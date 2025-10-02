La Cámara Federal de Casación Penal confirmó los procesamientos que había dictado el juez Ariel Lijo contra represores que actuaron en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Por unanimidad, los camaristas Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci desestimaron los recursos presentados por las defensas de Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Radice y Gonzalo Torres de Tolosa.

En esa resolución, Lijo había incorporado los casos de niños y niñas que estuvieron a merced de la patota de la ESMA. Slokar, en su voto, recordó las obligaciones internacionales del Estado. “Esta obligación de combatir la impunidad se ve acentuada cuando se trata de violaciones cuyas víctimas son niños”.

El juez también destacó el deber de visibilizar la violencia diferencial sufrida por las mujeres. “Ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección”, señaló Slokar.

El fallo se conoce tan solo un día después de que el Gobierno modificara la muestra que se exhibe en el museo de la ESMA y borrara las marcas que hablaban de lo padecido por las mujeres que estuvieron cautivas allí.