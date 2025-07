La Coalición Cívica, el partido de Elisa Carrió, fue parte constitutiva de la ya extinta coalición Cambiemos y sus consecuentes Juntos por el Cambio y Juntos. A través de esos frentes logró ubicar concejales y legisladores provinciales, algo que ahora intenta reponer en el nuevo frente Somos Buenos Aires de la mano de uno de los hombres más ligados a la exdiputada nacional, el bahiense Andrés de Leo.

El exsenador que buscó convertirse en jefe comunal de Bahía Blanca en 2023, le ganó la pulseada a los intendentes radicales de la Sexta sección electoral y se ubicó como la cabeza de la lista que la coalición que quiere romper con la polarización presentará en el sudoeste bonaerense.

“Me gustaría que la sociedad bahiense y de la región pueda elegir entre los candidatos y salir de la relación tóxica que nos proponen Milei y el kirchnerismo”, dijo el candidato a Buenos Aires/12. Para el dirigente, al ser desdoblada, la del 7 de septiembre “es una elección que da la oportunidad a los vecinos de elegir a candidatos que conocen cara a cara” y entiende que el espacio puede tener chances de alcanzar, e incluso superar, el piso de 9 puntos.

Buscando hacer enfrentará a las listas encabezadas el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara; mientras que la de los libertarios la lleva Oscar Liberman, excandidato a intendente de Bahía Blanca en 2023.

Para la Coalición Cívica la campaña será buscar el hueco de centro. “La lista de Dichiara, va a defender la gestión de Kicillof, que es el status quo provincial y en la de La Libertad Avanza vemos el sometimiento que hicieron sobre dirigentes del PRO y van a tener a un candidato como Liberman y el exintendente Hector Gay, es una lista que encierra contradicciones”, analiza el exsenador.

Bahía Blanca, tierra del destrato

Los destratos de la gestión libertaria al pueblo bahiense durante las dos catástrofes naturales que les tocó enfrentar en solo un año y medio no pasarán desapercibidas de la campaña que ya inició.

“La lista de La Libertad Avanza y el PRO tiene un denominador común: contiene a dirigentes que hicieron silencio con el abandono de Milei a la ciudad durante el temporal de 2023, como también hicieron silencio cuando Milei decidió castigar a Bahía por cuestiones políticas, corriendo la mayor inversión de la historia de la Argentina privando a los bahienses de cientos de fuentes de trabajo genuino”, dijo de Leo en referencia a la fallida instalación de la planta de GNL en la región. “Además, son dirigentes que acompañan el veto de Milei a la ley reparadora por la trágica inundación de marzo”, sumó.

Por caso, recordó que en Bahía Blanca, la ciudad que posee la mitad del padrón de la sección, todavía hay unas 6 mil personas que solicitaron ayuda económica al Gobierno nacional y que no la recibieron. “Son ayudas que están lejos de reparar los daños personales de los bahienses, es para una reparación en parte, pero aún así del total de ayuda que el Gobierno nacional dijo que iba a mandar, solamente 100 mil millones son los que llegaron a manos de los bahienses”, reclamó. “Es muy difícil creer que el resto haya llegado con el envío del ejército o la instalación de un hospital de campaña que fue más un show que algo genuino. Lejos está de haber cumplido con las ayudas y muy lejos de lo que Bahía Blanca está necesitando”, planteó.

“Si el vecino identifica bien a los competidores, vamos a hacer una gran elección”, asevera. En la lista de aspirantes a diputados provinciales lo acompaña Priscila Minnaard, radical de Coronel Dorrego.

Si bien Somos Buenos Aires nació conflictuada por las negociaciones truncas con Fernando Gray, Joaquín de la Torre, Margarita Stolbizer o Emilio Monzó, a lo que se sumaron las internas del radicalismo que calaron hondo entre los dirigentes, para la Coalición Cívica, que hoy cuenta con una banca de tres integrantes en la cámara baja provincial, es un primer paso en el camino de construcción de una tercera vía competitiva.

“Lo que intentamos hoy es construir una alternativa política y no reclamamos cotos de poder en una alianza. Somos muchos los que no queremos volver al pasado, pero tampoco queremos este presente que nos duele, que es un presente de virulencia y abandono”, plantea de Leo.

“Queremos representar a un sector de la sociedad que no está contento con lo que está pasando y no sectorizar, que es algo que no genera credibilidad. Somos es una experiencia incipiente, pero si somos capaces de representar a los bonaerenses que no encuentran a nadie, podemos plantearnos como alternativa”, define.