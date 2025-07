La imagen liberada es mucho más que un libro: es una ventana conocer la teoría de la creación audiovisual elaborada por Chiqui González. Es también un legado, el legado de una enseñanza que no podía quedar sólo en la oralidad. El subtítulo es "Apuntes y estrategias para la creación audiovisual". El título de la colección Voces de Eudeba no es un manual ni una memoria, tampoco un compendio académico en el sentido estricto: es una pieza vital y entrañable que recopila más de dos décadas de clases en la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la UBA.

"Es un libro de 26 años de clases en la UBA", cuenta Chiqui. Incluso siendo ministra de Cultura, se las ingeniaba para no faltar a su cátedra. “Me iba a las cuatro de la mañana, firmaba todo sin que nadie supiera, y volvía a la noche para estar a las 7 del otro día dando clase”, contó con esa mezcla de humildad, entrega y sentido del humor que la caracteriza.

La primera presentación del libro en Rosario será hoy, a las 18, en la librería Cúspide del Shopping Portal, junto al editor Luis Quevedo. Y el 7 de agosto habrá otra presentación en la Facultad de Humanidades y Artes, donde Chiqui fue declarada Doctora Honoris Causa.

La génesis del libro fue tan inesperada como amorosa. Uno de sus estudiantes, Federico Godfrid —a quien Chiqui llama su "oso rojo"— comenzó a grabar las clases fascinado por su forma de enseñar. Diego Sabanés, otro ex alumno que también fue ayudante de cátedra y hoy vive en España, pensó que eso debía ser un libro. Y así nació La imagen liberada: “Una creación de los tres”, como lo define Chiqui. En la tapa dice así: Diego Sabanés: adaptación y notas. Federico Godfrid, coordinación.

Aquellas clases grabadas por Godfrid tomaron vida propia durante la pandemia. La propuesta de transcribirlas convocó a 64 personas. De esas transcripciones, surgían nuevas preguntas, y Chiqui grababa audios de 40 minutos para ampliar los conceptos . Esos audios también forman parte del libro.

Es un libro "muy Chiqui", porque combina relatos vivenciales, clases magistrales, referencias a películas y su mirada inconfundible para impulsar la creación de mundos propios. Lleva su sello inconfundible. Esas clases se transformaron en un torrente de teoría, estética, cuentos, gesticulaciones, historias de vida y enseñanzas que hoy, gracias a un trabajo colectivo de amor y admiración, se vuelcan en un libro.

Las clases de Chiqui no eran convencionales. “Nunca se enseña quieto”, afirma. “Yo doy conferencia caminando por todos lados, los alumnos todos parados arriba de las mesas, caminando. La vida es movimiento, es cambio, es transformación.” Desde esa convicción, construyó un modo de enseñanza que apela al cuerpo, al juego, a la emoción, a la historia y a las imágenes como lenguajes fundamentales del pensamiento.

Su abordaje de la creación es integral. Aunque la cátedra se llamaba “Teoría y estética de los medios”, ella se permitía hablar de todo: desde tangos y películas hasta cuentos de directores de teatro y anécdotas personales. A menudo terminaba sus clases contando relatos, algunos inventados, otros extraídos del repertorio cultural, que editaban y vendían los propios estudiantes. “Yo contaba un cuento y de ese cuento sacábamos una enseñanza”, recuerda.

Cuando se le pregunta cómo es ser una leyenda de la cultura, dice con ironía que resulta "bastante molesto”, pero a la vez reconoce la belleza de los vínculos que generó con generaciones de niños, jóvenes y adultos que la vivieron como impulsora del Tríptico de la Infancia, ministra, docente o teatrera. “Una cosa es ser leyenda en Rosario, donde los taxistas no te cobran y te miran por el espejito para decirte que vos te salvás”, cuenta entre risas. “Y yo me pregunto, ¿por qué me salvo? Porque fui parte de su infancia. Me lo dicen: ‘Me pasé la vida en la Isla de los Inventos, en la Granja, en el Jardín. Gracias por mi infancia’.”

Chiqui reflexiona, provoca, moviliza. Desde su experiencia como directora de teatro, como gestora pública, como docente y como estudiosa de la infancia, propone una pedagogía en movimiento, una estética de la transformación. “Un niño que nace por parto natural hace el 64% del esfuerzo para salir. Eso lo dicen los médicos. Lo mío es decir que sale con un cartel que dice: ‘Movimiento’.”

En el último texto, Chiqui escribió una reflexión "sobre la importancia de comprender que no somos nunca creadores en el vacío. Somos creadores en contexto, ubicados en un aquí y ahora del que debemos apropiarnos".

Chiqui es profundamente contemporánea, entiende la mutación que se está viviendo. "Estamos asistiendo a una reducción del viaje mítico. Por eso los derroteros de la acción poética deben ser defendidos y los límites de sus territorios, ensanchados y convertidos en obra", arenga en ese texto final.

La imagen liberada no solo es una recopilación de saberes, sino una declaración poética y política sobre la creación. “Este libro es sobre cómo los pueblos crean sus imaginarios”, afirma. Porque en cada cuento, en cada imagen, en cada personaje que no cae en el cliché, hay una forma de comprender y transformar el mundo.

La obra ya agotó ejemplares en la Feria del Libro y promete seguir expandiéndose como todo lo que toca Chiqui: con profundidad, calidez y movimiento. Para quienes buscan una pedagogía que abrace la poesía, un modo de pensar el arte y la vida desde la experiencia colectiva, La imagen liberada es más que un libro: es un acto de amor.