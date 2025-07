Este domingo se celebró la ceremonia de los Martín Fierro de Radio 2025 organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA). Y resultó una noche fructífera para las radios del Grupo Octubre, que entre AM 750, FM Aspen, Mucha Radio y Continental totalizaron ocho estatuillas, con el broche especial que significó el el nuevo Martín Fierro de Platino para la legendaria Aspen.

Este año el presidente de la institución, Luis Ventura, no pudo asistir por la agresión que sufrió mientras dirigía a Victoriano Arenas. La gala se desarrolló en el Salón Janos y fue conducida por Luis Novaresio y Pamela David. "Nos encontramos de nuevo en la fiesta de la radio para agasajar a todos los trabajadores de la familia", anunció el vicepresidente de APTRA, Santos Buglisi, quien además recordó que el 27 de agosto se cumplirán 105 años de la primera transmisión radiofónica desde la terraza del Coliseo.

La primera estatuilla de la noche fue para Aspen Night (Aspen) como mejor Programa Musical y Gabriel López Fernández agradeció a APTRA, al Grupo Octubre y a Gisela Marziotta (directora de Radios del GO) porque "nos permiten trabajar y crecer cada día", además de locutores, operadores, familias y oyentes. Basta Baby (Rivadavia) ganó como Diario de Interés General AM y Etchecopar dijo: "Es hora de que no se ataque a los periodistas por cualquier cosa. Sin periodismo no hay democracia. Dedico esto a los compañeros que están de un lado y del otro; para mí no hay grieta, hay competencia".

Pablo Difonti, Lorena Di Geso y Eduardo Roust, de Continental.





Marcelo Seminara (Aspen) obtuvo la segunda estatuilla del GO por su labor en Operación, mientras que en Periodístico Diario Vespertino FM ganó Pasaron Cosas (Radio con Vos), ciclo que Alejandro Bercovich definió como "un programa periodístico para un país que de a ratos parece joda, un programa muy serio que intenta ser eso que al gobierno le molesta que exista". También habló sobre la situación del gremio: "Ellos dicen que la sociedad no odia suficiente a los periodistas. Quizás en un tiempo ni necesiten que nos odien porque nos van a matar de hambre. Que defienda la libertad de expresión una patronal que mata de hambre a la gente es algo que no está siendo eficaz. Saludamos a los compañeros que están bajo la línea de pobreza".

Gabriel Anello (Súper Mitre Deportivo – Mitre) ganó como Relator Deportivo y Karina Labraña (Alguien tiene que decirlo – Mitre) en Producción. El premio en Locución Femenina fue para Ailín Reig (Mucha Radio), quien agradeció al GO e invitó a "descubrir y amar a Mucha Radio, como todos los que estamos ahí porque es nuestra casa". Pan y Circo (Rivadavia), liderado por Jonatan Viale, ganó como Periodístico Matutino AM. "Vamos a tratar de hacer el mejor periodismo posible. Hay que aprender a levantarse de los golpes de la vida. Tocaron errores, hay que asumirlos y saber pedir perdón porque equivocarse es parte de la vida", se excusó en clara alusión al episodio bochornoso que protagonizó durante la entrevista televisiva a Javier Milei.

Flor Alkorta.





Flor Alkorta (Mediodía 750 – AM 750) ganó por Labor Humorística Femenina. Subió al escenario con un tropezón que le dio pie para un chiste sobre la ingesta de alcohol y dijo: "Por más mujeres humoristas en la radio. A nosotras nos cuesta mucho llegar y estar. Es difícil ser mujer en los medios así que agradezco a APTRA por no haber invitado a Ari Paluch así volvemos todas sanas y salvas a casa; también agradezco que no invitaron a Pedro Brieger así nunguna chica termina con el vestido salpicado". La mejor Movilera fue Silvina Brandimarte (La Red), quien dijo: "La calle es un lugar difícil y desafiante para hacer periodismo. A veces decimos cosas que incomodan pero no vinimos a hacer cosas cómodas, vinimos a informar y aquí estamos. Sabemos que a veces poner el cuerpo tiene un costo muy alto como bien lo sabe Pablo Grillo y, sin embargo, cada día salimos a buscar apasionadamente la noticia".

La venganza será terrible (AM 750), emblemático ciclo conducido por Alejandro Dolina, fue reconocido como Programa de Interés General Diario Nocturno; subieron a recibir el premio Guillermo Stronatti (ex integrante histórico del programa) junto a Marziotta, porque el conductor estaba de viaje con LVST. "Dolina es una eminencia de la radio y también ganó su Martín Fierro de Oro por este programa histórico", señaló Marziotta, y Stronatti agradeció al conductor "por tantos años compartidos". Un buen momento (La Red) ganó como Programa Deportivo, Vinos y vinilos (Radio con Vos) como Musical Semanal y De acá en más (Urbana Play) como Periodístico Matutino Dario FM. "Somos muy pocas mujeres haciendo programas de política y necesitamos más. Hoy se le asigna muy poco valor a lo público (lo saben los docentes, los trabajadores de la salud, los investigadores), al espacio que los periodistas habitamos: el de la conversación pública. No puede existir el insulto, el agravio, el chiste de mal gusto, la discriminación o la burla al distinto. Tenemos que preservar el debate público", exhortó María O'Donnell.

El aguante de Sábado Tempranísimo (Mitre) ganó como Semanal AM y El ojo del arte (Metro) como Cultural Educativo. En Locución Masculina fue galardonado Pablo Bricker (Mega), quien informó que el salario básico de un locutor ronda hoy los $450 mil y pidió a las patronales "más simpatía y cercanía" con los trabajadores. Ignacio Ortelli (Esta mañana – Rivadavia) fue premiado como Columnista Político / Económico, Sebastián Wainraich (Vuelta y media – Urbana Play) obtuvo la estatuilla en Conducción Masculina FM y su par femenina fue Martina Soto Pose (Clásico de clásicos vol. 2 – Rock & Pop).

Alejandro Flores, Juan Sirvén, Fernando Banus, Matías Berlín, Marcelo Seminara, Gisela Marziotta y Gabriel Lopez Fernández.





El Servicio Informativo destacado fue el de Continental, otra de las radios del GO, y en Panorama Internacional se reconoció a CNN Radio. La mejor Columnista de Espectáculos fue Karina Iavícoli (Diego a la tarde – Mitre) y en Labor Periodística Deportiva ganó Juan Carlos "Toti" Pasman. En Conducción Masculina Semanal AM y FM fue galardonado César Litvin (El gato escaldado – AM 750), quien no pudo asistir por problemas de salud. Su compañera de programa, Sandra Igelka, destacó la importancia de los mensajes de los oyentes en el programa sobre temas que hoy preocupan como la situación de los jubilados o los trabajadores del Garrahan.

En Diario de Interés General FM ganó Nadie nos para (Rock & Pop), liderado por Beto Casella, quien al igual que el año pasado señaló la precarización del sector: "El 80% de la gente que está acá anda en un promedio de $450 mil, están yendo a laburar para pagar la prepaga y las expensas. No es un discursito político; es amable el pedido. Los invito a que se junten en cada radio". En Labor Periodística Femenina ganó Romina Manguel (No dejes para mañana – Radio con Vos) y su par masculino fue Gustavo Sylvestre (Mañana Sylvestre – Radio 10). En el rubro Musicalización hubo un empate entre Juano Sirvén (Los 40 Principales) y Julián "Pento" Etchevarría (Rock & Pop/Blue), mientras que el mejor Periodístico Diario Vespertino AM fue Hola Chiche (Radio Del Plata). Gustavo López (López 910 – La Red) fue destacado en Conducción Masculina AM y en la categoría femenina, Cristina Pérez (Cristina sin vueltas – Rivadavia).

El Martín Fierro de Platino fue para la legendaria Aspen. "Esto es un montón pero Aspen lo merece. Es una radio que está cerca de cumplir 40 años. Quiero agradecer al GO por seguir apostando a las radios, somos seis: dos AM y cuatro FM, una de ellas esta radio que es líder y número 1 en Argentina. Es una radio de música y tiene alma porque detrás de cada tema que escuchamos hay un montón de personas trabajando. Se lo dedico a todos los que formaron parte de Aspen, este MF también es de ellos", subrayó Marziotta. Finalmente, el Martín Fierro de Oro FM fue para Nadie nos para (Rock & Pop) y el de AM fue para Un buen momento (La Red). Además, a lo largo de la noche hubo varios homenajes con la interpretación de cortinas musicales a cargo del trío Vox Popurri: a Mitre por su centenario, a tres periodistas de tenis (Guillermo Salatino, José "Chiche" Almozny y Juan José Moro), a Rock & Pop por sus 40 años y a los periodistas Mario Mactas y Jorge Lanata.

Ailín Reig, de Mucha Radio.