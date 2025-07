Del ostracismo a la exposición total. Así de visceral fue el regreso discográfico de Marilina Bertoldi, de la mano de un álbum que ya rankea entre los mejores de la música local en 2025: Para quien trabajas, vol. 1. No se trata de una obsecuencia, ni tampoco de una hipérbole. Es un hecho, sobre la base de canciones poderosas que apelan a la tradición de la cultura pop, aunque ataviadas con outfit de esta época.

“Por ahora, me lo estoy tomando muy bien. No estoy acostumbrada a todo lo que pasó con el disco”, revela la música. “Para hacerlo, me volví súper ermitaña. Me costó volver a la calle, llevar al estudio las maquetas, conversar y debatir con gente sobre cosas que venía decidiendo yo sola. Fue todo un largo salir hacia afuera. La opinión pública suele ser difícil, pero con este disco no lo ha sido, por suerte”.

Tres años pasaron desde la salida de su último trabajo de estudio, Mojigata, que le significó a la santafesina su trascendencia hacia la masividad. A pocos meses de que viera la luz, se produjo su debut en el Luna Park, secundado también en 2022 por su desembarco en el estadio Obras (ambos fenómenos quedaron registrados en el disco en vivo Luna en Obras). Sin embargo, a diferencia del antecesor e incluso de Prender un juego (2018), álbum con el que hizo historia al levantar el Gardel de oro, la artista esta vez sí depositó sus expectativas en estos 10 temas. “A veces, las expectativas no se condicen con la realidad. Entonces no podés ver las cosas buenas que te pasan”, reconoce. “Pero con este disco empecé a tender puentes para hacer lo contrario, porque acá hablo mucho hacia el afuera y no tanto de cosas personales mías”.

De todas formas, vale la pena aclarar que Bertoldi sólo tomó distancia del proceso de composición y grabación, porque estuvo relativamente activa en los escenarios. Ya fuese con el formato dúo que armó, al mejor estilo de The White Stripes y que le sirvió para reinventar su performance, o como bajista de la banda de Barbi Recanati (el 28 de noviembre de 2024, llegó a tocar con ambos proyectos una misma noche: en calidad de acto de apertura de Lenny Kravitz, en el Movistar Arena, y más tarde con la frontwoman, en Niceto Club). “Me encerré para tratar de entender qué carajo quería yo”, explica la cantante y compositora de 36 años. “Deseaba hacer algo divertido y fresco, y comprendí que debía utilizar a mi favor los elementos que tenía en mi estudio”.

-¿Tenés estudio propio?

-No, me refiero a un estudio casero, a mi home studio. Tengo vecinos, así que no podía hacer mucho ruido. Tampoco tenía ganas de ir a un estudio a tomar decisiones. No quería afinaciones ni tocar la guitarra, sino usar herramientas como cajas de ritmo. En esa búsqueda, te tenés que dar el tiempo para escuchar, odiar, pasar por una crisis porque sos una porquería, no escuchar nada, escucharlo un mes más tarde, hacer un cambio, y luego arreglarlo porque arruinaste la mezcla. Después analicé lo que iba a decir. Me sirvió mucho tocar para alguien más y hacer el dúo set, porque, aparte del capricho, representaba la creatividad.

-A partir de eso último que decís, la lógica apuntaba a que este disco fuera tan minimalista, sofisticado y rockero como el dúo. Pero curiosamente tu público parecía incómodo con esa reinvención.

-Lo que pasa con el público que te sigue es que quiere escuchar todo el tiempo las canciones tal cual están en el disco. No sólo eso: quiere escuchar todos los temas, y si te falta uno, te odia. Creo que con el dúo atraje a un público que no me escuchaba, y que en los festivales está más pendiente de algo distinto. Yo quería ser esa otra cosa, y pasarla bien porque estaba muy aburrida de hacer siempre lo mismo. Si las canciones terminaron sonando pop, no es raro: yo siento que en algún punto hago pop. Las bandas de rock que yo escucho no hacen esto, sino otra cosa. Me gustan mucho estilos como el noise, por eso fui a ver a Kim Gordon (la ex Sonic Youth retornó a la ciudad para compartir fecha con St. Vincent, el pasado 29 de mayo en C Art Media). Aún no puedo creer lo que hizo, eso sí es rock. Es verdad que hoy en día es muy difícil encontrar géneros que sean exclusivamente una cosa. Está todo muy mezclado, y me gusta que sea así.

Lo nuevo de la rockera apeló, para la construcción del repertorio, a la técnica del sample y de la interpolación (incluso el arte de tapa del disco, a cargo de Santiago Del Sel y Patronaria, y que recrea el meme de Batman abofeteando a Robin, da cuenta de esto). Lo que se puede testimoniar en “Bajan de día, de noche esperan”, que revisita la base rítmica de “1979”, himno de The Smashing Pumkins, a manera de cimiento musical. Algo similar a lo que sucede en “Autoestima”, donde suena la línea de bajo de “Mejor no hablar de ciertas cosas”, al mismo tiempo que ella se sube al estribillo del clásico de Sumo para hacerlo funcional a la canción. Mientras que el tema que da título a su quinto álbum de estudio toma como base “Demoliendo hoteles”, de Charly García, aunque lo disimula con garbo.

De hecho, el primer artista argentino en requerir este método fue el ex Serú Girán en su disco solista Clics modernos, grabado en Nueva York en pleno apogeo del techno y del rap (ambos estilos tienen en común la utilización de la caja de ritmos Roland TR-808, a la que también recurrió Charly), por lo que ese arrebato lo tornó en pionero del hip hop nacional. “Siempre tuve ganas de samplear, de construir un tema a partir de otro, de agarrar algo que tiene mucho significado para vos. Sobre todo eso: agarrar, porque ‘1979’ no es un tema que me da igual. Cada vez que empieza a sonar, me emociono”, ilustra. “En ese caso, no lo sampleé, sino que lo recreé. Hay un asunto legal ahí que es insoportable. Supongo que samplear un vinilo de jazz antiguo debe tener menos repercusiones, por lo de los derechos de autor”.

-Tradujiste y volcaste un montón de información…

-Eso se puede notar porque me tomé mucho tiempo para hacer el disco. Primero, estuve un año sola, todos los días. A veces me tomaba un mes sin escucharlo, y hacía otras cosas. Pero estuve muy obsesionada. En el día me baja las mezclas, escuchaba, caminaba, volvía, me fumaba un pucho, buscando una sonoridad. De 30 canciones que hice, quedaron 10. Hoy en día hay una cosa criminal de tener que sacar todo rápido, aunque hay gente que lo hace y le sale bien. Sin embargo, está bueno darse el tiempo para ver cómo envejece algo en vos. Además, no me quiero parecer a nadie, yo estoy buscando algo, por más que no sepa qué.

-Existe una percepción vintage del disco, en especial en las analogías que te marcan y en la insistencia en ubicarlo en los años 80, cuando la realidad es que ésta parece más una propuesta retrofuturista. ¿Vos qué pensás?

-No intento ser vintage, ni sólo retro. No tengo ganas de comerme ese viaje. Pero sí creo que al momento de pensar qué puedo aportar para este momento, en el que hay un montón de estilos en el rock, puedo darle esto. Como solista, quizá sueno más a ciertas cosas que conectan con otro estilo. Pero al usar máquinas de ritmo, que es un recurso que tomé de grupos de afuera que suelo escuchar, eso me llevó inevitablemente a sonar a una época de acá. Mientras en el resto del mundo esa herramienta es estándar, en Argentina pareciera que forma parte de otro momento. Lo mismo pasó con el audio.

-Por más que no viviste esa época, ¿sentiste algún tipo de melancolía cuando te diste cuenta de que el sonido del disco iba por ese lado?

-Más que usar referencias claras, sentí que jugar al déjà vu era una buena decisión para no explicar algunas cosas. Me pareció divertido llegar a esa sensación, es como jugar a hacer de vuelta el tema. En ‘Para quien trabajas’, que es el primer tema del disco, hay un pequeño guiño a un riff de Charly. Al cortarlo, la gente no lo capta. Lo mismo pasó con ‘Autoestima’. Para mí son sonoridades que te llevan a una época y a una emocionalidad. Dentro de lo cíclico de Argentina, hay un montón de cosas que nos pasan que son repetidas. Y este disco trata sobre eso. No sólo sucede acá, sino que creo que es lo que nos aúna con el resto de Latinoamérica. Cuando nos sentimos completamente liberados, y en buenos caminos, de pronto caemos otra vez para abajo. En nuestro país, eso está pasando una vez más. Y las nuevas generaciones no tienen mucha noción de su historia. En algún punto, se desconectaron.

-¿En qué ámbito lo percibís?

-Mi generación, con respecto a la anterior, conocía toda la historia, y ahora no está pasando. No quiero poner un adjetivo feo, porque no creo que eso nazca de un mal lugar, pero me parece que tiene que ver con internet y con un montón de otras cosas. Hay algo que se está desintegrando de nuestra forma de hablar en Argentina: estamos “caribeñizados”. Me pareció un lindo gesto hacer este disco en este momento en el que todo está en destrucción.

-En la construcción del repertorio, ¿temiste perder tu identidad artística al transicionar de tu versión analógica a una digital?

-Como muchas cosas partieron de lo digital, la verdad es que no. Tenía muchas ganas de pasar el disco por una portaestudio, tener un casetito, y ver qué pasaba. Lo que sí me hubiera gustado incorporar son los diferentes canales que pasan por una mesa analógica o algún tipo de dispositivo barato, ése sería el puntito que falta para agarrar el 3D perfecto. Estoy descubriendo todo un mundo, y ahí digo: “Qué lindo que es cuando todo se parece tanto, en algún punto”. Cuando hablo de todo, me refiero al mainstream. Lo que está afuera de eso es lo más lindo de ver, porque de repente salís con una propuesta que no es loca, sino distinta, y llama la atención.

-En lo que coinciden tanto el relato sonoro como lírico, si los atendés por separado, es en que se nota que te divertiste haciendo este álbum.

-Busqué la diversión, totalmente. Ese tiempo que pasé componiendo el disco me divertí un montón. Fue como ser una nena otra vez. Yo jugaba con los instrumentos, perseguía sólo eso. En una primera instancia, es lo más creativo que podés ser. Después vienen todos los prejuicios. Ese momento en el que estás sólo vos con lo que hiciste, llegás a lugares a los que no podrías llegar de otra manera. Incluso si lo hacés con otra persona más, y te lo dice alguien que no está acostumbrada a componer con gente.

-A lo Juana Molina…

-A mí me encanta Juana, es la mejor artista en muchos sentidos. Así como mencionamos a Charly, es una de esas mujeres que debería estar grafiteada en un montón de lugares. Ella es palabra mayor.

Bertoldi advierte sobre la importancia de abordar temáticas de las que nadie quería hablar, y más en este momento en el que no hay mucho foco en nada. Si bien el llamado “nuevo under” se atrevió, el trap criollo ni siquiera lo intentó, salvo por Milo J, Dillom y algunos otros kamikazes. “Estuvo bueno tener un guiño, un chistecito atrás”, asienta quien, como si se tratara de una paradoja, fue firmada para este disco por Sony Music: discográfica de donde despegó buena parte del mainstream de la música urbana local. “Vengo pensando lo mismo, y me parece curioso que nadie diga esto, con excepción de los que sentenciaron la muerte del rock. Al final, ninguno está haciendo trap ahora. Y cuando tienen que hacer giras, se arman una banda de rock. Es gracioso”.

-En la canción más corta del álbum y la que mejor conecta con tus discos anteriores, "No quieren mi rocanrol", cantás: “Vuelvan atrás, el trap murió”. Parece una declaración de guerra, ¿no?

-Es una declaración de “esto es así para mí, no estoy acá por la guita”. Es una de mis favoritas. Ninguno de los que escuchó el disco me dijo que le gustó ese tema, y sin embargo decidí sumarlo igual porque cuenta mucho. No sólo habla de la muerte del trap, sino que también digo: “¿Nadie me banca? Yo voy a seguir igual, no soy como ustedes que hago otro estilo para seguir subsistiendo”. Yo estoy casada con esto, y lo voy a seguir haciendo toda la vida.

La nativa de Sunchales, quien estrenará en vivo su flamante material el 8 de noviembre en el estadio Malvinas Argentinas, confirma que el título del disco no tiene acento, por lo que se trata de una afirmación. Ese detalle termina de darle forma a un trabajo que versa sobre la post post pandemia, o más bien acerca del neomedievalismo. No obstante, ella aclara que la canción “El gordo”, cuyo video fue dirigido por Dolores Fonzi y Malena Pichot, en tono de sátira, no está inspirado en el Gordo Dan (álter ego del influencer y militante libertario Daniel Parisini). “En la pandemia nos dijeron que íbamos a salir mejores de esto, y pasó todo lo contrario”, opina. “Se volvió más oscuro y distópico. Estoy cansada de dar pasos para atrás, no caigo con todo lo que sucedió después”.

-¿Para quién trabaja la gente en este nuevo feudalismo?

-La persona que te dice “Para quien trabajas” es la peor, nadie te puede decir algo así con amor. Decidí no poner signos de interrogación porque todo el mundo sabe para quién trabaja, y elegí omitir el acento para darle un poco de comicidad, en el sentido más telenovelero de las 4 de la tarde. Por eso está la cachetada (en el arte de tapa), por lo cómico. Y es que no deja de ser cómica esta época, al igual que absurda. Cuando esto haya pasado, me voy a reír mucho. Pero hoy no puedo reírme. Hay unos personajes que parecen sacados de tuiter. Escucharlos hablar en el Congreso, cómo se hablan, es gracioso. Es gracioso que una congresista le diga “gato” a otra. Tenemos dos polos: el terror absoluto y la comedia.

-Ahora que reapareciste, la referencia a las lesbianas en la música volvió a la palestra, como si en tu ausencia discográfica se hubieran invisibilizado. A estas alturas, ¿no te pesa esa bandera?

-Ahora mismo estoy en un momento de no libido absoluta, quizá por la época. Es loco, pero el rock no es parte de la comunidad homosexual. Sí lo es el pop. Sin embargo, en este último tiempo no sentí que se me demandara tanto sobre eso, pero es cierto que suelen recordarme que soy lesbiana. Tiene que ver con mi decisión de haberlo dicho. Es como cuando ibas al colegio, te ponían un apodo y te lo recordaban para toda la vida. Ya hablé del tema, ya estoy grande, y hasta hice un disco inspirado en eso. De cualquier modo, no me molesta que me lo digan, es mi identidad, en algún punto. Sin embargo, por sobre todo soy una mujer y encarno otras tantas cosas más, como que soy súper argentina, porque lo que padezco tiene que ver con ser de clase trabajadora. Cuando me llegan las facturas, digo: “Me quiero morir”.

-Hace exactamente 10 años, anunciaste en Facebook que te ibas de Connor Questa para iniciar tu carrera solista. ¿Sos de las artistas que mira su carrera en retrospectiva?

-Fue un largo camino, y siento que cambié mucho. Esa época fue muy difícil, no había tantos lugares para tocar, en términos de festivales y todas las posibilidades que había. Además, fue duro terminar con la banda. Creo que eso fue lo que sacó lo mejor de mí. Es lindo, a veces, estar en ese lugar del margen total. Pero cuando miro para atrás, lo hago con cariño. Mi identidad es buscar todo el tiempo algo distinto, algo nuevo. Aún no sé qué es, y no sé si alguna vez lo voy a conseguir. Éste es el primer disco mío que me gusta compartir y escuchar. Siento que llegué a un destino, pero no para quedarme, obviamente.