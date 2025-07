Buenos Vampiros confía en un sonido propio, al que tiñe de texturas neo-góticas e influencia post-punk. Luego de girar por Europa, la banda oriunda de Mar del Plata visita este sábado Majo Club (Tucumán 1016), donde a partir de las 21 compartirá escenario con las bandas locales Tensión y Vanyara. “Fueron 32 fechas, 10 países y 30 ciudades, porque en Barcelona y Madrid repetimos. Fue una experiencia increíble, que no imaginábamos hacer, al menos a esa medida. Salir a girar y tocar todos los días, todo el tiempo, y tener el recibimiento que tuvimos. Fue muy bueno, una hermosura”, comenta Irina Tuma a Rosario/12.

Junto a Ignacio Perrotta -con quien Tuma comparte guitarra y voz-, Luana Giobellina (bajo y coros) y Mora Murguet (batería), la banda logró un lugar propio dentro del rock argentino, desde un posicionamiento que les ha llevado a dialogar de igual a igual con otros músicos y públicos: “En Europa giramos con bandas que ya escuchábamos de antes, que nos gustaban, y fue muy bueno conocerlos desde otro lado, verlos tocar en vivo. Vimos a Viuda, por ejemplo, una banda a la que yo venía escuchando un montón, con la que de repente compartimos dos fechas. Lo mismo volver a estar con Ana Curra. Tuvimos la suerte de cruzarnos con la gente justa, con la gente que se mueve de la misma manera que nos movemos nosotros”.

-Encontrarse con quien se comparte una misma sensibilidad, es algo que seguramente les dé una confianza aún mayor.

-Un poco sí, pero también creo que te la jugás todo el tiempo. Para mí es muy importante algo que me contó una vez Ana Curra. Me dijo que toda su vida hizo la música que quiso, que nunca hizo nada que no haya podido defender; que así es como ella se siente más segura, porque hay gente que la banca desde aquel primer momento, y nunca tuvo que inventar nada. Eso es algo que me quedó en la cabeza, porque también es lo que hacemos nosotros, tal vez sin habernos dado cuenta. Se trata de defender lo propio.

-¿Cómo es el trabajo compositivo entre ustedes?

-Somos dos compositores, Nacho y yo, y componemos de maneras distintas, pero también parecidas; Nacho es una persona que agarra la guitarra criolla y empieza a tocar y cantar lo que siente. Se le da muy bien también todo lo que es armar maquetas en computadora; está constantemente haciendo música, ¡y son todos temazos! A mí me baja más de otro lado. Por ahí es una frase o una idea, que anoto; no estoy componiendo ni tocando todo el día, pero de pronto agarro mi guitarra, mi cuaderno, y se empieza a armar algo. Tratamos de que se dé con fluidez. Ahora estamos con ganas de empezar a armar un cuarto disco, pero tampoco nos vamos a volver locos, porque eso es algo que ya hemos hecho (risas). Es muy importante darles tiempo a las canciones, tocarlas un poco en vivo; son cosas de las que te vas dando cuenta a medida que vas grabando discos. Los primeros dos discos -Paranormal (2019), Destruya! (2022)- se grabaron muy velozmente, y el tercero -Entre Sombras (2024)- fue con un poco más de tiempo; creo que fue el que más nos gustó, también en el sentido del proceso creativo, porque lo hicimos tranquilos.

-Qué curioso, pero seguimos hablando de discos; aun cuando no sea la manera habitual de escuchar música.

-Yo soy una coleccionista de CD’s, me gusta mucho escuchar el disco como es, más allá de que capaz no me gusten todas las canciones. Y nos gusta también trabajarlos así, porque todas las canciones son un momento; creo que eso es lo bueno que tienen los discos, representan los momentos que transita la banda.

-¿Rosario es parte de un recorrido mayor?

-Salimos a tocar por el impulso que teníamos de toda la gira que hicimos, estamos aprovechando un poco eso. Pasamos por Rosario y después seguiremos viaje. Nos vamos un mes de casa. Luego de una experiencia de dos meses, tocando todos los días en un lugar distinto, nos dijimos: “Bueno, lo podemos hacer también acá”. Parece algo difícil de hacer, poder girar de la manera en la que lo hicimos; pero más allá de que, obviamente, tenga que ver con la gente que uno se encuentra, que es la gente justa, y las posibilidades económicas, si se puede hacer allá, se puede hacer acá y en cualquier lado. Lo importante es salir y tocar, creo que eso es clave para cualquier banda.

-¿Siguen viviendo en Mar de Plata?

-Nos gusta mucho, siempre volvemos a Mar del Plata. Hemos probado estar en Buenos Aires, y tal vez se pueda volver a probar en otro momento; pero cuando estuvimos allá, estábamos los cuatro en un monoambiente, cerca de Palermo; imaginate, bastante sufrimiento, nos queríamos volver a casa. Somos chicos de barrio, básicamente. Nos gusta un poco la tranquilidad, pero a su vez, el movimiento también nos hace bien. Rosario me encanta, es la primera vez que volvemos con una fecha nuestra y con bandas que me gustan mucho, como Tensión; y estoy con muchas ganas de escuchar a Vanyara.