El diputado provincial Carlos Del Frade no esquiva definiciones en un momento político que él considera decisivo. La elección nacional del 26 de octubre se inscribe, según plantea, en uno de los escenarios más complejos desde el regreso de la democracia. “Hay una enorme desconfianza hacia la política y hacia la democracia”, advierte, mientras trabaja en la conformación del Frente Amplio por la Soberanía, un espacio que se propone disputar poder por fuera del peronismo y de las estructuras tradicionales. A la vez, observa con preocupación el rumbo de la reforma constitucional que el gobierno de Maximiliano Pullaro impulsa en la provincia de Santa Fe.

—¿Cómo ves el escenario electoral para el 26 de octubre?

—Lo veo como el más complicado desde el regreso de la democracia, salvo el 2001. Hoy tenemos un problema enorme: una creciente desconfianza hacia la política. Hay quienes piensan que esa bronca se traduce en no ir a votar, pero eso es consolidar lo que nos hace mal. La elección de octubre puede terminar fortaleciendo a esta colonia de saqueo institucionalizado que representa Javier Milei, con su subordinación absoluta a los Estados Unidos. Nosotros queremos recuperar la Argentina y la democracia. Venimos de resignaciones sucesivas que permitieron que el poder económico defina la política pública. Por eso nuestra pelea es contra el saqueo y por la soberanía.

—¿Vas a ser candidato en octubre?

—Sí. Vamos contra la política de saqueo y contra esta idea de Patricia Bullrich, la principal vocera del Comando Sur, de usar a Rosario como laboratorio de control social con la excusa de la ley antimafia. No queremos que el desencanto con la democracia se transforme en resignación. El 7 de agosto vence el plazo de presentación de listas y ahí vamos a estar.

—¿Habrá un frente antimileísta amplio o varias listas?

—Nosotros no vamos a participar en una alianza con el peronismo. Eso no significa que no haya coincidencias en el Congreso, pero necesitamos revalidar nuestra posición como un frente amplio por la soberanía que supere a los partidos tradicionales. Hay sectores valiosos en el peronismo y en el socialismo, pero también hubo quienes le dieron a Milei la Ley Bases y avalaron privatizaciones que afectan directamente a Santa Fe. Por ejemplo, las dudas sobre el futuro de la Empresa Provincial de la Energía son graves. No podemos subordinarnos a esas lógicas.

—¿Qué te distancia del peronismo en esta coyuntura?

—Una diferencia ideológica de fondo. Nosotros somos de la izquierda nacional, herederos de Hernández Arregui y Scalabrini Ortiz. No creemos que la conciliación de clases, que fue histórica en el peronismo, sirva hoy para frenar el saqueo. La votación de la Ley Bases mostró claramente que hay sectores del peronismo que terminan colaborando con el proyecto de dependencia. Eso no significa que no reconozcamos aportes históricos, pero hoy no podemos dudar: estamos del lado de quienes enfrentan al poder económico concentrado.

—¿Quiénes integrarán la lista del Frente Amplio por la Soberanía?

—Ya tenemos definidos tres nombres: Gabriela Sosa, de Libres del Sur; Lucho Vigoni, de Encuentro por Rosario; y Fabián “Palo” Oliver, que es uno de los mejores diputados que tuvo la provincia. Después vamos a sumar sectores sociales, del socialismo de base, del radicalismo auténtico, en todos los departamentos. La condición es clara: que sean compañeras y compañeros que nunca transaron con el poder económico.

—¿Cómo vas a responder a las chicanas que te acusen de restarle votos al peronismo?

—No creemos que le saquemos votos al peronismo. Vamos a sumar votos de la soberanía. En el Congreso seguramente habrá coincidencias en las votaciones estratégicas, pero nuestra identidad es clara. No vamos a sentarnos en la Bolsa de Comercio o en los puertos privados a recibir instrucciones. No queremos una Argentina subordinada.

—¿Cómo se plantea la campaña en un escenario de polarización?

—Hay dos polarizaciones: Milei–anti-Milei y kirchnerismo–anti-kirchnerismo. Nosotros estamos afuera de esas dos. La disyuntiva real es liberación o dependencia, democracia o mafias. Milei representa un gobierno mafioso, subordinado a los intereses de Estados Unidos. Si consolidamos la democracia podemos enfrentar esa matriz. Si no, las mafias se tragan al pueblo argentino.

—En Rosario se conforma un armado fuerte, con Caruana y otras referencias locales. ¿Cómo se equilibra con el resto de la provincia?

—Rosario es nuestro núcleo más fuerte por historia y militancia, pero queremos listas amplias en toda la provincia. El espacio de Caruana y otros compañeros van a estar presentes, pero también queremos referentes de cada departamento. La idea es construir una fuerza auténticamente provincial, sin imposiciones desde arriba.

—En paralelo se está discutiendo la reforma constitucional. ¿Qué lectura hacés?

—Veo un proceso muy formal, cerrado, que puede terminar con una Constitución peor que la de 1921. La de ese año parecía un manifiesto comunista comparada con lo que se está cocinando. La de 1962 ya había significado un retroceso. Hoy hay una mayoría conservadora que quiere imponer una Constitución sin una sola línea garantista. Es gravísimo.

—¿Cuál es el riesgo de fondo?

—Que se consolide la matriz de dependencia y crueldad. El gobierno de Pullaro adhiere a los postulados estructurales de Milei: ajuste sobre jubilados y trabajadores estatales, reducción de derechos y privatización de empresas estratégicas. Lo vimos con la caja jubilatoria provincial: se les saca plata a los jubilados para equilibrar cuentas fiscales. Ese es el sueño colectivo que proponen: vivir en una provincia con déficit cero aunque la gente se despierte en el barrio Las Flores con hambre. Para nosotros la prioridad es otra: más derechos, más soberanía, más democracia.

Del Frade concluye la entrevista con un diagnóstico lapidario: “Si seguimos en esta dirección vamos a tener una Constitución que sirva a los grandes grupos económicos y un Congreso funcional a sus intereses. Por eso necesitamos que el Frente Amplio por la Soberanía llegue con fuerza a octubre. No es sólo una elección, es el futuro del país”.