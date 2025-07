Ghislaine Maxwell, la traficante sexual convicta y confidente cercana de Jeffrey Epstein, ha instado a la Corte Suprema a aceptar su apelación pendiente y anular su condena, alegando que estaba cubierta por un acuerdo que Epstein hizo con las autoridades federales, que la protege del enjuiciamiento. "Este caso se trata de lo que prometió el gobierno, no de lo que hizo Epstein", dijeron los abogados de Maxwell a los jueces en un nuevo escrito.

Maxwell está cumpliendo una condena de 20 años en una prisión federal desde 2022 por llevar a cabo un plan de años con Epstein para reclutar y abusar sexualmente de adolescentes.

Recientemente se reunió con el fiscal general adjunto Todd Blanche para entrevistas en medio de una tormenta política sobre el mal manejo del caso Epstein por parte de la administración Trump. Esas conversaciones no se mencionaron en la última presentación de la corte suprema, según la prensa norteamericana.

"El presidente Trump construyó su legado en parte sobre el poder de un acuerdo, y seguramente estaría de acuerdo en que cuando Estados Unidos da su palabra, debe cumplirla", dijo el abogado de Maxwell, David Oscar Markus, en un comunicado. "Apelamos no solo a la Corte Suprema sino al propio presidente para que reconozca cuán profundamente injusto es convertir a Ghislaine Maxwell en chivo expiatorio por los crímenes de Epstein, especialmente cuando el gobierno prometió que no sería procesada".

Cuando se le preguntó, durante su visita a Escocia, donde no pudo esquivar el tema, si consideraría darle un indulto a Maxwell, Donald Trump dijo: "Nadie se me acercó con eso, nadie me preguntó al respecto. Este tema está en las noticias, pero en este momento sería inapropiado hablar de eso". Anteriormente no había descartado la posibilidad de un indulto, afirmando que tiene el poder y la autoridad para emitir uno.

También dijo a los periodistas que "nunca tuvo el privilegio" de visitar la isla de Epstein, diciendo que rechazó una invitación del delincuente sexual convicto en lo que el presidente llamó un momento de buen juicio. "Nunca tuve el privilegio de ir a su isla, y cuando me invitó lo rechacé", dijo Trump. "En uno de mis muy buenos momentos, lo rechacé".

También reveló la razón de su pelea con Epstein: "Durante años no quise hablar con Jeffrey Epstein. Hizo algo que fue inapropiado. Contrató a personas que trabajaban para mí, me las robó, y le dije: 'No vuelvas a hacer eso'. Y lo hizo de nuevo y lo eché del lugar... y eso fue todo. Me alegro de haberlo hecho".