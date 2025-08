Si hasta aquí Twisted Metal había cruzado impunemente Mad Max con Los Simpsons –palabras de su guionista Michael Jonathan Smith-, su continuación agarra por la autopista de Año 2000 carrera mortal con toda la discografía de Riff sonando al taco. No sería alocado que algun chica de este mundo postapocalíptico se llamara Lily Malone (hay una que maneja un camión), Susy Cadillac o Betty Silicona.

Rutera y demencial, la propuesta combustiona su humor ridículo con una puesta en escena in extremis. El charlatán rapidísimo, furioso y amnésico de John Doe (Anthony Mackie) competirá en esta ocasión en un torneo que se titula como la entrega basada en un videojuego de los ’90. Más allá de las ciudades amuralladas hay un horizonte donde mandan autos y armas o, mejor dicho, bólidos que son armas, conducidos por los dieciséis mejores conductores de este universo. “La competencia en esta temporada es sustancial”, apunta Mackie en una conferencia de prensa de la que participó Página/12. La segunda temporada de doce episodios se estrenará por HBO Max el próximo domingo 10 (también estará disponible en Flow).

No se sabe mucho sobre los motivos que derivaron en la hecatombe global - aparentemente fue el Y2K-, pero lo cierto es que el globo ha quedado atrapado en ese loop de comienzos de milenio donde todos intentan sobrevivir. A bordo de Roadkill, el protagonista había logrado llevar el paquete hasta las puertas de una fortificación que divide la anarquía del absolutismo. En realidad, se había ganado su entrada a la competencia sobre la que gira estos nuevos capítulos. Abandonado por Quiet (Stephanie Beatriz de Brooklyn-Nine Nine), el delivery se siente extraño dentro del confín “civilizado” de New San Francisco mientras se prepara para el gran evento sobre ruedas. “Básicamente en el torneo hay muchas pero muchas situaciones para morir. Eso lo hace bastante similar al videojuego”, apuntan los involucrados.

Afuera reinan mujeres rudas y fuertes como Dollface (Tiana Okoye) -la hermana perdida de John- y mercenarios del asfalto entre los que destacan Sweet Tooth -el payaso psicótico con su peluca prendida fuego y la voz de Will Arnett-, más un humanoide fisicoculturista que se puede volver un Monster Truck. Los mejores participarán de la competencia organizada por el siniestro Calypso (Anthony Carrigan). Así y todo, hay una evolución para John Doe. “Todo su machismo y su confianza extrema cambian drásticamente. En la segunda temporada se siente un poco frágil y perdido porque lo abandonó su gran amor”, dice su protagonista señalando al personaje de Beatriz. “Para Quiet hasta ahora era una historia de venganza, y una vez que eso se resolvió y John ingresó a New San Francisco, está de nuevo a sus anchas. Tiene que seguir adelante”, expresa su compañera de elenco.

La propuesta, como es imaginable, pisa fuerte el acelerador con los estereotipos de su género. El derrape permanente desde lo visual, subir la apuesta narrativa y el absurdo de los diálogos tiene cierta lógica al tener a los guionistas de Tierra de Zombis y Deadpool (Rhett Reese y Paul Wernick) como creadores. Otro detalle. A diferencia de The Last Of Us, esta ficción no sigue por la misma narrativa del videojuego de la Playstation. Lo que trata de replicar es su ethos “caótico y divertido” con personajes cargados de adrenalina y expertos en sobrevivir a cualquier costo. “De chico jugaba al juego, pero era el primero que terminaba volando por los aires. Era muy difícil de controlar, tenías que leer los mapas, manejar y disparar a la vez. Así que esta serie es mi dulce venganza”, dice el actor que aquí ofrece una interpretación mucho más histriónica que la del último Capitán América en la pantalla grande.

-¿Qué propone esta segunda temporada para la dupla ahora que la relación ha cambiado?

Stephanie Beatriz: -Ella necesita a alguien como John como compañero, porque en un punto ella es la idealista, y John es el realista. No sé si ella podría lograrlo sin John.

Anthony Mackie: -¿Por qué está mal que sean compañeros y amantes? Porque ella básicamente dejó a nuestro héroe. Tienen que resolver estas cosas. Sumaría otro elemento a su relación tóxica. Tenemos a Sweet Tooth pisándonos los talones. Solo vimos una pizca de lo que es este personaje tan retorcido. Su viaje es realmente muy divertido y aterrador.

S. B.: -Anthony está muy comprometido con su papel, es productor ejecutivo de la serie, y por eso se preocupa por el arco del personaje. Esa honestidad se traslada a la audiencia.

A. M: -Eso lo decís vos porque tu personaje siente culpa de haber abandonado a John.

-El ritmo frenético sirve para comprender a los personajes de un estiletazo, ¿seguirá así en esta temporada con la incorporación de nuevos jugadores?

S. B.: -Todo sucede muy rápido -los diálogos, las historias, la edición- pero es por una razón. El mundo de ellos es así de explosivo. Lo bueno es que nunca la audiencia está por delante nuestro. El público espera que pase algo, pero no sé si es justamente lo que intuían. Es muy arriesgado y rebelde.

- Por distintos motivos sus personajes recuerdan a grandes figuras de la cultura pop, desde Kowalsky de Vanishing Point, el protagonista amnésico de Memento, o Snake Plissken y sus escapes de Nueva York y Los Ángeles ¿Cuál sería un copiloto perfecto para Quiet y John Doe?

S. B.: -Estaba pensando en Frances McDormand en Fargo, pero sin que esté embarazada o en postparto. Estos autos no lo permitirían. Sería muy traumático para una puérpera.

A. M.: -Yo elijo al Dude de El gran Lebowski. Los dos juntos la pasarían muy bien en sus aventuras.





