Netflix añade un nuevo proyecto a su colección de producciones originales, centrado en una etapa controvertida de la historia argentina. Rodrigo de la Serna asume el papel desafiante de Aníbal Gordon, una figura que evoca recuerdos dolorosos del pasado reciente del país. Dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrick, la serie se propone explorar la vida de un hombre cuya historia se sitúa entre el crimen organizado y la represión política de los años 70. Filmada en Buenos Aires y Río Negro, esta producción se perfila como un relato intenso y profundo sobre la faceta más oscura del poder.

El arte de interpretar a Aníbal Gordon

Rodrigo de la Serna es reconocido por su talento para encarnar personajes complejos y multifacéticos. Asumir el rol de Aníbal Gordon representa un desafío que redefine su carrera. De la Serna, con su destacado papel protagonista en La casa de papel y su interpretación de Jorge Bergoglio, posee la preparación para explorar la dualidad de Gordon. La representación de estos matices psicológicos en pantalla busca ofrecer al público una mirada introspectiva y detallada sobre el personaje.

Una carrera marcada por la versatilidad

Rodrigo de la Serna ha forjado una trayectoria destacada interpretando personajes complejos que quedaron grabados en la memoria del público. Desde Richie en la serie de culto Okupas hasta Alberto Granado en Diarios de motocicleta, el actor argentino demostró una capacidad única para moverse entre el drama social y las grandes producciones internacionales. Su consagración global llegó con el papel de Palermo en La casa de papel, donde combinó intensidad y carisma en un personaje que se volvió icónico. Con esta nueva serie, de la Serna reafirma su vocación por proyectos desafiantes que invitan a explorar las zonas más oscuras de la naturaleza humana.

Impacto en la memoria colectiva argentina

La figura de Aníbal Gordon continúa siendo un tema sensible en el debate público argentino. Las historias sobre su poder y brutalidad en el pasado aún resuenan. Mediante esta serie, Netflix espera no solo narrar una biografía, sino también fomentar una reflexión renovada sobre las injusticias del pasado. Se exploran las conexiones entre delitos comunes y represión política ilegal, recordando al público los traumas que numerosas familias aún sufren a causa de la represión de aquella época. La serie no solo busca entretener, sino también preservar la memoria histórica y promover el diálogo sobre capítulos dolorosos de la historia nacional.

