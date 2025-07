"Ha retrocedido mucho la figura de (Javier) Milei en Córdoba", aseguró la diputada nacional por Unión por la Patria Gabriela Estevez luego de la visita que realizó el Presidente a su provincia para asistir a la "Derecha Fest", el evento privado encabezado por referentes libertarios.

Según Estevez, la estadía de Milei en Córdoba no logró generar el efecto esperado. "No generó expectativa, no se movilizó nadie para verlo, ni hubo interés más que en saber por qué se utilizó el avión presidencial", sostuvo. en la 750.

Tras la actividad y a partir de la denuncia de distintos medios locales, la legisladora realizó un pedido de información al Estado por el uso que hizo Milei del avión de las Fuerzas Armadas para participar de un evento no oficial.

"Vimos que llegó en el avión presidencial, rodeado de un montón de funcionarios, de mucha custodia, se desarrolló un gran operativo de seguridad en la provincia, había un montón de efectivos de Gendarmería y quiero saber cuáles fueron los gastos", declaró la diputada en Escuchá Página|12.

Aparentemente, la nula expectativa alrededor de la visita del jefe de Estado tuvo que ver con que, para sorpresa del gobierno, la imagen de Javier Milei no sería la mejor en la provincia elegida para celebrar la "Derecha Fest".

"Si bien en un momento en la provincia habían logrado tener una amplificación en términos de que, al respecto del odio que se había generado en contra del peronismo, en contra del kirchenrismo, había tenido un acompañamiento electoral importante", señaló Estevez. "Toda esa mirada reaccionaria, violenta, homofóbica, violenta con las mujeres, ha hecho que tenga un retroceso muy grande. Y también porque han atentado contra las principales instituciones de la provincia y las más respetadas, la Universidad Nacional de Córdoba, el Conicet, la Fábrica Militar de Aviones, el INTA, el INTI, que son instituciones muy arragaidas en la sociedad cordobesa y tienen un impacto muy importante", reflexionó la diputada.

Esto no fue lo único que salió mal en el evento. Al parecer, no lograron agotar la capacidad del espacio, que eran alrededor de 2500 sillas, a pesar de que invitaron a participar a las fuerzas de seguridad de manera gratuita y a algunos militantes del radicalismo que responden al diputado Rodrigo De Loredo.

"Lo sé porque a la noche me tocó compartir un programa con una legisladora que responde a él y dijo explícitamente que había participado gente de su grupo político en esta presentación", contó Estevez en comunicación con Nora Veiras.

Otro sector que participó del festival fue un grupo de la Iglesia evangélica cordobesa, un grupo que trabaja hace tiempo con Javier Milei y que fueron parte invitada. La participación no alcanzó a todos los sectores de la institución y, de hecho, generó críticas de los propios fieles, sobre todo, en un sector que está más vinculado al trabajo territorial y con estrecha relación con la Iglesia católica.

"Es verdad que hay un sector que lo apoya, que lo respalda, que es el sector más conservador, que tiene un discurso muy antifeminista y muy retrógrado y la verdad es que no me sorprende que lo acompañen porque, en definitiva, terminan coincidiendo en la mayoría de sus ideas, como la mirada que tienen hacia la mujer, que es bastante coincidente con la mirada que tienen los seguidores de Milei y él mismo y al respecto del rol que le otorgan a las mujeres en la sociedad", planteó Estevez.



Seguí leyendo: