En un mundo donde la posibilidad de un nuevo romance está atravesado por una danza fugaz de swipes, chats y perfiles cuidadosamente curados, emprender la tarea de vincularse con varones desconocidos conlleva riesgos: para las mujeres, el costo puede ser mucho más que un corazón roto. La incertidumbre de quién está al otro lado de la pantalla: un perfil falso, un infiel, un mentiroso o manipulador, o en el peor de los casos, un violento, hace que la seguridad sea una prioridad urgente.

En este escenario, una nueva app: Tea Dating Advice, apareció como un refugio digital, una comunidad donde las mujeres no solo comparten experiencias, sino que se conectan para navegar la selva de las citas con herramientas que priorizan su protección: Tea no compite con Tinder, Bumble u OkCupid sino que las complementa. El nombre de la app surge de la expresión en inglés “spilling the tea” (literalmente “derramar el té”) neologismo que implica compartir chismes, información o secretos. A pesar de que fue creada en 2023, Tea ( que aún no se encuentra disponible en nuestro país) cobró notoriedad en el último mes, alzándose al top de las apps más descargadas en Apple store.

Sean Cook, su CEO, dice haberse inspirado en las experiencias de su madre en el mundo de las citas virtuales para crear la app. Con precursores como el grupo de Facebook “¿Estamos saliendo con el mismo chico?”, Tea se publicita como una “herramienta de seguridad para citas”. Según Doug Zytko, investigador de la Universidad de Michigan, lo que diferencia a Tea de otras plataformas es su carácter preventivo y no reactivo. En vez de ofrecer herramientas punitivas para usuarios que violen las normas de comunidad una vez ocurrido un incidente, Tea intenta proveer a las usuarias mecanismos para evitar episodios riesgosos, prometiendo no sólo dar soluciones individuales sino construir una “hermandad digital” para enfrentar los riesgos de vincularse a través de perfiles virtuales. La app tiene una puntuación de 4,5/5 en el App store y recibió más de 1 millón de descargas en la última semana. Para asegurar que el foco de la plataforma está puesto en promover la seguridad de sus miembros, se compromete a donar diez por ciento de su ganancia a la National Domestic Violence Hotline de Estados Unidos (NDVH), un servicio telefónico de 24 hs para víctimas y sobrevivientes de abuso y violencia de género.

Usuarias alertan a otras sobre tales o cuales candidatos.





¿Cómo funciona?

1. Comunidad para mujeres: Tea es una aplicación solo para mujeres, con un proceso de verificación que utiliza inteligencia artificial para confirmar la identidad de género de las usuarias mediante análisis facial y otros datos personales. Las usuarias deben registrarse, proporcionando una foto y las selfies se eliminan tras la verificación.

2. Publicaciones Anónimas: Las usuarias registradas pueden subir información sobre ex parejas o gente con la que se hayan vinculado sexo-afectivamente. Estas publicaciones pueden incluir el nombre de pila, edad aproximada, ubicación y fotos. También se pueden agregar capturas de pantalla de perfiles de redes sociales. Los comentarios se acompañan de "banderas rojas" (red flags) para señalar comportamientos negativos, como actitudes tóxicas o violentas o "banderas verdes" (green flags) para destacar experiencias positivas.

3. Búsqueda y alertas: La app permite realizar búsquedas por nombre, edad estimada y ciudad y configurar alertas para recibir notificaciones si se publica información sobre un hombre específico.

4. Funciones Premium de Seguridad: por una suma de 15 dólares al mes Tea ofrece también herramientas de búsqueda avanzada como revisión de antecedentes penales, búsqueda inversa de imágenes para detectar perfiles falsos, y verificación de números telefónicos.

5. Foro: las usuarias comparten experiencias, consejos, y ofrecen apoyo mutuo en un entorno anónimo

6. “Salón de Té”: Otra función de la app es que permite hacer un “Tea Party Group Chat,” o un grupo de chat donde las usuarias pueden compartir información directa sobre hombres, e incluso ponerles puntaje.

Polémica: ¿una herramienta para el doxeo?

No todo es sororidad: la app naturalmente cuenta con innumerables detractores: criticos la han definido como una herramienta para la difamación, el doxeo y la violación de la privacidad además de facilitar todo tipo de “venganzas personales” y promover la “caza de brujas”. Alegando que viola la privacidad de los hombres expuestos, un atenuante es que estos no pueden acceder para ver la información disponible ni tener derecho a réplica. Algunos hombres proponen incluso crear una app correspondiente para hacer reseñas sobre mujeres: “Coffee”. Su fundador, Cook, declaró recientemente que el equipo de Tea recibe al menos tres amenazas legales por día pero que la virulenta oposición a la plataforma no lo intimida, al considerar que lo que está ofreciendo es un servicio al público.

Otros críticos temen que las usuarias se enfoquen en contar datos triviales de los hombres “denunciados” o detalles que hayan sido revelados en forma privada durante la duración del vínculo. La estructura de las publicaciones supuestamente deja lugar a que pudieran hacerse afirmaciones no verificables que afecten la vida personal o profesional de los acusados. Esto abre toda una pestaña de posibles complicaciones legales.

Otros riesgos que aparecen tienen que ver con el funcionamiento de la app: Tea usa un sistema de análisis de rostro basado en Inteligencia Artificial para la verificación de las usuarias. Por un lado se han reportado casos en los que los hombres franquean este filtro usando selfies de mujeres o imágenes generadas por IA para hacerse perfiles falsos. Por otro lado, el sistema de alerta de la app, que notifica cuando un hombre específico es mencionado por otra usuaria, habilita que lo que se creó como una app de seguridad se convierta en una herramienta para el acoso o el stalkeo. Finalmente el sistema de reconocimiento facial para habilitar a las usuarias ha despertado cuestionamientos sobre la inclusividad de la app en lo que concierne a la inclusión de personas trans o no binarias.

Fallas de seguridad

Sumado a la polémica, Tea sufrió dos importantes brechas de seguridad en la última semana comprometiendo la privacidad de sus usuarias y generando una crisis de confianza. El 25 de junio se dio la primera filtración de datos que expuso la poco robusta estructura de seguridad. Hackers accedieron a una base de datos sensibles almacenados sin cifrado adecuado, comprometiendo más de 72,000 imágenes, incluyendo selfies y fotografías de documentos de identidad (como licencias de conducir) utilizadas para la verificación de perfiles, y 59,000 imágenes extraídas de publicaciones, comentarios y mensajes directos dentro de la app. Estos datos se filtraron en plataformas como 4chan y Reddit, exponiendo a las mujeres a riesgos de acoso en línea, robo de identidad y doxeo.

Solo tres días después, el 28 de julio se dió una segunda filtración: esta vez los atacantes lograron acceder a más de 1.1 millones de mensajes privados enviados entre usuarias desde febrero de 2023 hasta julio de 2025, también a través de una vulnerabilidad en el sistema de almacenamiento. Los datos se distribuyeron nuevamente en foros, donde se generaron incluso mapas con geolocalizaciones precisas de algunas usuarias. Tea respondió al día siguiente con la suspensión de su sistema de mensajería directa como medida de contención, pero el daño estaba hecho.

Expertos en ciberseguridad, como Grant Ho de la Universidad de Chicago, calificaron las prácticas de Tea como “negligentes”, la empresa en respuesta inició una investigación con expertos externos en ciberseguridad y afirmó estar implementando medidas adicionales aunque sin detallar cuáles. Tras esto, el 29 de julio se presentó una demanda colectiva contra Tea por la exposición de datos, argumentando una violación de su política de privacidad, tal vez manchando irreversiblemente su reputación.

Tea y #MeToo: cuando la seguridad colectiva desafía el pacto patriarcal

La aparición de Tea reaviva un debate que el movimiento #MeToo ya había puesto sobre la mesa: la tensión entre la búsqueda de seguridad y justicia para las mujeres y las ansiedades masculinas ante la posibilidad de denuncias infundadas. Sin embargo, estas reacciones a menudo eluden la profunda asimetría de poder que estructura las relaciones de género y las cifras abrumadoras de violencia que persisten.

No es necesaria más evidencia que el carácter de las filtraciones que ocurrieron en la última semana para darse cuenta que la naturaleza de las denuncias no era solo un chisme entre chicas: La exposición de los datos no se dio de forma inocente o aleatoria sino que fue a parar directamente a comunidades como 4Chan, que se caracterizan por su cultura misógina, cuna de movimientos como los incels. A su vez estas brechas en la privacidad no tuvieron el objetivo de solo desactivar la app sino de doxear a sus usuarias, poniéndolas en riesgo de acoso y extorsión.

A pesar del eco mediático y la narrativa de la "caza de brujas" o la "cultura de la cancelación" esgrimida por algunos hombres, la realidad de la violencia de género es que, en su vasta mayoría, permanecen invisibilizados y sin denuncia. En Argentina, la Encuesta de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres (Argentina.gob.ar) revela que solo el 21% de las mujeres que sufrieron violencia a lo largo de su vida la denunciaron. Más aún, en el ámbito de la violencia sexual, estimaciones sugieren que de cada mil casos de abuso, apenas cien se denuncian y solo uno culmina en condena. Estos datos no solo evidencian el iceberg de la violencia que subyace a las cifras oficiales, sino que también develan la profunda desconfianza en las instituciones y la ineficacia del sistema judicial para garantizar la seguridad femenina.

La renuncia a la denuncia es muchas veces una decisión forzada por el riesgo de revictimización: el sistema judicial y social a menudo reproduce las dinámicas de poder que originaron la violencia, sometiendo a las víctimas a un escrutinio, y estigmatización que equivale a un segundo trauma. Este costo de la exposición puede ser emocional, institucional o social. Tea, al ofrecer un espacio de denuncia anónima y colectiva, se presentaba como una estrategia de resistencia que busca mitigar este riesgo, habilitando un flujo de información vital sin exponer directamente a la persona denunciante.

La pregunta sobre por qué no existe una aplicación equivalente para hombres que reseñe a mujeres es crucial, desnudando la asimetría estructural de las experiencias de género. Las "malas" experiencias de los hombres en citas rara vez implican la amenaza a su integridad física o sexual. Se reducen, en su mayoría, a decepciones o incompatibilidades: remitiéndose constantemente al fenómeno del “catfishing”.

Un informe de 2023 la Federación de Mujeres Jóvenes, basado en una encuesta a 963 mujeres heterosexuales de 18 a 35 años, usuarias de Tinder en España, reveló datos alarmantes sobre violencia de género en citas organizadas a través de aplicaciones: 21,7% de las mujeres reportaron haber sido forzadas a tener una relación sexual mediante violencia explícita; 57,9% se sintieron presionadas, y 20% afirmaron que su cita las emborrachó o drogó para tener relaciones sexuales; 48,8% se sintieron tratadas como un objeto durante el sexo, sin que su placer fuera considerado. Si bien algunos de estos datos exhiben casos de conductas criminales, otros muestran como gran parte de las interacciones exponen a las mujeres a presiones y situaciones incómodas que a pesar de no ser denunciables, sí implican riesgos a su integridad psicológica. Es justamente por estos “matices” donde la ley no puede interceder que estas comunidades de mujeres cumplen un rol crucial.

En este sentido, la aparición de apps como Tea no pueden reducirse a actos de venganza o difamación arbitraria, sino una manifestación de necesidad de autodefensa colectiva. En palabras de Paul B. Preciado, aludiendo a la reformulación de los espacios de control, Tea puede ser vista como una reapropiación de las herramientas de control patriarcales: “Me cuidan mis amigas”. Su existencia cuestiona directamente el pacto de silencio y protección masculina, el tan discutido “pacto peneano” forzando una penosa necesidad de reevaluar el valor de la privacidad en un mundo que aún se niega a reconocer la magnitud y frecuencia de la violencia de género.