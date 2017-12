“La gobernadora quiere llevar un intendente preso con una causa armada. Se quieren llevar preso a un intendente que ganó por cuarta vez con el 60 por ciento de los votos”, denunció el intendente de Ensenada, Mario Secco, tras la denuncia que le inició el gobierno de María Eugenia Vidal, por haber entrado durante un cuarto intermedio de una sesión a la Legislatura bonarense.

En una conferencia de prensa, Secco aclaró que apeló la medida y pidió la eximición de prisión y negó que sea cierto los cargos de “coacción agravada, intimidación pública y entorpecimiento de la labor legislativa” que le acusan. “No hubo resistencia de autoridad, a mí no me paró nadie. Yo entré de forma que no es correcta pero ver a los compañeros que se pusieron adelante mío para que las balas no me pegaran fue uno de los momentos más tristes de mi vida”, narró el intendente sobre la jornada de tensión y represión que se vivió ayer en torno a la legislatura bonaerense.

Sacco remarcó que nadie mencionó la balacera iniciada por los efectivos del operativo de seguridad cuando la movilización se estaba desconcentrando. “La gobernadora nos viene atacando hace rato con el ahogo económico: no nos da ni un litro de nafta, ni un pizarrón para las 76 escuelas ni un jarabe para los hospitales. Ensenada está auxiliando a todos los excluidos de su modelo económico”, aclaró Secco.

“Es el pueblo argentino el que se les está parando de manos. Tienen que seguir con los escándalos mediáticos como meter preso a un intendente o dirigente de la oposición. Ellos mismos son los que están incitando a la gente con la reacción que están teniendo. Están usando lo judicial como herramienta política”, agregó el intendente.

Más temprano, en declaraciones a la AM 750, el intendente no descartó su posible detención. “Puede ser”, dijo en diálogo con el programa Te Quiero y acusó a la gobernadora Vidal de estar detrás de la denuncia en su contra como parte de la persecución a los opositores.

Secco explicó cómo fue su ingreso a la Legislatura bonaerense el pasado 14 de diciembre en el marco de la sesión que se desarrollaba entonces en medio de protestas de trabajadores fuera del edificio. "Yo no interrumpí la sesión. Entré porque me invitaron los diputados para denunciar la represión. Estaba en la plaza sacándome fotos con los trabajadores, el acto había terminado y me agarraron a tiros", precisó.

El intendente del Frente para la Victoria fue acusado de “coacción agravada, intimidación pública y entorpecimiento de la labor legislativa” en una causa que instruye el fiscal Marcelo Romero. El juez de Garantías Guillermo Atencio rechazó esta semana el planteo presentado por Javier Percow, abogado de Secco, para evitar un eventual arresto.

"Puede suceder y parece que vamos camino a eso", analizó Secco sobre su posible detención y agregó: "Están inventando una causa que ya empieza a ser payasesca". Además Secco encuadró su caso en la campaña del macrismo de acallar las voces opositoras. "A Maria Eugenia Vidal le molesta todo lo que no puede disciplinar. Es una gobernadora que persigue a los intendentes que no puede disciplinar”, afirmó y añadió que “el problema es que yo me le paré de manos".