River logró algo de tranquilidad y un encarrilamiento de juego tras superar 1-0 a Racing Club y avanzó a las semifinales de la Copa Argentina 2025, tras un partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito.

Maximiliano Salas, a los cinco minutos de la etapa inicial, anotó el gol del equipo de Marcelo Gallardo y reivindicó lo que en el fútbol se denomina “la ley del ex”. Racing terminó con diez jugadores por la expulsión de Adrián Martínez a los 46 minutos del complemento.

River enfrentará en semifinales a Independiente Rivadavia de Mendoza, que viene de eliminar a Tigre, mientras que Racing ahora enfocará todo su potencial en la Copa Libertadores de América, ya que está en semifinales y enfrentará a Flamengo de Brasil.

Marcos Acuña, a los cinco minutos del partido, otro ex Racing, metió un largo pelotazo por la izquierda para la carrera de Facundo Colidio, quien ni bien pisó el área lo vio solo a Salas y lo asistió para que cruzara el remate que decretó el 1-0 de River.

Para el resto del primer tiempo, el conjunto de Núñez mantuvo un dominio constante, con avances constantes en el campo del equipo de Avellaneda que inquietaron a la defensa y a Facundo Cambeses, quien le tapó otro remate a Salas que pudo haber sido el 2-0.

No obstante, Racing se animó con pelotazos largos y tuvo dos ocasiones claras: un remate de Adrián Martínez que pasó cerca del primer palo, y un cabezazo de Santiago Solari que contuvo el arquero Franco Armani tras el centro de Gabriel Rojas.

El equipo de Avellaneda invirtió los roles en el inicio del complemento, con más presencia en el campo de River y más aproximación al arco de Armani, pero sin ser fino en los metros finales para concretar el empate.

Cerca de los 15 minutos del segundo tiempo, la gente de Racing comenzó a encender bengalas de humo y a cantar en apoyo al equipo, pero la cantidad de emanación anuló la visibilidad en el Gigante de Arroyito, por lo que el árbitro detuvo el encuentro por diez minutos.

Con tiempo adicionado, los 14 minutos que agregaron, Martínez le metió un manotazo a Lucas Martínez Quarta y vio la segunda amarilla, por lo que se fue expulsado en el mejor momento de Racing. La baja le impidió tener presencia en el área de River para tratar de llegar a la igualdad, y el final encontró al equipo de Costas sin profundidad ofensiva.



