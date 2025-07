En un evento que causó gran impacto, el estreno de The Naked Gun en Nueva York revivió el espíritu cómico que parecía perdido en el tiempo. Con Liam Neeson asumiendo el papel del inolvidable Frank Drebin Jr., la película fue recibida con gran entusiasmo, obteniendo elogios de críticos especializados. Algunos incluso la consideran un merecido tributo al legado de Leslie Nielsen.

El contexto del regreso de una franquicia icónica

La saga de The Naked Gun posee un historial destacado y un lugar especial entre los cinéfilos. Comenzó en 1982 con la serie Police Squad!, y la franquicia alcanzó la fama gracias a las películas posteriores: The Naked Gun: From the Files of Police Squad! en 1988, The Naked Gun 2½: The Smell of Fear en 1991 y Naked Gun 33⅓: The Final Insult en 1994. Después de más de tres décadas desde la última entrega, la expectativa por un nuevo capítulo había ido creciendo.

Liam Neeson, conocido por sus papeles de acción, fue elegido para interpretar a Frank Drebin Jr., el hijo del legendario protagonista. Su habilidad para adaptar su actuación a la comedia ha sido destacada por los críticos, quienes afirman que logró captar la esencia cómica de Nielsen. Este detalle no solo conecta la película con el éxito pasado, sino que también abre nuevas posibilidades para el género.

Las primeras reacciones y su impacto generalizado

Inmediatamente después de la proyección, las redes sociales se inundaron de opiniones. La audiencia en el estreno elogió tanto el guión como las actuaciones. Frases como "un renacer del humor original" y "una joya del cine cómico moderno" fueron algunas de las reacciones de críticos y asistentes.

Akiva Schaffer, reconocido por su trabajo en Saturday Night Live y Popstar: Never Stop Never Stopping, aporta su sello distintivo a la dirección. El equipo creativo cuenta con el respaldo de Seth MacFarlane, conocido por su ágil producción en Ted y Family Guy.

En cuanto al reparto, figuras como Pamela Anderson, Paul Walter Hauser y CCH Pounder complementan el proyecto, aportando cada uno su cuota de humor.

El desafío de modernizar un legado

Lograr el equilibrio entre respetar lo clásico y adaptarse al presente fue un reto que el equipo creativo parece haber superado con éxito. The Naked Gun, sin perder su esencia de humor inocente y travieso, evita el humor que hoy podría considerarse ofensivo. Este ajuste sutil ha sido un punto destacado por los asistentes, quienes valoran esta evolución en la dinámica cómica.

Además, las referencias nostálgicas y los gags continuos han logrado conectar con nuevas audiencias, que quizás descubren por primera vez el atractivo de esta comedia desbordante.

Con su lanzamiento mundial programado para el 31 de julio, The Naked Gun se perfila para reavivar una llama cómica en los cines y más allá.

