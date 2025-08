“Nuestra tarea no termina en la diversión, porque nuestra tarea también es social”, explican Anabella de la Fuente y Cristina Martín, las fundadoras de “Burakeros”, el club platense de burako que actualmente cuenta con 150 participantes que se reúnen todos los jueves y domingos en la Cervecería Alemana.

Anabella y Cristina son maestras jardineras jubiladas, y se conocieron por Facebook hace dos años gracias a la pasión que comparten por el Burako. “Las dos estábamos al mismo tiempo buscando un grupo para jugar; nos pusimos en contacto y como no había decidimos crearlo nosotras”, recuerdan. Empezaron siendo cinco mujeres que se reunían en el café de la Catedral. Gracias al boca en boca llegó más gente: al año eran más de veinte personas y poco tiempo después pasaron a ser más de cincuenta. “Fuimos cambiando de lugar porque todos los espacios nos quedaron chicos”, dice entre risas de la Fuente. “Ahora también estamos buscando un lugar más grande, pero el verdadero sueño es tener un lugar propio”, puntualiza Martín.

Buscan un lugar más grande porque, aunque parezca mentira, el local de dos pisos que ocupa la Cervecería Alemana de 10 y 57 les quedó chico: tiene capacidad para 100 personas, y hoy ya hay 150 burakeros. Cada jueves y domingo, de 15 a 20 hs, cada una de las mesas del local se cubren con manteles violetas y fichas de juego. Los y las burakeras llegan usando sus remeras a juego, con el logo en el pecho que conjuga la B (de “Burakeros”), y la L y la P (por La Plata). La actividad es gratuita, pero como sucede en un bar, se pide una consumición por persona.

“Parte del sueño ya está cumplido porque es increíble que hayamos convocado a tanta gente, y no sólo a gente que está sola: también viene gente con familia, profesionales jubilados, docentes, de todo. Lo que pasa es que hoy en día todos están con el celular en la mano, ya no hay tanto diálogo en las mesas familiares, entonces la gente grande se queda sin tener con quién conversar. Y acá encuentran un espacio donde son escuchados, se conocen, hacen sociales, toman la merienda... se sienten acompañados”, dicen las fundadoras, que ponen el ojo en los beneficios del juego para mantener la cabeza ágil y activa. “Implica mucha coordinación, las fichas son chiquitas, hay que ubicarlas en el tablero, recordar las que tiene el compañero… Hay muchas estrategias. A medida que juegan, se van acordando y eso ayuda mucho: agiliza la mente y las manos, que a esta edad es muy importante”, remarcan.

Un grupo de señoras se ríe a carcajadas en la mesa de atrás. Mueven las manos con una destreza y una agilidad que evidentemente no da calambre. Se nota el disfrute (¡y la adrenalina!) en las caras, y en cómo cada nuevo movimiento produce una reacción (un grito, una risa, una exclamación, una pregunta). “De acá surgieron muchas amistades”, explican Cristina y Anabella. “Sucede mucho que vienen grupos de amigos, y nosotras pedimos que cada amigo que viene se siente en una mesa distinta, con otras personas, para que se conozcan con más gente. Así se armaron vínculos muy lindos”, dicen. Los burakeros se juntan por fuera del espacio a charlar y seguir jugando, y las organizadoras también coordinan eventos ‘extracurriculares’; festejos por el Día del Amigo, próximamente el festejo por el Día de la Primavera y una novedad: junto a la Asociación Arte en la Tercera Edad están organizando el primer Torneo Burakero, que será el 9 de agosto a las 10 hs en “Arte”, ubicado en 517 y 170 (Romero). “El torneo se llama Lili y Marta, en homenaje a dos burakeras que empezaron con nosotras y fallecieron”, dicen.

Para celebrar los dos años del grupo, Anabella y Cristina organizaron una rifa, y con lo recaudado compraron telas, flores, hicieron una torta y prepararon centros de mesa y sorteos. Como son muy detallistas, se esforzaron para que todas las mesas lucieran pipí cucú, por lo que cosieron los famosos manteles violetas ellas mismas. “Siempre se nos ocurre algo. Como buenas jardineras, las manualidades son nuestro fuerte. Así que siempre hay alguna cosita nueva para sorprender”, dicen.

Los burakeros juegan hasta diciembre, y en enero y febrero se toman vacaciones. Sin embargo, muchas veces les preguntan: “¿No vamos a hacer nada?”. Por eso, a fin de año organizan algo “más informal” y se van a Punta Lara, a un restaurante junto al río, a seguir jugando. En 2024, para navidad Cristina hizo de Papá Noel. Propusieron una especie de amigo invisible distinto: cada persona llevaba un regalo envuelto en papel de diario, se le asignaba un número y luego se hacía un sorteo. Cristina-Noel era quien entregaba los regalos. “Hacemos muchas cosas para que se sientan contenidos”, dicen con dulzura.

Hay un reglamento específico del grupo (porque hay muchas formas de jugar al burako) y, además, de la Fuente y Martín establecieron ciertas reglas para el disfrute de todos: no se habla de política, ni de religión, ni de fútbol ni de enfermedades. “Todo el mundo tiene problemas, pero acá vienen a despejarse, a distraerse, no a irse tristes”, dicen. De todas formas, los burakeros también están para poner el hombro y bancar a los amigos en las situaciones difíciles. En un momento se unió al club un señor con parkinson. “Un muy buen jugador” al que le costaba manipular las fichas y trasladarse desde su geriátrico hasta el punto de encuentro burakero, por lo que Anabella y Cristina se comprometieron a ir hacia él. “Queremos ir a enseñarles a otras personas del geriátrico a jugar, para que él pueda jugar en su casa y no tenga que venir hasta acá”, explican. “Nuestra tarea también es social: a veces nos piden dadores de sangre y lo gestionamos, si una burakera está internada o tiene un problema hacemos todo lo posible por ayudar”, dicen.

Nunca pensaron que en dos años iban a generar tanta convocatoria, pero creen que el éxito responde a su lema, que es hacerlo de corazón. “No cobramos nada, no nos llevamos nada. Y como somos organizadas, cuidamos hasta el último detalle, nos importa que todo salga de diez”, explican. A las 15 hs ya está todo preparado: las mesas armadas, los manteles tendidos, los números colocados. En la puerta suelen estar Cristina y otra integrante del grupo con unas tablitas numeradas, para hacer un sorteo y así organizar las mesas. La idea es que no jueguen siempre los mismos entre sí, sino que se mezclen. Una vez que todos se acomodan, empieza el juego. En algún momento se merienda, y hay quienes, si no pueden jugar, se acercan igual solo para compartir ese rato. Las organizadoras llevan un listado para registrar los asistentes. “El miércoles a la noche ponemos en el grupo de WhatsApp un aviso, y quien quiera venir tiene que poner ‘voy’. Así contamos cuántos somos”, explican. Además del juego, organizan sorteos, regalos y saludos de cumpleaños. “Tenemos dos grupos de WhatsApp: uno para anotarse, y otro social, donde saludamos, compartimos cosas, nos invitamos a eventos”, explican.

¿Por qué el color violeta es el protagonista? “Porque es el de la transmutación”, responde Anabella. “Nosotras sentimos que hicimos una transmutación: pasamos de los más chicos a los adultos mayores, que muchas veces son como los chicos”, se ríen. “Lo más lindo es ver que están muy entusiasmados por venir. Desean que llegue el jueves o el domingo, se arreglan, se perfuman y vienen a jugar, a tomar un tecito y a compartir con otros”.

Burakeros La Plata hoy es furor, y desde distintas provincias se comunican con sus creadoras para que les expliquen cómo replicar el dispositivo que parece haber encontrado la fórmula del éxito. “Nos llamaron hasta desde Bariloche para que les contemos cómo hacer”, dicen. “Estamos muy contentas, pero burakeros como los nuestros no hay”, concluyen entre risas.

Los burakeros se encuentran todos los jueves y domingos de 15 a 20 hs en la Cervecería Alemana, en la esquina de 10 y 57 (La Plata), y esperan con los brazos abiertos a todos los jugadores que tengan ganas de acercarse a pasar un buen rato.