Mala noticia para las fiestas

A 48 horas de la noche buena, la angustia se apoderó de los trabajadores de la empresa de cosechadoras Vassalli, de Firmat, que a través de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) supieron que habrá 52 despidos apenas empiece 2018. El próximo miércoles 27 se realizará una audiencia en el Ministerio de Trabajo y los operarios se movilizarán hasta Rosario para acompañar la lucha. "Lo vamos a resistir", aseguró el abogado de la UOM, Pablo Cerra. El letrado repudió el accionar de la empresa, que anunció las cesantías cuando los trabajadores están pensando en las fiestas de fin de año y esa noticia es un golpe bajo. También denunció que la empresa pretende pagar el 50 por ciento de las indemnizaciones y que, en medio de incumplimientos con el pago de las remuneraciones, parece una chicana que se pongan en los transparentes de la planta anuncios de una financiera que ofrece préstamos. "Es un cóctel perverso", dijo el letrado que habló de contradicción: "Cuando el gobierno nacional está diciendo que la actividad agroindustrial está pum para arriba, una empresa que se dedica a eso quiere sacar trabajadores: alguien está mintiendo".

La noticia llegó a la planta durante la tarde del jueves. Desde hace meses los operarios denuncian intenciones de "vaciamiento", ya que la empresa viene diciendo -desde mediados de año- que les "sobran" empleados: querían echar a unos 150, de casi 500.

Por ello, la patronal empezó con la suspensión de 14 personas, abrió retiros voluntarios y cambió el horario de ingreso. Sin embargo, al hablar de despidos, Vassalli no esperó a que llegue el 31 de diciembre, cuando vence el acuerdo preventivo de crisis entre el gremio y el Ministerio de Trabajo, y le comunicó a la UOM que pasada esa fecha despedirá a 52 personas.

"Esto no nos toma de sorpresa porque ya veníamos denunciando la situación hace unos cuatro meses, en el Ministerio de Trabajo, con respecto a que la empresa tenía esta intención, con cerca de 120 compañeros. Lo que no sabíamos era la fecha. Hasta el 31 no pueden hacerlo porque hay un convenio que ampara a los trabajadores hasta ese día. Ahora nos llega una notificación a la UOM y al Ministerio donde la patronal manifiesta que el 1º de enero van a emitir telegramas de despidos a 52 trabajadores. Creemos que es una primera tanda de lo que pretenden", lamentó el abogado de la UOM.

Cerra fue más allá: "Repudiamos esta actitud, porque creemos que es hasta inmoral: si sabían que iban a despedir en enero, por qué no los notificaron en enero, en lugar de tan pocos días antes de las fiestas".

El abogado reconoció que la situación "se veía venir", y ante ellos solicitaron una audiencia en el Ministerio. "Estoy en contacto permanente con el ministro (de Trabajo de la provincia) Julio Genesini, que está al tanto de la situación y nos ha brindado toda su cartera para defender los puestos de trabajo".

En tanto, el abogado habló de la ministra de la Producción, Alicia Ciciliani. "Lo paradójico de todo esto es que la notificación llega cuando la nueva ministra de Producción de la provincia se junta con la patronal y sale a decir, en Firmat, que la empresa no iba a despedir a nadie. Este mismo día, por la tarde llegó la notificación de las cesantías. Lamentamos que haya sucedido, porque habíamos quedado con Ciciliani en encontrarnos la semana que viene. Hubiéramos preferido que tuviera una reunión con el gremio antes que con la empresa, porque nosotros conocemos a la patronal y sabemos que son mentirosos. La ministra tiene su derecho a reunirse, pero salió con esta información de que no habría despidos", dijo sobre la titular de la cartera. "En otras luchas hemos sostenido y hasta inventado estrategias para que no se pierdan puestos de trabajo", recordó Cerra, quien descartó la posibilidad de una ayuda del gobierno nacional. "Es nula", dijo. Y señaló: "Cuando hay voluntad política, las cosas se pueden lograr; pero todavía no hay ningún telegrama enviado y en caso de efectuarse creemos que pueden ser nulos", dijo.

En tanto, antes de la audiencia en el ministerio de Trabajo de Rosario, este miércoles, los trabajadores planean una marcha que partirá a las 9, de Pellegrini y Ovidio Lagos para movilizar hasta la esquina del Ministerio, en Lagos y San Lorenzo.