginas no ofrecen consuelo, pero deja dicha una verdad. Verdad que, aunque duela, sigue buscándonos. Década tras década.