Julio Andrés Aspera enfrenta causas por violencia física agravada por el vínculo, abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad y múltiples desobediencias judiciales. A pesar de estar imputado y haber incumplido reiteradamente las medidas cautelares, la jueza de Violencia Familiar y de Género, Gisela Centeno, le quitó la consigna policial y la asignó a la denunciante. Además, le impuso un bozal legal a la mujer para impedirle hablar públicamente sobre su agresor.

Aspera está imputado por privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones doblemente agravadas por el vínculo y el género, y desobediencia judicial en al menos dos oportunidades. También enfrenta seis imputaciones por abuso sexual con acceso carnal. Los hechos fueron enmarcados como violencia de género, conforme a la Ley 26.485 y la Convención de Belem do Pará.

Marcela conoció a Aspera hace seis años, cuando otros funcionarios se lo presentaron. Desde entonces, él desplegó un patrón de control progresivo: consiguió su teléfono, la invitaba insistentemente a salir y usaba a terceros para presionarla. Luego se ganó la confianza de sus hijas. “Llegó a ser como un segundo papá para ellas”, relató.

Aspera se mudó a solo 60 metros de su casa, compró una propiedad que ella y su exmarido pensaban adquirir para sus hijas. “Dijo que era para formar una familia, pero fue el inicio del control total”, contó Marcela. Comenzó a vigilarla, a cuestionar sus actividades, a exigirle que dejara de subir contenido a redes, de viajar con el vicegobernador (lo que debía realizar como parte de su trabajo), de ir al gimnasio. “Me decía que lo hacía para cuidarme, que los otros hombres solo querían llevarme a la cama. Pero era control disfrazado de afecto”.

El día del aniversario de la pareja, Aspera regresó de un viaje de pesca y bajó sus armas: una escopeta, un revólver y un cuchillo. Tras una discusión por un mensaje en su celular, la golpeó. “Me dio una trompada en la cara. Me oriné del impacto, perdí el conocimiento. Al despertar, estaba empapada en alcohol. Según él, era para que se me fuera el olor a pis”. En una llamada posterior, él le confesó que ese día había tenido la intención de prenderle fuego. Ella grabó la conversación.

Marcela contó que ese día Aspera la mantuvo encerrada mientras gritaba y discutía con otra persona. “Yo pensaba dónde estaban las armas, los cuchillos, con quién hablaba. Solo quería salir viva”. Sus hijas la encontraron llorando y golpeada. La contuvieron, llamaron a su padre y al día siguiente Marcela contactó a un abogado del gobierno, quien dio intervención a la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes.

Tenía planificado un viaje con sus hijas, que venía pagando desde hacía dos años. Antes de partir, dejó asentada la agresión ante un escribano. Aspera se presentó en su casa y luego le envió 175 mensajes amenazantes durante el viaje.

El 27 de junio, al regresar, Marcela hizo una denuncia en la Oficina de Violencia Familiar y Género. Dos horas después, Aspera la denuncia por amenazas. La jueza Centeno dictó una prohibición de acercamiento para ambos y le impuso a Marcela una restricción para hablar en medios de comunicación. “Lo único que a él le preocupaba era que yo contara lo que había pasado”, dijo la denunciante. A ella la imputaron después de haber expuesto su situación en un medio de comunicación.

La causa pasó por la fiscalía de Rosario de Lerma, cargo de Daniel Escalante, pero fue recusado por la defensa. Marcela tuvo que cambiar de abogada dos veces. Actualmente la representa Carmen Céspedes Cartagena.

La perimetral nunca se cumplió. “Vinieron cuatro veces del CIF a hacer las mediciones, pero nunca lo sacaron. Se tiran la pelota entre jueces y fiscales desde hace un año” sostuvo. Aspera vive a metros de la denunciante.

Marcela denunció 18 episodios de abuso sexual, incluyendo situaciones en las que él la forzaba mientras dormía. “Me decía ‘qué te cuesta, soy tu pareja’. Yo no sabía que eso también era abuso”. Las pericias psicológicas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CUF) y de su psicóloga particular confirmaron violencia de género y abuso sexual.

En diciembre de 2024, Aspera fue imputado por seis delitos sexuales con acceso carnal. La defensa pidió una pericia con una profesional de parte, que resultó ser la expsicóloga de Marcela. Ella presentó audios y mensajes en los que esa profesional la había calificado como víctima. El juez Pablo Zerdán ordenó su apartamiento y anunció que sería denunciada.

Marcela dijo que la causa se demoró por maniobras dilatorias: recusaciones, apelaciones, pericias repetidas. “Me hicieron pasar por cinco pericias distintas. Es victimizante, pero acepté todo para que el juicio avance”, afirmó.

En la causa por lesiones, privación de libertad y desobediencia judicial, se espera la audiencia multipropósito y luego el requerimiento a juicio. La causa por violencia sexual se tramita por separado y el juicio está previsto para el próximo año.

En septiembre de 2024, Aspera fue detenido tras incumplir medidas cautelares y mantener armas en su domicilio. “Encontraron revólver, manoplas, cuchillas, municiones”.

La jueza Claudia Puertas consideró que no era necesario mantener la detención y fue liberado tras 17 días.

Más que consignas, amigos

Marcela presentó un escrito al ministro de Seguridad y a las autoridades judiciales, responsabilizándolos si algo le ocurría. Las irregularidades se acumulan: consignas que compartían asados con el agresor, que lo acompañaban a jugar cartas, que limpiaban su casa. “Lo denunciamos todo”, sostuvo. Hasta lo vio sentado en un restaurante con el policía de la consigna y una mujer con la que mantiene un vínculo.

La última desobediencia ocurrió cuando Aspera la siguió en su camioneta tras una caminata. Las cámaras del 911 confirmaron que fue él quien la persiguió. Sin embargo, la causa quedó paralizada durante un mes. “La única causa que no se movió fue la mía”.

Tras múltiples incumplimientos, la jueza Centeno resolvió, el 31 de agosto, quitarle la consigna policial al agresor y asignársela a la víctima. “¿Cómo mi agresor sexual va a estar sin consigna? No se puede quedar sin custodia”, reclamó Marcela.

El acusado se mantuvo con consigna policial hasta ahora porque el juez de la Sala II del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro, Eduardo Sángari, se la impuso por 40 días, hasta que se fije la audiencia multipropósito. La medida venció el viernes.

“A la hora que yo salgo, él sale. Es ilógico. Cómo no me lo voy a cruzar si vive tan cerca de mi casa”. La consigna, lejos de protegerla, se convirtió en una carga. “Yo salgo para terapia, camino, hago TikTok y vuelvo a mi casa. Estoy todo el tiempo encerrada”.

Marcela desarrolló estrés postraumático y ataques de pánico. “Hace tres meses que no trabajo. Duermo de día porque deambulo de noche. Ya no puedo llevar a mis hijas a la universidad”.

La defensa intentó desacreditarla presentando cartas de amor y videos íntimos como prueba de consentimiento. “Yo estaba enamorada. Le puse cartas en la camioneta. Pero también me grabó dormida. Tiene como 15 o 20 filmaciones sin consentimiento. Armó una carpeta comparativa entre tres mujeres”.

La fiscalía rechazó el uso de ese material en audiencia. “No vamos a hacer eso con la señora”, le dijeron. Las hijas de Marcela fueron llamadas a declarar y enfrentaron preguntas humillantes. “¿Tu mamá se vestía provocativa para provocarlo?”, les preguntó la defensa. “Mi mamá se viste hermosa porque ella es hermosa”, respondió una de ellas. Ambas salieron llorando.

La víctima señaló que Aspera tiene vínculos con hombres de poder, que ocupan hoy ministerios y cargos directivos y gerenciales. También mencionó su cercanía con un exdiputado nacional, y considera que son quienes lo están ayudando a obtener beneficios judiciales e impunidad que le permiten seguirla hostigando.