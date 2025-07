”Tenemos que hilvanar juego, en ese debemos mejorar”, asumió Ariel Holan luego de dos partidos en el Gigante sin triunfos del equipo. El técnico de Central admite que se espera mejor nivel del canaya, aunque también detecta problemas por fuera de lo deportivo: “El apoyo de la gente nos genera una ansiedad que no podemos resolver”. El plantel auriazul volvió ayer a las prácticas pero tendrá su próximo compromiso el sábado 9 de agosto ante Atlético Tucumán de visitante y con la presencia de 2500 hinchas canayas.

Cinco puntos en tres partidos no genera ninguna alarma. Lo que inquieta en Arroyito es el juego de Central, que sigue sin aparecer a la altura de las expectativas. Holan no pone excusas y reconoce la situación. “Hay que tener eficacia en las oportunidades que disponemos porque a medida que pasan los minutos el rival se va desgastando y se mete atrás con dos líneas de cinco. No le quito el mérito a San Martín de San Juan porque lo hicieron bien. Nos costó hilvanar juego y en eso tenemos que mejorar. El apoyo incondicional de la gente genera una ansiedad que no podamos resolver y ese estado de ánimo contribuye a las imprecisiones”, analizó Holan. “Es el tercer partido del campeonato. De local los rivales se hacen duros porque se repliegan atrás y tenemos que acertar los caminos”, agregó el entrenador canaya. Central aún no ganó de local y el pasado sábado ante San Martín de San Juan no encontró méritos para aspirar al triunfo. “En gran parte tuvimos la posesión del balón y ellos arrancaron presionando bien alto. Ahí nos costó conectarnos en las primeras líneas. San Martín lo hizo de manera muy dinámica y agresiva y cuando superábamos las líneas cortaron con infracciones.

Tuvimos partidos de estos en el semestre pasado pero entraba una pelota y ganábamos. Ahora nos está costando que entre. Tenemos que mejorar la elaboración de situaciones de riesgo”, subrayó Holan. Por último, el técnico explicó: “Por distintas circunstancias no pudimos probar muchas alternativas en las semanas de entrenamiento. Pero quiero dejar en claro que acumulando delanteros no vamos a ser más peligrosos. No se trata de un delantero o dos sino de cómo mejoramos en la elaboración y la gestación de nuestro juego colectivo. Ahí hay que darle varias vueltas de rosca a la idea”.

El plantel de Central volvió ayer a las prácticas en Arroyo Seco. El próximo partido será en doce días, por lo cual el entrenador tendrá tiempo para recuperar a los jugadores con problemas físicos. Facundo Mallo estará disponible, tras ausentarse de las dos últimas fechas por una lesión muscular. Carlos Quintana será evaluado en su evolución dado que no pudo terminar el partido del fin de semana. Jaminton Campaz, por su parte, tiene muchas chances de volver a la titularidad en Tucumán. Mientras que Santiago López se repone de un esguince de tobillo y tampoco podrá jugar la fecha que viene. Holan no hará fútbol esta semana para darle prioridad a la recuperación física de los jugadores. El partido con Atlético Tucumán se jugará el sábado 9 de agosto a las 20.45 y la dirigencia tucumana confirmó ayer que le cederá en su estadio 2500 populares a los auriazules.