En medio de una economía con mayoría de sectores productivos, comerciales y sociales dañados por el ajuste del gobierno de Javier Milei, el campo demostró en las últimas horas ser poseedor de un lobby envidiable. En sólo una semana, Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron en público y en privado al menos 5 veces con ceos y operadores ruralistas para intentar evitar que el cierre de la muestra de la Rural sea un mar de críticas para un mandatario que les prometía bajar retenciones y no lo hacía.

Los funcionarios les pidieron favores, hicieron promesas y les dijeron que son el corazón del plan económico, pero hasta que el Presidente no soltó dinero, las conversaciones fueron un frontón. El Ejecutivo libertario -seriamente afectado por el inicio de la sequía de dólares del agro y las presiones para llevar a cero las retenciones a la soja- se rindió y finalmente anunció una baja de retenciones que va desde la carne a la soja. Gastó la plata que les había retaceado hasta a los jubilados para contener a un sector en rebelión moderada. Milei se asustó por la falta de dólares. Una postal de presión efectiva del poder económico y debilidad del poder político pocas veces vista. Una foto de la desesperación oficial para que el campo liquide más divisas y le de plafón al Gobierno para llegar a las elecciones con dólar quieto e inflación intervenida.

Los que participaron de esos encuentros contaron a Página I12 que Milei resignó lo fiscal a cambio de chucherías. Poder digitar la lista de acreditados para cubrir el cierre de "La Ganadera" (algo que parece haberse vuelto un vicio peligroso en eventos públicos y privados); sacar del encuentro a la vice, Victoria Villarruel; entrar en la caja de una camioneta junto a su hermana Karina y Luis Caputo, el ministro fiscalmente exprimido; y recibir un aplauso fuerte de los dueños de casa, mayormente empresarios ganaderos.

El clima en el campo estaba y está tan caliente que en los grupos de WhatsApp de productores Gurú Agro y Gurú Ganadero hubo en la previa insultos directos a Caputo y hasta una dirigente histórica debió aclarar que "no queremos desestabilizar, pero hay que ser más firmes". En este contexto, Milei le pidió al jefe de Hacienda que haga cuentas para ver qué podían entregar a cambio de una fiesta en paz. "Toto" le dijo que era conveniente hacer un anuncio exclusivo de carnes, bajarles las retenciones a cero. Hacerlo de otro modo sería bien visto, pero insuficiente para calmar a las fieras. "No me sirve, démosle todo", se resignó Milei, según contaron a este diario fuentes al tanto de la negociación. Así es que el ministro le dejó una carpeta con tres propuestas de baja de tributos, que el Presidente analizó durante la noche del viernes. El sábado a primera hora le dio la orden de "bajarles 20 por ciento a todos".

Aliados y enemigos

"Acá lo silbaron a Alfonsín, ¿cómo me van a silbar a mi?", le preguntó Milei a Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural (SRA) en uno de los últimos encuentros que mantuvieron. El matarife, su principal aliado en el agro, le prometió: "eso no va a pasar, quedate tranquilo, pero algo tenes que dar". Ayer a la mañana, Pino -que llegó a ser importante en la entidad de la mano de Luis Miguel Etchevehere y el PRO-, se pintó de violeta y una de las comidillas en el palco oficial fue lo libertario que estuvo su discurso. La otra, lo innecesario que fue cuando el Presidente, luego de ceder millones en baja de retenciones al campo, sostuvo casi con orgullo el veto al mísero aumento a los jubilados. Allí blanqueó que serán los más necesitados los que financiarán el beneficio al campo.

A Pino le pagaron, cumplió y habló como futuro ministro de la Producción. Este diario adelantó que Milei le ofreció un cargo, como parte del plan de ablande del enojo rural. En esa línea, "Nico", como le dice el Presidente, le sacó una cabeza de ventaja a su vice, Marcos Jorge Celedonio Pereda Born, el presidente del Grupo Bermejo, que hoy quiere ser presidente de SRA, es crítico del Gobierno y juega con el partido amarillo.

El Presidente de la Rural apostó fuerte presionando a Milei porque las bases y las entidades del interior lo venían acorralando. Hace unos días, la Sociedad Rural de Rosario -entidad de peso de la zona núcleo- dio a conocer un comunicado titulado "Alarma en el agro". El texto señala que “los productores del agro santafesino advertimos con preocupación el agravamiento de las condiciones económicas que afectan a la producción”.

La gremial empresaria la preside María Soledad Aramendi, quien precisó que "el inmobiliario rural se incrementó un 13,51 por ciento" y "la figura del Gran Propietario Rural dentro del Inmobiliario debe ser eliminada. Como también el aumento de IIBB a todo tipo de servicios". Asimismo, destacaron que "entre enero y julio, el precio del gasoil aumentó entre un 10% y un 12% según la jurisdicción. Esto no solo afecta el costo operativo de la maquinaria y logística, sino también las tasas comunales, ya que muchas se calculan en litros de gasoil por hectárea”.

La presión del campo al Gobierno para que ceda retenciones tenía a la dirigencia rural partida en dos. Pino, el jefe de SRA, tiene banca principal de dos dirigentes, también cruzados del Gobierno. Uno es Carlos Odriozola, actual coordinador de la mesa de carnes de SRA y ladero fiel del matarife. La otra es la vice de la Rural, Eloisa Frederking, primera mujer en la mesa chica de la entidad en la historia. También lo respaldan a Pino los familiares de Etchevehere, muchos de los cuales integran el directorio de la Rural.

Marcos Pereda, en tanto, tiene atrás a los expresidentes de la Rural, al propio Etchevehere y a Andrés Costamagna, ex director de la entidad, un ingeniero agrónomo experto en genética animal. También "Techi" Cavotti, una productora de nuez pecan que encendió los Whatsapp del agro con un mensaje picante. Pereda es el que hoy más contactos tiene con Macri y es amigo personal y ex socio de Caputo en el fondo de inversión Invernea, creado en el seno de su ex consultora, Anker.

"Nadie quiere desestabilizar..."

María Teresita Cavoti de Firpo, alias "Techi", se hizo conocida en los años del kirchnerismo por combatir desde el agro a esa fuerza política. Cruzada del ruralismo, explotó los chats de Whatsapp Gurú Agro y Gurú Ganadero -que nuclean a productores, consultores y políticos- con un mensaje duro en la previa a la llegada de Milei a la Rural.

"Milei se ha reunido con La Mesa de Enlace. Nadie quiere desestabilizar esta presidencia. No queremos un fracaso, pero CON RESPETO, seguir poniendo CONVICCIÓN va ser importante lo que Milei diga en La Rural", precisó, entusiasmando a los más críticos para que aceleren el lobby pro baja de retenciones. Desde esos grupos se cocinó buena parte de la presión de las bases para que el Gobierno entregue retenciones mientras ajusta a jubilados y hasta a la industria.

Días antes, Caputo había usado su cuenta de X para decir que las exportaciones del campo sería reemplazadas, en breve, por las de petróleo de Vaca Muerta. Ese mensaje en redes se copió en los grupos de Whatsapp del agro, y salieron todos a cruzarlo. "Desgraciadamente muchos economistas, y son la mayoría, no tienen ni idea del sector agroindustrial, es una vaca a la cual hay que ordeñar permanentemente", lo chicaneó un dirigente cordobés.

Otro, entrerriano él, dijo que "los escucho hablar como si fueran Premios Nobeles del Agro en los medios, y la cantidad de burradas que dicen son increíbles". Y agregó: "¿Se cree que solo vendemos soja? Terrible. Ni siquiera tiene claro el concepto de cadenas agroindustriales".