Cristian Fabbiani insiste por la contratación del delantero colombaino Luis Díaz y para eso la dirigencia de Newell's debe resolver la desvinculación del defensor paraguayo Saúl Salcedo para liberar una plaza de extranjero. Entre tanto, el técnico de Newell’s retoma los entrenamientos esta mañana en Bella Vista con la preocupación en la condición física de Luciano Lollo, Víctor Cuesta y Ever Banega.

Newell’s tiene acordado con Envigado de Colombia la contratación del delantero Luis Díaz. Incluso el jugador le hizo saber a Fabbiani que quiere venir a jugar el parque Independencia. Pero el plantel rojinegro no tiene lugar para sumar a un nuevo extranjero. Para eso la dirigencia debe lograr la salida de Salcedo, quien no es tenido en cuenta por Fabbiani. Pero Newell’s aún no pagó la totalidad del pase del jugador a Olimpia de Paraguay de acuerdo a lo firmado en junio del año pasado. Los rojinegros propusieron devolver al defensor pero en Olimpia no mostraron interés. Y los clubes que se interiorizaron por la situación del defensor desestimaron avanzar en las conversaciones por el valor que le puso Newell’s a su ficha. Es por eso que la salida de Salcedo está trabada y en consecuencia la llegada de Díaz, aunque en los rojinegros tienen tiempo hasta el 31 de agosto para traer al delantero colombiano.

Por otra parte, hoy Fabbiani se reencuentra con los jugadores en Bella Vista. La lepra recibirá el viernes 8 de agosto a las 21 a Central Córdoba de Santiago del Estero. Se espera el debut de Darío Benedetto en la ofensiva. El ex Boca sufrió un desgarro a pocos días del inicio de la temporada y no pudo jugar aún un solo minuto en el Clausura. Bendetto será titular en el próximo partido en reemplazo de Franco Orozco o Carlos González. Aunque hay interrogantes en otros jugadores titulares del equipo. Porque Lollo tiene dolores en el tobillo derecho, al tiempo que Cuesta y Banega acusaron molestias musculares tras el empate en Mar del Plata con Aldosivi. Fabbiani tiene diez días de trabajo para recuperar jugadores, principalmente a Banega.